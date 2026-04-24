Πώς οι προσπάθειες διάσωσης μιας φάλαινας συγκίνησαν και δίχασαν τη Γερμανία

Καθώς οι Γερμανοί παρακολουθούσαν τις περιπέτειες της φάλαινας, που μια εφημερίδα ονόμασε «Τίμι», μέσω των ζωντανών ενημερώσεων των τηλεοπτικών οθονών και των καναλιών των influencers στο YouTube και το TikTok, ορισμένοι ανησυχούν για το τι αποκαλύπτει αυτή η επική μάχη σχετικά με τη συλλογική ψυχοσύνθεση ενός έθνους.

Ο κοινωνιολόγος Κρίστιαν Στέγκμπαουερ δήλωσε ότι η φάλαινα, ένα εξαιρετικά ευφυές και κοινωνικό ζώο, είχε γίνει αντικείμενο ανθρώπινων «προβολών», με τους ανθρώπους να εμπλέκονται, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε «ένα είδος διαγωνισμού για το ποιος νοιάζεται περισσότερο για το ζώο».

Ενώ οι διασώστες έχουν εξαντληθεί στα παγωμένα νερά, η οδύσσεια αυτή έχει επίσης χαρακτηριστεί από έντονες διαμάχες μεταξύ ανθρώπων, απάτες συγκέντρωσης χρημάτων και απόκρυφες προσπάθειες να θεραπευτεί η φάλαινα μέσω ψαλμωδιών.

Το δράμα ξεκίνησε όταν το κήτος μήκους 13 μέτρων ξεβράστηκε σε μια αμμουδιά της Βαλτικής Θάλασσας στις 23 Μαρτίου στο παραθαλάσσιο θέρετρο Timmendorfer Strand κοντά στο Λύμπεκ, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον στον Ατλαντικό Ωκεανό, με υπολείμματα αλιευτικού διχτυού στο στόμα του και σε κακή φυσική κατάσταση.

Από τότε, μια σειρά από προσπάθειες διάσωσης —στις οποίες συμμετείχαν εθελοντές, περιβαλλοντικές οργανώσεις, η λιμενική αστυνομία και εκατομμυριούχοι χορηγοί— έχουν επανειλημμένα δημιουργήσει ελπίδες που γρήγορα διαψεύστηκαν, καθώς η φάλαινα απομακρυνόταν κολυμπώντας, έκανε ελιγμούς και κατέληγε να ξεβράζεται ξανά στην ακτή.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του άτυχου ζώου να βρίσκεται ακίνητο σε ρηχά νερά για ώρες, με άνδρες σε στολές κατάδυσης να του ρίχνουν νερό χρησιμοποιώντας κουπιά καγιάκ.

Η δίσωση της φάλαινας έχει γίνει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, και οι σπάνιες στιγμές που το εξαντλημένο ζώο έβγαζε νερό ή χτυπούσε το πτερύγιό της δικαιολογούσαν την έκδοση δελτίων έκτακτων ειδήσεων.

Οι προσπάθειες διάσωσης του Τίμι και το κύμα οργής

Το κύμα συμπάθειας μετατράπηκε σε δημόσια οργή την 1η Απριλίου, όταν οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι ήταν πεπεισμένες ότι το σοβαρά τραυματισμένο και ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορούσε πλέον να σωθεί.

Ακτιβιστές οργάνωσαν αμέσως διαμαρτυρίες στην παραλία του νησιού Πόελ, κοντά στο Βίσμαρ, όπου είχε καταλήξει μέχρι τότε το ζώο, απαιτώντας νέες προσπάθειες διάσωσης.

Διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κτηνίατροι και περιβαλλοντικές οργανώσεις έλαβαν απειλητικά μηνύματα.

«Οι πολίτες που συμμετέχουν στη συζήτηση αντιδρούν συναισθηματικά, ενώ οι επιστήμονες προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν ορθολογικά», δήλωσε στην AFP ο Στέγκμπαουερ, κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. «Οι δύο προσεγγίσεις συγκρούονται».

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν θεωρίες συνωμοσίας ότι η φάλαινα είχε οδηγηθεί σκόπιμα στη Βαλτική Θάλασσα και ότι όλα είχαν σκηνοθετηθεί από μια κλίκα επιστημόνων, αρχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο Τιλ Μπάκχαουζ, υπουργός Περιβάλλοντος του κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, δήλωσε ότι ορισμένοι διασώστες είχαν λάβει απειλές θανάτου.

Φωτ. ΕΡΑ

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι η προσπάθεια διάσωσης του ζώου θα του προκαλούσε μόνο περισσότερο πόνο, δύο πολυεκατομμυριούχοι ανέλαβαν δράση με ένα περίτεχνο σχέδιο διάσωσης που περιελάμβανε φουσκωτά μαξιλάρια και πλωτήρες.

Φωτ. ΕΡΑ

«Πιστεύω ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε και απλά ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι», δήλωσε ο Βάλτερ Γκουνζ, ιδρυτής μιας μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών, στην εφημερίδα Neue Osnabruecker.

Μία φάλαινα προκάλεσε διχασμό στη Γερμανία

Το περιοδικό Der Spiegel δημοσίευσε ένα εκτενές ρεπορτάζ για μια τοπική εκκλησία στο νησί Πόελ, όπου το βιβλίο επισκεπτών δεν ήταν πλέον γεμάτο με προσωπικές σκέψεις ή προσευχές, αλλά με μηνύματα για τον Τίμι.

«Μπορείς να τα καταφέρεις!» έγραφε ένα από αυτά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την τελευταία προσπάθεια διάσωσης, η κτηνίατρος Γιανίν Μπαρ-φαν Γκέμερτ δέχτηκε διαμαρτυρίες από έναν άνδρα που έσπασε τον κλοιό ασφαλείας.

«Έχουμε δικαίωμα να μάθουμε γιατί αυτή η φάλαινα οδηγείται στο θάνατο», απαίτησε.

Μιλώντας στο Welt TV, ο ψυχίατρος Μπόρβιν Μπαντελόου είπε ότι η φάλαινα μπορεί να έχει γίνει σύμβολο της ευρύτερης και βαθύτερης δυσαρέσκειας των Γερμανών για την οικονομία που βρίσκεται σε δυσχερή θέση και την πολιτική γενικότερα.

«Η κυβέρνηση θεωρείται ανίκανη», είπε. «Όπως δεν μπορεί να λύσει πολλά άλλα καθημερινά προβλήματα, έτσι δεν μπορεί να λύσει ούτε αυτό το πρόβλημα τώρα».

Φωτ. ΕΡΑ

Ένα σχόλιο στη Sueddeutsche Zeitung υποστήριξε ότι η υπόθεση είχε αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό πιο σύνθετα οικολογικά ζητήματα και επικεντρώθηκε στη δυστυχία ενός μεμονωμένου ζώου, δείχνοντας πώς η σύγχρονη κοινωνία έχει χάσει την επαφή της με τη φύση.

«Στην πραγματικότητα, το εξαντλημένο ζώο... δεν σώζεται για το δικό του καλό, πόσο μάλλον για τη διατήρηση του είδους του. Σώζεται για να μας γλιτώσει από τις ζωντανές εικόνες της κάμερας web που θα έδειχναν τον θάνατό του».

Με πληροφορίες από AFP