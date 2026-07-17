Πώς ο Άντι Μπέρναμ, από «Βασιλιάς του Βορρά» έφτασε να γίνει Βρετανός πρωθυπουργός

Παρόλο που δεν θεωρούνταν ένα από τα φαβορί για τον πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να διαδεχθεί τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Άντι Μπέρναμ, ο άνθρωπος που από τη Δευτέρα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν ήταν πάντοτε το φαβορί της βρετανικής πολιτικής. Αντίθετα, η πορεία του προς την Ντάουνινγκ Στριτ πέρασε μέσα από εκλογικές ήττες, πολιτικές απογοητεύσεις και μια συνειδητή απόφαση να εγκαταλείψει το Λονδίνο και να επιστρέψει στη γενέτειρά του, χτίζοντας την πολιτική του καριέρα μακριά από το Ουέστμινστερ.

Η επίσημη εκλογή του στην ηγεσία των Εργατικών ολοκληρώνει μια διαδρομή που πολλοί θεωρούν ότι ξεκίνησε πραγματικά τον Οκτώβριο του 2020, εν μέσω της πανδημίας.

Η πορεία του Άντι Μπέρναμ στην πολιτική σκηνή

Τότε, ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, πληροφορήθηκε ότι η συντηρητική κυβέρνηση επέβαλλε νέο lockdown στην περιοχή του, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημά του για οικονομική ενίσχυση ύψους 87 εκατομμυρίων δολαρίων προς εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις.

Στεκόμενος έξω από μια αίθουσα συναυλιών στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ κατηγόρησε δημόσια την κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειριζόταν την κρίση: «Έτσι δεν διοικείται μια χώρα σε περίοδο εθνικής κρίσης. Εξαντλούν τον κόσμο και προσπαθούν να δώσουν τα απολύτως ελάχιστα», είχε δηλώσει τότε, χαρακτηρίζοντας τη στάση της κυβέρνησης «απλώς απαράδεκτη».

Το βίντεο έγινε viral, του χάρισε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά» κατά το Game of Thrones και, όπως εκτιμούν πολλοί αναλυτές, αποτέλεσε το σημείο καμπής που τον έφερε στον δρόμο για την πρωθυπουργία.

Από μια εργατική οικογένεια στο Κέιμπριτζ

Γεννημένος το 1970 στο Λίβερπουλ, ο Άντριου Μάρεϊ Μπέρναμ μεγάλωσε στο χωριό Κάλτσεθ, ανάμεσα στο Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ, σε μια δεμένη ρωμαιοκαθολική οικογένεια με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Στην αυτοβιογραφία του Head North, που κυκλοφόρησε το 2025, περιγράφει μια απλή παιδική ηλικία.

«Η ζωή μας ήταν λιτή και ποτέ δεν κάναμε οικογενειακές διακοπές στο εξωτερικό. Δεν μας έλειψε όμως ποτέ τίποτα», γράφει.

Στα 17 του πίστευε ότι το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ δεν ήταν «για ανθρώπους σαν κι εκείνον». Απορρίφθηκε στην πρώτη του συνέντευξη, όμως έναν χρόνο αργότερα έγινε δεκτός στο Fitzwilliam College, ύστερα από παρότρυνση του καθηγητή Αγγλικών του.

Μετά τις σπουδές του εργάστηκε ως πολιτικός συνεργάτης της βουλευτού Τέσα Τζόουελ και σύντομα αποφάσισε ότι ήθελε να ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Το 2001, σε ηλικία μόλις 31 ετών, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Ο Μπέρναμ υπηρέτησε ως υπουργός στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν, ενώ συμμετείχε και στο υπουργικό συμβούλιο του τελευταίου. Το 2010 επιχείρησε για πρώτη φορά να εκλεγεί ηγέτης των Εργατικών, χωρίς επιτυχία. Πέντε χρόνια αργότερα δοκίμασε ξανά, όμως ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Η δεύτερη αποτυχία τον απομάκρυνε οριστικά από το Λονδίνο. Το 2017 ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχία του Μάντσεστερ, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε η τραγωδία του Χίλσμπορο.

