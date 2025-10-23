Πώς οι άστερες του NBA γίνονται viral στα κινεζικά social media

Έπειτα από έξι χρόνια απουσίας, το NBA επέστρεψε στην Κίνα και οι παίκτες του δεν άργησαν να κατακτήσουν τα social media της χώρας.

Βίντεο του ανερχόμενου αστέρα των Oklahoma City Thunder, Τσετ Χόλμγκρεν, συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες πάνω από ένα εκατομύριο likes στο Douyin, το κινεζικό αντίστοιχο του TikTok. Το μυστικό; Περιεχόμενο προσαρμοσμένο ειδικά για το κινεζικό κοινό, φτιαγμένο με τις ίδιες viral φόρμες που χρησιμοποιούν ντόπιοι δημιουργοί.

Ο Χόλμγκρεν είναι μόνο ένας από δεκάδες NBAers που συνεργάζονται με αμερικανικές εταιρείες μάρκετινγκ, όπως η TRND και η East Goes Global, οι οποίες εξειδικεύονται στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων για την ασιατική αγορά. Ο γκαρντ των Phoenix Suns, Ντέβιν Μπούκερ, συνεργάζεται επίσης με τη δεύτερη εταιρεία, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στις κινεζικές τάσεις.

«Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα δεν είναι μόνο θεατές — παίζουν και οι ίδιοι μπάσκετ», δήλωσε στο CNN ο Άντριου Σπάλτερ, διευθύνων σύμβουλος της East Goes Global, εξηγώντας πως η επιτυχία βασίζεται στη «μικροτοπική» προσέγγιση: μικρές, στοχευμένες λεπτομέρειες που κάνουν το περιεχόμενο να φαίνεται οικείο στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια τουρνουά στο Μακάο με αφορμή την επίσημη επιστροφή του NBA στην Κίνα, ο Μπούκερ δημοσίευσε βίντεο στο ύφος των «finders keepers» challenges που κυριαρχούν στο Douyin, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Η επιστροφή, ωστόσο, συνοδεύεται από προσεκτικούς χειρισμούς και πολιτικές ισορροπίες. Το 2019, ο τότε γενικός διευθυντής των Houston Rockets, Ντάριλ Μόρεϊ, ανάρτησε στο X (τότε Twitter) μήνυμα υπέρ των μαζικών διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ, όπου εκατομμύρια πολίτες είχαν βγει στους δρόμους ενάντια σε νομοσχέδιο που θα επέτρεπε την έκδοση κατοίκων στην ηπειρωτική Κίνα. Οι διαδηλωτές φοβούνταν ότι το μέτρο θα υπονόμευε την αυτονομία και τις ελευθερίες που το Χονγκ Κονγκ απολάμβανε από την επιστροφή του στην κινεζική κυριαρχία το 1997, ελευθερίες που δεν ισχύουν στην υπόλοιπη Κίνα, όπως η ελευθερία του λόγου και το ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα.

Η ανάρτηση του Μόρεϊ, με το σύνθημα «Fight for Freedom, Stand with Hong Kong», προκάλεσε άμεση και σφοδρή αντίδραση από το Πεκίνο, το οποίο θεώρησε το σχόλιο πολιτική πρόκληση και παρέμβαση στα εσωτερικά του. Μέσα σε λίγες ώρες, κινεζικά μέσα ενημέρωσης και χορηγοί διέκοψαν κάθε συνεργασία με το NBA, ενώ οι μεταδόσεις των αγώνων σταμάτησαν επ’ αόριστον.

Η κρίση εκείνη πάγωσε για χρόνια τις σχέσεις του αμερικανικού πρωταθλήματος με την Κίνα, στερώντας του έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς και εμπορικούς του εταίρους.

Έξι χρόνια αργότερα, το NBA επιστρέφει, αλλά με εμφανή διάθεση για αποφυγή νέων πολιτικών εντάσεων. Οι ομάδες και οι παίκτες κινούνται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή, γνωρίζοντας ότι ένα απλό σχόλιο ή post μπορεί να προκαλέσει διπλωματικό πονοκέφαλο.

«Όταν δραστηριοποιείσαι σε διαφορετικές αγορές, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός — δεν θέλεις να κάνεις κάτι που θα μπορούσε να θέσει τα πάντα σε κίνδυνο», λέει ο Σπάλτερ. Οι συμβουλές των εταιρειών επικοινωνίας, όπως η East Goes Global, είναι πλέον κρίσιμες: όχι μόνο για να αυξήσουν τη δημοφιλία των παικτών, αλλά και για να προστατεύσουν την παρουσία του NBA στην τεράστια κινεζική αγορά.

Με πληροφορίες από CNN