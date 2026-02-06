Πώς ο Στιβ Μπάνον στήριξε την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, σύμφωνα με τα αρχεία Έπσταϊν

Δεκάδες μηνύματα από τη νέα δέσμη των αρχείων Έπσταϊν ρίχνουν φως στις κινήσεις του Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ, να ενισχύσει και να συντονίσει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά ενόψει των ευρωεκλογών, με σχέδια για χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη σε μια σειρά κομμάτων σε διαφορετικές χώρες.

Στα μηνύματα ο Μπάνον εμφανίζεται να περιγράφει στον Έπσταϊν το ευρωπαϊκό του πλάνο και τις επαφές του, την περίοδο που είχε εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο και ταξίδευε συστηματικά στην ήπειρο με στόχο να διαμορφώσει ένα μπλοκ ακροδεξιών και ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δίκτυο που επιχειρούσε να συγκροτήσει αφορούσε κόμματα και πρόσωπα από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Αυστρία.

Στο επίκεντρο των αναφορών βρίσκεται ο Ματέο Σαλβίνι, τότε αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και αρχηγός της Λέγκας, την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του. Ιταλικά κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν αυτή την εβδομάδα από τον Σαλβίνι να δώσει διευκρινίσεις, μετά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές στο όνομά του μέσα στις ανταλλαγές μηνυμάτων.

Ο Μπάνον συγκέντρωνε χρήματα για τη Λεπέν και τον Σαλβίνι

Σε ένα από τα κείμενα, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2019, λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Μπάνον γράφει ότι επικεντρώνεται στη συγκέντρωση χρημάτων για τη Μαρίν Λεπέν και τον Σαλβίνι «ώστε να μπορέσουν να κατεβάσουν πλήρη ψηφοδέλτια». Άλλα μηνύματα περιγράφουν μετακινήσεις και συναντήσεις του Μπάνον στην Ευρώπη, καθώς και την επιδίωξή του να αυξηθεί η εθνικιστική επιρροή στις Βρυξέλλες.

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης τη συνάντηση του Μπάνον με τον Σαλβίνι στο Μιλάνο τον Μάρτιο του 2018, λίγες ημέρες μετά τις ιταλικές εκλογές που οδήγησαν στη συγκυβέρνηση της Λέγκας με το Κίνημα Πέντε Αστέρων. Μια δεύτερη συνάντηση έγινε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν η Λέγκα εντάχθηκε στο αντιευρωπαϊκό σχήμα που προωθούσε ο Μπάνον, το λεγόμενο The Movement.

Παρά τις αναφορές, δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Έπσταϊν είχε άμεση σχέση με τον Σαλβίνι, ούτε ότι ο Ιταλός πολιτικός συνδέεται με το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του χρηματιστή. Οι ίδιες ανταλλαγές, ωστόσο, δείχνουν ότι ο Έπσταϊν παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την άνοδο ευρωπαϊκών εθνικιστικών δυνάμεων και ότι ο Μπάνον επιχείρησε να τον εμπλέξει, τουλάχιστον ως πιθανή πηγή χρηματοδότησης.

Στη Γαλλία, τα ίδια αρχεία προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις μετά την εμφάνιση ονομάτων όπως του Ζακ Λανγκ, πρώην υπουργού Πολιτισμού, και της κόρης του. Παράλληλα, αποκαλύπτονται ανταλλαγές μηνυμάτων ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον Μπάνον, στις οποίες ο τελευταίος μιλά για την ανάγκη οικονομικής στήριξης της Μαρίν Λεπέν. Η Ανυπότακτη Γαλλία υπό τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν ζήτησε τη σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε απόπειρα εξωτερικής επιρροής στο γαλλικό πολιτικό σύστημα.

Στιβ Μπάνον: Στήριξη στο AfD και κριτική στη Μέρκελ

Στη Γερμανία, τα μηνύματα περιλαμβάνουν αναφορές που προωθούν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και επικριτικά σχόλια για την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Μπάνον εμφανίζεται να παρουσιάζει τον εαυτό του ως άτυπο σύμβουλο των νέων δεξιών λαϊκιστικών κινημάτων, θεωρώντας τις εκλογικές τους επιτυχίες ως ευκαιρία πολιτικής και οικονομικής αξιοποίησης.

Παρότι δεν προκύπτουν στοιχεία ότι ο Έπσταϊν χρηματοδότησε τελικά τη Λέγκα ή άλλα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα, τα μηνύματα δείχνουν ότι ο Μπάνον επιχείρησε να τον προσεγγίσει με αυτόν τον σκοπό. Η Λέγκα απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους» και «υπερβολικούς», υποστηρίζοντας ότι δεν ζήτησε ούτε έλαβε ποτέ χρηματοδότηση και ότι θα υπερασπιστεί τον Σαλβίνι απέναντι σε κάθε υπαινιγμό σύνδεσης με τον Έπσταϊν.

Γαλλία: Επιφανείς προσωπικότητες στα αρχεία Έπσταϊν

Στο μεταξύ, τα έγγραφα περιλαμβάνουν και αναφορές σε πρόσωπα του γαλλικού πολιτικού και διπλωματικού χώρου. Ανάμεσά τους εμφανίζεται ο Ολιβιέ Κολόμ, πρώην σύμβουλος του Νικολά Σαρκοζί, καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων που αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ είχε βρεθεί σε κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2013. Πηγή από το περιβάλλον του Λε Μερ ανέφερε ότι δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε το σπίτι και αποχώρησε μόλις αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο οικοδεσπότης.

Για πολιτικούς όπως ο Αντρέα Κάζου, που έθεσε το ζήτημα στο ιταλικό κοινοβούλιο, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τον Έπσταϊν, αλλά τα ευρύτερα ερωτήματα που εγείρονται για ξένα κέντρα επιρροής και δίκτυα που επιδιώκουν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη. Όπως δήλωσε στον Guardian, τα αρχεία αυτά δεν έχουν σημασία μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική συγκυρία σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian