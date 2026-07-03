Πώς το ζευγάρι ανέβηκε στο Empire State Building; Νέα στοιχεία - Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ελεύθερο αφέθηκε το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building και αρραβωνιάστηκε.

Το τολμηρό ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, φαίνεται πως έσπασε μια πόρτα για να φτάσει στην κεραία, αποκάλυψαν οι ερευνητές την Πέμπτη πριν το ζευγάρι αφεθεί ελεύθερο.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του performance τους, το οποίο έληξε με τον έναν να κάνει πρόταση γάμου, επειδή έπρεπε να απενεργοποιήσουν την κεραία για ασφάλεια, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Η 33χρονη Angelina Nikolau, και ο 32χρονος Ivan Kuznetsov- και οι δύο Ρώσοι που μένουν στο East Orange του New Jersey, κατηγορήθηκαν για πολλαπλά κακουργήματα στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν, συμπεριλαμβανομένης της απερίσκεπτης έκθεσης σε κίνδυνο, της διάρρηξης και άλλων κατηγοριών.

Το ζευγάρι, σημειώνεται, δεν δήλωσε ότι είναι ένοχο. «Θα υπάρξει επιτήρηση και θα γίνει σε χαμηλό επίπεδο», δήλωσε ένας δικαστής χθες, Πέμπτη.

Παρά τις σοβαρές κατηγορίες και τις επικίνδυνες πτυχές του performance τους, οι δυο τους ήταν χαμογελαστοί και φιλήθηκαν μπροστά στις κάμερες με το νεόνυμφο ζευγάρι να φεύγει από το δικαστήριο.

«Αγαπάμε τη Νέα Υόρκη», είπαν, με τον Kuznetsov να δηλώνει επίσης, πως έπρεπε «να κάνει κάτι ξεχωριστό για τον αρραβώνα του».

Ο Jason Krinsky, δικηγόρος που εκπροσωπεί το ζευγάρι, είπε ότι το γραφείο του εισαγγελέα «υπερέβαλε με την υπόθεση». «Προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα. Από ό,τι έχω δει, και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε δει, ήταν ένα μήνυμα αγάπης. Ξέρετε, αυτό είναι ωραίο», πρόσθεσε ο Krinsky.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας τα ίδια μαύρα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια του performance τους. Το ζευγάρι θα πάει ξανά στο δικαστήριο στις 24 Αυγούστου.

Όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο, το ζευγάρι κρατιόταν χέρι-χέρι και χαμογελούσαν, μιλώντας ελάχιστα στους δημοσιογράφους που έκαναν ερωτήσεις. Λίγο πριν το ζευγάρι μπει στο μετρό, πόζαραν μπροστά στις κάμερες φιλώντας ο ένας τον άλλο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ζευγάρι και το πώς σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Empire State Building

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κλειδαριά στην πόρτα ασφαλείας του 104ου ορόφου του Empire State Building, η οποία παρέχει πρόσβαση στην κεραία εκπομπής του κτιρίου, ήταν παραβιασμένη.

Ένας αξιωματικός είπε στους εισαγγελείς ότι υπήρχε πρόσθετος κίνδυνος για την ασφάλεια του ζευγαριού καθώς και όσων θα επιχειρούσαν να επέμβουν εκείνη την στιγμή, καθώς η κεραία «εκπέμπει ραδιοσήματα υψηλής συχνότητας που είναι αρκετά ισχυρά για να προκαλέσουν βλάβη στο ανθρώπινο σώμα».

«Ως αποτέλεσμα, η κεραία απενεργοποιήθηκε πριν τα μέλη της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της NYPD μπορέσουν να πλησιάσουν τα δύο άτομα πάνω και γύρω από την κεραία», αναφέρεται επίσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί έπρεπε να περιμένουν 30 λεπτά μέχρι να απενεργοποιηθεί η κεραία πριν μπορέσουν να πλησιάσουν το ζευγάρι.

Επίσης, οι αξιωματούχοι που ασχολούνται με την υπόθεση εκτιμούν πως το ζευγάρι μπορεί να παρατήρησε τους υπαλλήλους του κτιρίου και να χρησιμοποίησε μια είσοδο εργαζομένων για να παρακάμψουν την ασφάλεια.

Πάντως, ο πατέρας της Nikolau ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ήταν ήδη παντρεμένο και «το θέμα ήταν το performance».

Με πληροφορίες από ABC News