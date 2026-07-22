Πώς οι Χούθι θέτουν την Ερυθρά Θάλασσα, μια εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου, σε κίνδυνο

Εάν οι Χούθι υλοποιήσουν την απειλή τους να αποκλείσουν τα πλοία που ταξιδεύουν από και προς τη Σαουδική Αραβία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, θα προκαλούσαν για ακόμη μία φορά αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, θέτοντας σε κίνδυνο μια κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή έναντι των Στενών του Ορμούζ.

Από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία βασίζεται σε έναν αγωγό που διασχίζει τη χώρα, προκειμένου να διοχετεύει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου φτάνει στις διεθνείς αγορές μέσω των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, απέναντι από τις ακτές της Υεμένης και κοντά σε περιοχές που ελέγχονται από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή των Χούθι. Μικρότερη ποσότητα κατευθύνεται βόρεια προς τη Μεσόγειο, μέσω ενός αγωγού που διασχίζει την Αίγυπτο ή, στην περίπτωση καυσίμων που προέρχονται από πετρέλαιο, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οποιαδήποτε διακοπή αυτών των εναλλακτικών διαδρομών θα περιόριζε περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και καυσίμων, σε μια αγορά που ήδη έχει κλονιστεί από τις νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο. Οι απειλές φαίνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την κατάσταση. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία δεδομένων Kpler, δύο πετρελαιοφόρα, το Rodos και το Xin Long Yang, τα οποία κατευθύνονταν προς τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, έκαναν αναστροφή την Τρίτη (21/7).

Η αγορά αρχίζει να εμφανίζει ανησυχία, αν και οι αντιδράσεις παραμένουν περιορισμένες. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε περίπου στα 95 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (22/7), σημειώνοντας άνοδο μερικών δολαρίων από τη στιγμή που η πολιτοφυλακή προχώρησε στην απειλή της.

Χούθι: Ποιος ο κίνδυνος σε περίπτωση ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, είναι σοβαροί. Εάν οι Χούθι καταφέρουν να αποκλείσουν πλήρως τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας από τη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσαν να στερήσουν από την παγκόσμια αγορά περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Η εκτίμηση αυτή, που βασίζεται σε στοιχεία ναυτιλιακών ροών της Kpler, θα προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες απώλειες εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας των Χούθι με τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, θεωρείται ότι εκεί θα ήταν ευκολότερο για αυτούς να διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα. Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αυτό το στρατηγικό πέρασμα για να εξάγει περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων ημερησίως, κυρίως προς την Ασία, σύμφωνα με την Kpler.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα πολύ χαμηλά επίπεδα πριν από τον πόλεμο, όταν σχεδόν όλες οι σαουδαραβικές εξαγωγές περνούσαν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πλέον, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν επιτηρούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, η οποία έχει καταστεί πολύ πιο επικίνδυνη και λιγότερο αξιόπιστη. Παρότι ο αγωγός που διασχίζει τη βορειοανατολική Αίγυπτο και η Διώρυγα του Σουέζ αποτελούν εναλλακτικές επιλογές για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου και καυσίμων, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικές με τα Στενά του Ορμούζ ή τα Μπαμπ αλ-Μαντάμπ.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι’ αυτό. Κυρίως, η μεταφορά πετρελαίου προς την Ασία μέσω αυτής της διαδρομής θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο και θα ήταν σημαντικά ακριβότερη. Τα πολύ μεγάλα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αργού πετρελαίου δεν μπορούν να διασχίσουν τη Διώρυγα του Σουέζ όταν είναι πλήρως φορτωμένα και βαριά.

Ο αιγυπτιακός αγωγός Sumed, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να μεταφέρει όλο το πετρέλαιο που η Σαουδική Αραβία διοχετεύει σήμερα μέσω των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Επιπλέον, η μεταφορά προς την Ασία μέσω της Μεσογείου θα απαιτούσε περίπου τέσσερις επιπλέον εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα έπρεπε να κάνουν τον γύρο της Αφρικής.

Με πληροφορίες από The New York Times

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