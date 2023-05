Πώς ο Βιν Ντίζελ κατάφερε να πείσει την Έλεν Μίρεν να κάνει Instagram

Ο Βιν Ντίζελ λατρεύει να δημοσιεύει βίντεο με selfies στο Instagram, κάτι που εκτός από ενθουσιασμό στους φανς του, έκανε επίσης την Έλεν Μίρεν να πάρει απόφαση να κάνει λογαριασμό.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο ET ότι στην πραγματικότητα ο Βιν Ντίζελ ήταν εκείνος που την έβαλε στο Instagram πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

«Ήταν ο Βιν και η ομάδα του που κατά κάποιον τρόπο με σύστησαν για πρώτη φορά στο Instagram», εξήγησε. «Αυτό έγινε, δεν ξέρω πριν από πόσα χρόνια... πριν από επτά; Αλλά ήταν ένας κόσμος που βασικά δεν γνώριζα και μου λένε, "Αχ όχι, Έλεν, πρέπει να το κάνεις"».

Και το έκανε. Η Έλεν Μίρεν μπήκε στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2016 και πολύ γρήγορα αναδείχθηκε σε μετρ των selfies, αν και είναι ένας τίτλος με τον οποίο ίσως δεν συμφωνεί ιδιαίτερα.

«Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτό», σχολίασε, αν και έκτοτε, οι followers της Mirren έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο.

Στο franchise των Fast & Furious εντάχθηκε το 2017 με το «The Fate of the Furious» και επέστρεψε για τα «Hobbs & Shaw», «F9» και τώρα για την τελευταία προσθήκη, ως Magdalene Shaw, μητέρα των Deckard και Owen Shaw.

Στο παρελθόν είχε παραδεχθεί μάλιστα ότι ήθελε από χρόνια να συμμετάσχει στο επιτυχημένο κινηματογραφικό franchise. Και, μετά τα τότε γυρίσματα της ταινίας της, ο Βιν Ντίζελ ανταποκρίθηκε στην επιθυμία της.

«Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Έχεις τη μητέρα της Nathalie Emmanuel. Και, φυσικά, τη μητριάρχη των αδελφών Shaw», είχε πει ο ηθοποιός.

Σήμερα η Έλεν Μίρεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός άκρως δημοφιλούς franchise που θα ολοκληρωθεί με την 11η και τελευταία ταινία «Fast X», που κυκλοφορεί στις 19 Μαΐου. Κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, μίλησε για εκείνο που την εντυπωσίασε περισσότερο στη διαδικασία για να γυριστεί μιας ταινίας δράσης τέτοιου μεγέθους.

«Έχουμε δει την εξέλιξη του ψηφιακού εφέ, έτσι δεν είναι, από την πρώτη ταινία Fast, τόσο απλό», λέει η Έλεν Μίρεν. «Όλα τα εύσημα στους κασκαντέρ γιατί είναι φανταστικοί και απίστευτα ταλαντούχοι».