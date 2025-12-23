Πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις υπονομεύουν τη δημόσια υποστήριξη για το Pride

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μειώνουν τη δημόσια υποστήριξή τους προς τις εκδηλώσεις Pride, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, προειδοποιώντας ότι χρειάζονται «σαφή μηνύματα» ενόψει της αυξανόμενης εχθρότητας προς την LGBTQ+ κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάλυση των αναρτήσεων των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ότι οι αναφορές στο Pride έχουν μειωθεί κατά 92% από το 2023, αντανακλώντας μια τάση που παρατηρείται και στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιας σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων το 2025 που ανέτρεψαν τα προγράμματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI), οδηγώντας εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να αναδιαμορφώσουν, να περιορίσουν ή ακόμη και να καταργήσουν τις πολιτικές ισότητας.

Τι έδειξε η ανάλυση για την μείωση της δημόσιας υποστήριξης στο Pride

Το ειδησεογραφικό μέσο ανέλυσε τους κύριους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που απευθύνονται στους πελάτες των 10 μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και των 10 μεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Μεταξύ των βρετανικών εμπορικών σημάτων ήταν η εταιρεία τεχνολογίας Arm Holdings, οι φαρμακευτικές εταιρείες AstraZeneca και GSK, η εταιρεία προϊόντων νικοτίνης British American Tobacco, η τράπεζα HSBC, η εταιρεία χημικών Linde, η εταιρεία άμυνας και μηχανικής Rolls-Royce, η πετρελαϊκή εταιρεία Shell και ο όμιλος τροφίμων Unilever.

Το 2023, συνολικά 52 αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στο Facebook, Instagram και X περιείχαν τη λέξη ή το hashtag «Pride» – σε σχέση με εκδηλώσεις Pride, μήνες, εβδομάδες και Σαββατοκύριακα Pride, καθώς και δίκτυα LGBTQ+ εργαζομένων.

Μέχρι το 2024, ο αριθμός των αναρτήσεων είχε μειωθεί κατά 48% σε 27 – πέφτοντας σε μόλις τέσσερις το 2025, μια μείωση 85% σε ετήσια βάση και 92% σε σχέση με το σύνολο του 2023.

Η HSBC παρέμεινε η βρετανική εταιρεία που ήταν πιο πιθανό να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το Pride καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που αναλύθηκε – αν και οι αναρτήσεις της, αντανακλώντας την ευρύτερη τάση, μειώθηκαν κατά 94%. Οι AstraZeneca, Shell και Unilever ήταν οι λιγότερο πιθανές να δημοσιεύσουν αναρτήσεις σχετικά με το Pride από το 2023 έως το 2025.

«Ο απολογισμός των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντικατοπτρίζει το εύρος της προσέγγισής μας», δήλωσε η HSBC σε ανακοίνωσή της.

Η ανάλυση για τις 10 κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ – κατά την 1η Δεκεμβρίου – αποκάλυψε μια παρόμοια τάση. Το 2023, βρέθηκαν συνολικά 39 αναρτήσεις «Pride» στους κύριους λογαριασμούς Facebook, Instagram και X που απευθύνονται στους πελάτες και ανήκουν στις εταιρείες Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Broadcom, Eli Lilly, Meta, Microsoft, Nvidia και Tesla. Το 2024, ο συνολικός αριθμός μειώθηκε κατά 46% σε 21 αναρτήσεις. Το 2025, ο αριθμός έφτασε τις 18, σημειώνοντας μείωση 54%.

Η αμερικανική μάρκα που ήταν πιο πιθανό να δημοσιεύσει αναρτήσεις σχετικά με το Pride ήταν η Apple. Ήταν η μόνη εταιρεία που αντιστάθηκε στην πτωτική τάση, με τον αριθμό των αναρτήσεών της να αυξάνεται κατά 22% μεταξύ 2023 και 2025.

Οι εταιρείες που ήταν λιγότερο πιθανό να δημοσιεύσουν σχετικά με το Pride ήταν οι Berkshire Hathaway, Broadcom και Tesla.

Αναγκαία τα σαφή μηνύματα υποστήριξης

Ο Σάιμον Μπλέικ, διευθύνων σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Stonewall για τα δικαιώματα των LGBTQ+, δήλωσε ότι «σε έναν κόσμο όπου τα LGBT άτομα αισθάνονται λιγότερο ασφαλή και λιγότερο ευπρόσδεκτα σε πολλά μέρη», ήταν προς το συμφέρον των εταιρειών να στείλουν «σαφή μηνύματα» υποστήριξης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις «εμφανίζονται καθημερινά» είναι καλύτερος δείκτης της δέσμευσής τους για την ένταξη από τις τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω απολύτως να διασφαλίσω ότι πρόκειται για μια καθημερινή προσπάθεια, και όχι για τη δημιουργία ενός λογότυπου με τα χρώματα του ουράνιου τόξου κατά τη διάρκεια του μήνα Pride», δήλωσε ο Μπλέικ. «Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να φροντίζουμε να αναδεικνύουμε σημαίες και άλλα σύμβολα, γιατί αυτό στέλνει ένα μήνυμα».

Πρόσθεσε ότι τέτοια μηνύματα λένε στους LGBTQ+ ανθρώπους «είστε ευπρόσδεκτοι εδώ, θέλουμε να ευημερήσετε, θέλουμε να έχετε όλες τις ευκαιρίες που έχουν όλοι οι άλλοι».

Ο Μπλέικ είπε ότι είναι αισιόδοξος για τη δέσμευση των εταιρειών στην ένταξη, με τις εταιρείες να συνεχίζουν να χορηγούν εκδηλώσεις Pride και «μια ανανεωμένη ενέργεια» μέσα στα δίκτυα Pride των εταιρειών. «Κάθε εβδομάδα συμμετέχω σε συναντήσεις όπου πολύ υψηλόβαθμα στελέχη δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν και να υποστηρίζουν την ένταξη των LGBT στον χώρο εργασίας», είπε.

Ωστόσο, αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα, είπε: «Είναι το περιβάλλον πιο εχθρικό για τους ανθρώπους; Ναι. Υπάρχει μια παγκόσμια οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων των LGBT που παρατηρούμε σε όλα τα μέρη; Ναι. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο απρόσβλητο από αυτό; Απολύτως όχι».

Ο Πολ Σεσέι, ιδρυτής των Inclusive Top 50 UK Employers, National Diversity Awards και Elevate 1000, που δημιουργήθηκαν με σκοπό να συνδέσουν νέους από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα με εργοδότες, δήλωσε ότι η έρευνά του έδειξε ότι αν οι εταιρείες μείωναν τους προϋπολογισμούς για τη διαφορετικότητα, αυτό θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στα εταιρικά δίκτυα LGBTQ+, καθώς τα στοιχεία τους έδειχναν ότι αυτά ήταν τα πιο πολυάριθμα και τα καλύτερα χρηματοδοτούμενα.

«Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι στις εταιρείες μου λένε ότι πιστεύουν ότι η έννοια της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης (DEI) χρειάστηκε σε κάποιο βαθμό μια επανεκκίνηση, για να απλοποιηθεί και να επιστρέψει στα βασικά – ότι είχε πολιτικοποιηθεί υπερβολικά, αντί να επικεντρώνεται σε αυτό που πραγματικά σημαίνει: ισότητα για όλους μέσα σε έναν οργανισμό».

Ο Guardian προσέγγισε όλες τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση για να ζητήσει το σχόλιό τους, με τις περισσότερες να αναφέρονται στην διαρκή υποστήριξή τους στο Pride και στην LGBTQ+ κοινότητα.

