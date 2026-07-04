Πώς ο καύσωνας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατανάλωση αλκοόλ

Ο καύσωνας στην Ευρώπη θέτει υπό αμφισβήτηση την παραδοχή ότι τα ζεστά καλοκαίρια συνεπάγονται αύξηση των πωλήσεων αλκοόλ, καθώς μελέτες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι λιγότερο διατεθειμένοι να επιλέξουν μια παγωμένη μπύρα ή ένα Aperol Spritz όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει υπερβολικά.

Οι πωλήσεις αλκοόλ αυξάνονται κατά μέσο όρο καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι λίγο πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, μετά από το οποίο η θετική επίδραση μειώνεται, διαπίστωσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το ETH Ζυρίχης και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Η επίδραση διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και ήταν λιγότερο έντονη σε περιοχές που είναι ήδη ζεστές, σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη του Μαρτίου, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ για την περίοδο 2006-2023.

Ο καύσωνας προκάλεσε προβλήματα και στον κλάδο του αλκοόλ

«Γενικά, ο ζεστός καιρός ευνοεί την κατανάλωση. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ανώτατο όριο... πέρα από το οποίο η ζέστη γίνεται απλώς δυσάρεστη», δήλωσε ο Μάρτεν Λόντεβαϊκς, πρόεδρος της εταιρείας έρευνας αγοράς ποτών IWSR, προσθέτοντας ότι αυτό αντιστρέφει την τάση για ορισμένους καταναλωτές.

Ο καλοκαιρινός καύσωνας στην Ευρώπη, ο οποίος ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ήταν ο πιο έντονος που έχει καταγραφεί στην ήπειρο, προκαλώντας χιλιάδες επιπλέον θανάτους και υπερφορτώνοντας τα συστήματα υγείας, διαταράσσοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προκαλώντας ζημιές στις υποδομές.

«Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ ζεστού καιρού και ακραίας ζέστης», δήλωσε ο Κρίστιαν Χένινγκσεν, παγκόσμιος διευθυντής δημοσίων σχέσεων της Carlsberg, προσθέτοντας ότι η ακραία ζέστη μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι αντί να βγουν έξω για ένα ποτό.

Η δανική ζυθοποιία επικεντρώνεται στο να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, όπως μπύρες με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ, καθώς και αναψυκτικά, εν μέρει για να προσαρμοστεί σε τέτοιες αλλαγές, δήλωσε ο Χένινγκσεν στο Reuters.

Μειωμένη η κατανάλωση;

Κορυφαίοι παραγωγοί μπύρας, όπως η Anheuser-Busch InBev, έχουν στο παρελθόν αποδώσει τα απογοητευτικά κέρδη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού —όταν οι καταναλωτές συνήθως στρέφονται προς δροσερά, ελαφρύτερα ποτά όπως η μπύρα— στον ασυνήθιστα κρύο ή βροχερό καιρό.

Μια άλλη μεγάλη ζυθοποιία δήλωσε στο Reuters ότι οι καιρικές συνθήκες αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνει υπόψη κατά την πρόβλεψη των πωλήσεων μπύρας.

Ο Ντέιβιντ Λάμπερτ, ένας 59χρονος ενοριακός ιερέας στο Λονδίνο, είπε ότι ήταν λιγότερο διατεθειμένος να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων στη Βρετανία, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν το ρεκόρ των 37,7 βαθμών Κελσίου στο Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία.

«Σίγουρα δεν ήπια τόσο πολύ αλκοόλ την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορείς... Απλά σε κάνει κουρασμένο, να μην έχεις τα λογικά σου», δήλωσε ο Λάμπερτ στο Reuters στο The Sun Wharf του Λονδίνου.

Το προσωπικό του μπαρ στο JD Wetherspoon ήταν πιο απασχολημένο από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα, όπως δήλωσε στο Reuters ο υπεύθυνος βάρδιας Γιας Χιτές Χανσόρα, καθώς οι πελάτες που αρχικά αναζητούσαν εξωτερικό χώρο — τον οποίο το The Sun Wharf δεν διαθέτει — σύντομα ζητούσαν κλιματισμό και πάγο.

Ζέστη και ποτό

Ο Σπύρος Μαλανδράκης, διευθυντής παγκόσμιας ανάλυσης για τα αλκοολούχα ποτά στην Euromonitor International, δήλωσε ότι η πιο ακραία ζέστη θα μπορούσε να έχει ανάμεικτες επιπτώσεις για όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ποτών.

Εκτός από το ότι ωθούν ορισμένους να πίνουν λιγότερο, οι καύσωνες μπορεί να βλάψουν τις οικονομίες και την αγοραστική δύναμη, καθώς και να πλήξουν τη γεωργία, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής του αλκοόλ, ανέφερε.

Ο Μαλανδράκης προέβλεψε επίσης ότι ορισμένοι άνθρωποι θα πίνουν περισσότερο σε έναν κόσμο που «φαίνεται σαν να καίγεται κυριολεκτικά».

Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» της ΕΕ ανέφερε ότι οι καύσωνες θα γίνουν πιο συχνοί και έντονοι, ενώ επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καύσωνας στην Ευρώπη θα ήταν πρακτικά αδύνατος χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει την ήπειρο με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη.

Για ορισμένους, η ζέστη εξακολουθεί να αποτελεί την τέλεια δικαιολογία για ένα ποτό.

Με πληροφορίες από Reuters