Πώς ο Ζαΐχ Μπολσονάρου θα μειώσει την ποινή του

Οι δικηγόροι του Ζαΐχ Μπολσονάρου φαίνεται να έχουν μελετήσει τον ποινικό κώδικα της χώρας και βρήκαν έναν τρόπο να βοηθήσουν τον πελάτη τους να μειώσει την ποινή φυλάκισης 27 ετών που του επιβλήθηκε πέρυσι για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης: διαβάζοντας βιβλία.

Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας δεν ήταν ποτέ γνωστός ως βιβλιόφιλος. «Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο να διαβάσω», δήλωσε κάποτε ο Μπολσονάρου. «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που διάβασα ένα βιβλίο».

Ο βραζιλιάνικος νόμος περιέχει ένα λογοτεχνικό τέχνασμα μέσω του οποίου οι κρατούμενοι που διαβάζουν βιβλία μπορούν να μειώσουν τις ποινές τους κατά τέσσερις ημέρες για κάθε τίτλο που διαβάζουν. Την Πέμπτη, ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου ενέκρινε τη συμμετοχή του διασυρμένου πρώην προέδρου στο πρόγραμμα, μετά από αίτημα της νομικής του ομάδας.

Τα βιβλία και ο Μπολσονάρου

Ο Μπολσονάρου, πρώην αλεξιπτωτιστής γνωστός για την εχθρότητά του προς τη δημοκρατία, τις μειονότητες, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και τις τέχνες, είναι απίθανο να εκτιμήσει τον εγκεκριμένο κατάλογο βιβλίων. Περιλαμβάνει βραζιλιάνικα έργα για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τον ρατσισμό, το περιβάλλον και τη βία που ασκήθηκε από τη δικτατορία της χώρας από το 1964 έως το 1985 – ένα καθεστώς που ο Μπολσονάρου υποστήριξε ανοιχτά.

Μερικά από τα βιβλία της λίστας, όπως το «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λέοντος Τολστόι και ο «Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, έχουν πάνω από 1.000 σελίδες. Ο Μπολσονάρο εμφανίστηκε κάποτε δημόσια με ένα βιβλίο παρόμοιου μεγέθους – τις «Αναμνήσεις από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» του Ουίνστον Τσόρτσιλ, που έχει πάνω από 1.000 σελίδες – αλλά δεν είναι σαφές αν ο πρώην πρόεδρος το διάβασε.

Για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μείωσης της ποινής, οι κρατούμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν πράγματι διαβάσει τα βιβλία, υποβάλλοντας γραπτές εκθέσεις στις φυλακές.

Όταν του ζητήθηκε να ονομάσει το αγαπημένο του βιβλίο κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2018, ο Μπολσονάρου επέλεξε ένα βιβλίο του Κάρλος Αλμπέρτο Μπριλχάντε Ούστρα, ενός διαβόητου συνταγματάρχη του στρατού που κατηγορήθηκε για βασανιστήρια εκατοντάδων κρατουμένων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. «Είναι μια αληθινή ιστορία για τη Βραζιλία... με γεγονότα, με στοιχεία, με τόπους και με πραγματικά επεισόδια», είχε αναφέρει ο Μπολσονάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε αυτή την εβδομάδα σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, αφού πέρασε τα Χριστούγεννα φυλακισμένος σε ομοσπονδιακή αστυνομική βάση.

Το βιβλίο του Ούστρα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ανάγνωσης του δικαστικού συστήματος, αλλά περιέχει έναν τίτλο, το «Είμαι ακόμα εδώ» του Μαρσέλο Ρούμπενς Πάιβα, που αναφέρεται στη δυστυχία των κρατουμένων που εξαφανίστηκαν σε τέτοια κέντρα βασανιστηρίων.

Με πληροφορίες από Guardian