🚨 IN FULL: Andy Burnham's first speech as Leader of the Labour Party



"Today is the most significant change moment in our politics in the last 40 years" pic.twitter.com/dz5hrPJclx — Politics UK (@PolitlcsUK) July 17, 2026

Η θητεία που έκανε γνωστό τον Άντι Μπέρναμ

Το 2009, ως υπουργός Πολιτισμού, εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 20 ετών από την καταστροφή του Χίλσμπορο, όπου το 1989 έχασαν τη ζωή τους 97 φίλαθλοι της Λίβερπουλ.

Το συγκεντρωμένο πλήθος τον αποδοκίμασε έντονα, φωνάζοντας επί αρκετά λεπτά το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τους 96». Αντί να αποστασιοποιηθεί, ο Μπέρναμ υιοθέτησε το αίτημα των οικογενειών των θυμάτων, ζητώντας νέα έρευνα και τη δημοσιοποίηση όλων των κρατικών εγγράφων. Οι μεταγενέστερες έρευνες απέδειξαν ότι η αστυνομία είχε αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία και οι φίλαθλοι αθωώθηκαν από κάθε ευθύνη.

Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνη την περίοδο ως τη στιγμή που έχασε την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστημα του Ουέστμινστερ.

Ωστόσο, από τη δημαρχία του Μάντσεστερ, επιχείρησε να χτίσει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ. Την πρώτη κιόλας ημέρα της θητείας του υποσχέθηκε ότι θα εξαλειφθεί η αστεγία μέσα σε τρία χρόνια, δωρίζοντας παράλληλα το 15% του μισθού του σε οργανώσεις που στηρίζουν αστέγους.

Η συγκεκριμένη δέσμευση δεν υλοποιήθηκε πλήρως και επικρίθηκε ως υπερβολικά φιλόδοξη, καθώς ο αριθμός των αστέγων μειώθηκε αρχικά αλλά στη συνέχεια άρχισε ξανά να αυξάνεται. Άλλες παρεμβάσεις του, όμως, κρίθηκαν ιδιαίτερα επιτυχημένες.

Συγκεκριμένα, επένδυσε στην προσέλκυση επιχειρήσεων και νέων επενδύσεων, ενώ το μεγαλύτερο έργο του ήταν η ριζική αναδιοργάνωση του δικτύου λεωφορείων της περιοχής. Παρά τις αντιδράσεις των ιδιωτικών εταιρειών, επέβαλε νέο καθεστώς λειτουργίας που μείωσε τις τιμές των εισιτηρίων και βελτίωσε την αξιοπιστία των δρομολογίων.

Το νέο δίκτυο Bee Network θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του.

🚨 WATCH: Andy Burnham dances on stage to True Faith by New Order after he's announced as Labour leader pic.twitter.com/BM43XH2Ukt — Politics UK (@PolitlcsUK) July 17, 2026

Η κατάρρευση του Στάρμερ άνοιξε τον δρόμο

Το φθινόπωρο του 2025 ο Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί ότι ενδιαφερόταν να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, όμως τότε δεν διέθετε ούτε κοινοβουλευτική έδρα ούτε ουσιαστική δυνατότητα να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ.

Λίγους μήνες αργότερα, η εικόνα άλλαξε ριζικά. Οι Εργατικοί υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις τοπικές εκλογές, ενώ ο Στάρμερ αποδυναμώθηκε περαιτέρω από την πολιτική κρίση που προκάλεσε ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ παραιτήθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Εξελέγη με άνεση και μέσα σε λίγες εβδομάδες βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της διαδοχής.

Πλέον αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μιας χώρας που αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος, χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες και έντονες κοινωνικές ανισότητες.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια κατηγορούσε τις διαδοχικές κυβερνήσεις ότι αγνοούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των περιοχών εκτός Λονδίνου.

Από τη Δευτέρα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει αν μπορεί να εφαρμόσει όσα υποστήριζε ως αντιπολιτευόμενος και ως δήμαρχος, γράφουν καταληκτικά οι New York Times.

Με πληροφορίες από New York Times