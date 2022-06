Πώς ταξιδεύει η βασιλική οικογένεια; Τα πρωτόκολλα και γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει διαβατήριο

Η βασιλική οικογένεια ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο — κυρίως σε μερικά από τα 53 κυρίαρχα κράτη που αποτελούν την Κοινοπολιτεία των Εθνών με προορισμούς όπως Αντίγκουα, Μπαρμπούντα, Βανουάτου και Γκάμπια.

Αλλά πώς το κάνουν;

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ταξιδεύει με προγραμματισμένες πτήσεις. Αντ' αυτού ναυλώνει πολλές φορές αεροπλάνα της British Airways για επίσημες εμφανίσεις. Για παράδειγμα, το 2011 ναύλωσε ένα Boeing 777 της British Airways για το ταξίδι της στην Αυστραλία, για μια 11ήμερη περιοδεία με τον Δούκα του Εδιμβούργου και έχει επίσης ναυλώσει το διάσημο αεροσκάφος Concorde στο παρελθόν.

Τα κόργκι της βασίλισσας Ελισάβετ αποβιβάζονται από το αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, τον Σεπτέμβριο του 1998. Φωτ: EPA

Αν θέλει, μπορεί επίσης να ναυλώσει στρατιωτικά ή κυβερνητικά αεροσκάφη, όπως το ειδικά μετασκευασμένο Airbus A330 που λειτουργεί η RAF και χρησιμοποιείται συχνά για τις πτήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού και άλλων ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Το RAF Airbus A330 Voyager. Φωτ: Steve Lympany/Flickr

Για την ακρίβεια, υπάρχει επίσης μια μοίρα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας επίσημα γνωστή ως No. 32 (The Royal) Squadron, αλλά ευρύτερα γνωστή ως The Queen's Flight. Πετάει τζετ BAe 146 και ένα ελικόπτερο Agusta Westland AW109, όλα εξοπλισμένα με εσωτερικούς χώρους VIP. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται μόνο για ταξίδια μικρής εμβέλειας, αφού οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων απαιτούν διαφορετικού τύπου αεροσκάφη.

Η βασιλική οικογένεια διαθέτει επίσης ένα ελικόπτερο Sikorsky S-76C++, αλλά καθώς δεν αποτελεί στρατιωτικό αεροσκάφος, είναι καταχωρημένο ως G-XXEB.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει μειώσει αισθητά τις επισκέψεις στην Κοινοπολιτεία τα τελευταία χρόνια (άλλωστε είναι πλέον 96 ετών), με τα παιδιά και τα εγγόνια της να εκτελούν εκείνα τα καθήκοντα στη θέση της.

Η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, ωστόσο, ταξιδεύει με εμπορικές πτήσεις. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει πετάξει ακόμη και με Ryanair στη Σκωτία στο παρελθόν, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν ταξιδέψει δυο φορές στην οικονομική θέση της British Airways.

Ως επίσημος αερομεταφορέας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η British Airways είναι η αεροπορική εταιρεία που επιλέγει η βασιλική οικογένεια. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον έχει άλλωστε ιδιαίτερη σχέση με την εταιρεία, αφού η μητέρα της υπήρξε αεροσυνοδός της British Airways.

Άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχει τύχει να πετάξουν με ιδιωτικά τζετ στο παρελθόν, αλλά πρέπει να ταξιδεύουν για επίσημες δουλειές προκειμένου να απολαύσουν το προνόμιο, και αυτό δεν είναι σίγουρο. Η Βασίλισσα φέρεται να ορίζει έναν ταξιδιωτικό προϋπολογισμό για όλη την οικογένεια κάθε χρόνο, καθώς χρησιμοποιούνται κεφάλαια φορολογουμένων και το κόστος μπορεί να ανέλθει σε εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Ο πρίγκιπας Κάρολος ναύλωσε ένα πολυτελές μετασκευασμένο A320-232 από τη Masterjet στο Παρίσι για μια επίσημη περιοδεία στις ΗΠΑ το 2015. Το αεροπλάνο είχε διαμορφωθεί για μόλις 26 επιβάτες και περιλάμβανε κρεβάτι κανονικού μεγέθους και ντους.

Φωτ: Masterjet

Φωτ: Masterjet

Το βασιλικό πρωτόκολλο υπαγορεύει ότι δύο διάδοχοι του βρετανικού θρόνου δεν πρέπει να ταξιδεύουν μαζί. Αυτός ο κανόνας έχει χαλαρώσει με την άδεια της βασίλισσας Ελισάβετ για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά του, επειδή είναι δύσκολο να αναγκάζονται να ταξιδεύουν χωριστά από τον πατέρα τους.

Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι το μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας που δεν χρειάζεται διαβατήριο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό επειδή όλα τα βρετανικά διαβατήρια έχουν ήδη εκδοθεί στο όνομά της. Το αξιοσημείωτο είναι δε, πως η ταυτότητά της εξακολουθεί να ελέγχεται όταν αναχωρεί και φτάνει σε οποιαδήποτε χώρα παρόλο που είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο.