Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Ο Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα του, Reform UK, παρουσίασαν ένα σχέδιο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις: τον «νομικό μηδενισμό», με στόχο τις μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη Βρετανία με μικρές βάρκες.

Η πρόταση του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ προβλέπει την αποχώρηση της χώρας από τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την κατάργηση του Human Rights Act, καθώς και την ακύρωση της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και άλλων διεθνών συμφωνιών κατά των βασανιστηρίων και της εμπορίας ανθρώπων.

Ο Φάρατζ κατηγορεί τις διεθνείς συνθήκες και το νομικό πλαίσιο της χώρας ότι εμποδίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση ώστε να μπορεί να απελαύνει τους αιτούντες άσυλο και να αποθαρρύνει νέες αφίξεις. Το σχέδιο, με τίτλο Operation Restoring Justice, στοχεύει στην απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις.

Η ΕΣΔΑ και η εσωτερική νομοθεσία της Βρετανίας αποτελούν βασικά εμπόδια στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Το Άρθρο 3 απαγορεύει την απέλαση σε χώρες όπου οι αιτούντες άσυλο διατρέχουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή απάνθρωπης μεταχείρισης, ενώ το Άρθρο 8 προστατεύει την οικογενειακή ζωή. Αυτές οι διατάξεις χρησιμοποιούνται συχνά σε δικαστικές υποθέσεις για να αποτραπούν απελάσεις και αποτέλεσαν τη βάση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την πολιτική μεταφοράς αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Νομικοί επισημαίνουν ότι μια κυβέρνηση με επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορούσε να καταργήσει τον Human Rights Act και να αποχωρήσει από την ΕΣΔΑ, όμως προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες, τόσο πολιτικά όσο και συνταγματικά, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία, να βάλει σε δοκιμασία τη σχέση της Βρετανίας με την Ιρλανδία και να προκαλέσει εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα αμφισβητούσε και τη θέση της χώρας στο διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες.

Το σχέδιο του Νάιτζελ Φάρατζ αλλάζει ριζικά το νομικό και πολιτικό τοπίο στη Βρετανία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη σταθερότητα των διεθνών σχέσεων. Η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα απαιτούσε μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους πολίτες.

Με πληροφορίες από Financial Times