Πώς μία πειρατική σημαία από manga έγινε παγκόσμιο σύμβολο διαμαρτυρίας της Gen Z

Την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που το ιστορικό παλάτι Σίνγκα Ντουρμπάρ του Νεπάλ παραδινόταν στις φλόγες, διαδηλωτές αποφασισμένοι να ταράξουν την κυβέρνηση ύψωσαν στις χρυσοποίκιλτες πύλες του ένα παράξενο λάβαρο: μια σημαία manga που έδειχνε ένα κρανίο με ψάθινο καπέλο.

Η εικόνα μπορεί να φαινόταν παράταιρη μπροστά στο κυβερνητικό συγκρότημα, αλλά για τους νέους διαδηλωτές της Gen Z, που κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας την αποχώρηση του πρωθυπουργού και πυροδότησαν δύο ημέρες αιματηρών ταραχών, η χειρονομία είχε ξεκάθαρο νόημα.

Η σημαία προέρχεται από το ιδιαίτερα δημοφιλές παγκοσμίως ιαπωνικό manga One Piece του Εϊΐτσιρο Όντα, που ξεκίνησε το 1997 και αφηγείται τις περιπέτειες του Μάνκι Ντι. Λούφι, ενός πειρατή με τεντωμένο, ελαστικό σώμα, και του πληρώματος του «Straw Hat». Το πλήρωμά του ταξιδεύει με σημαία που φέρει το χαρακτηριστικό ψάθινο καπέλο και το πλατύ χαμόγελο του Λούφι.

Για τους θαυμαστές, το λάβαρο συμβολίζει το κυνήγι των ονείρων, την απελευθέρωση των καταπιεσμένων και την αντίσταση στην αυταρχική «Παγκόσμια Κυβέρνηση». Στον πραγματικό κόσμο, η σημαία ξεπέρασε τα σύνορα της Ιαπωνίας για να γίνει κραυγή διαμαρτυρίας σε κινήματα της νεολαίας από την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες μέχρι το Νεπάλ και ακόμη και στο Παρίσι.

Από το manga στους δρόμους

Ο Μπίκγιατ Κάτρι, ένας από τους διοργανωτές των διαδηλώσεων στο Νεπάλ, εξήγησε: «Η σημαία συμβολίζει επιθετικότητα και αποφασιστικότητα να ξεπεράσεις ό,τι βρεθεί στον δρόμο σου. Θέλαμε η κινητοποίηση να έχει χαρακτήρα Gen Z, γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε συνθήματα και σύμβολα με τα οποία οι νέοι μπορούν να ταυτιστούν».

Το One Piece έχει πουλήσει πάνω από 500 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, έχει εμπνεύσει τηλεοπτικό anime, podcast και fan sites, ενώ το 2023 έγινε και σειρά στο Netflix. Για την ειδικό στην ιαπωνική κουλτούρα Άντρεα Χόρμπινσκι, δεν είναι τυχαίο που η σημαία του Λούφι κατέληξε σε πολιτικά κινήματα: «Ο Λούφι είναι χαρούμενος και πεισματάρης χαρακτήρας, πάντα σηκώνεται μετά τις δυσκολίες. Είναι αδύνατο να μη θες να τον υποστηρίξεις».

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέεν υψώνουν πανό με τον Λούφι από το «One Piece» / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Νουριάντι Τζάλι, καθηγήτρια ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, υπογράμμισε ότι τέτοια σύμβολα είναι ισχυρά σε διαδηλώσεις γιατί «ανεβάζουν το μήνυμα χωρίς να χρειάζεται να ειπωθεί λέξη προς λέξη». Μέσα από το διαδίκτυο και τα social media, οι εικόνες αυτές ταξιδεύουν και εμπνέουν νέους με παρόμοιες ανησυχίες σε άλλες χώρες.

«Δεν μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, αλλά όλοι καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάει η ιστορία», είπε.

Ένα παγκόσμιο «οπλοστάσιο» εικόνων

Δεν είναι η πρώτη φορά που σύμβολα της ποπ κουλτούρας γίνονται όπλο διαμαρτυρίας. Το meme «Pepe the Frog» χρησιμοποιήθηκε από διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ το 2019, ενώ ο τριδάκτυλος χαιρετισμός από το Hunger Games υιοθετήθηκε από κινήματα στην Ταϊλάνδη και στη Μιανμάρ ως σήμα αντίστασης.

Η Νάταλι Πανγκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, εξήγησε ότι η σημαία του One Piece είναι ιδιαίτερα εύχρηστη γιατί μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά συμφραζόμενα, παίρνοντας νέο νόημα κάθε φορά. Στο Νεπάλ, η σημαία συνδυάστηκε με συνθήματα όπως «Gen Z won’t be silent», «Your luxury our misery!» και «Nepo Babies», εκφράζοντας την οργή για τα προνόμια των παιδιών πολιτικών που επιδεικνύουν χλιδή στα social media.

«Ως οπτικό σύμβολο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό γιατί επιτρέπει στους ανθρώπους να συσπειρώνονται γύρω από τις ίδιες αξίες και να κινητοποιούνται», είπε η Πανγκ.

Αντιδράσεις στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, η εμφάνιση της σημαίας του One Piece προκάλεσε καταιγίδα αντιδράσεων πριν από τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας τον Αύγουστο. Αξιωματούχοι κατηγόρησαν όσους την ανήρτησαν για «προδοσία», ενώ οι αρχές κατέσχεσαν σημαίες και διέταξαν να σβηστούν σχετικά γκράφιτι.

Η Διεθνής Αμνηστία παρενέβη, καλώντας την κυβέρνηση να «σταματήσει την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης». Ο Ινδονήσιος καλλιτέχνης Κέμας Μουχάμαντ Φιρντάους, που ζωγράφισε το κρανίο με το ψάθινο καπέλο σε τοίχο, είπε στο Reuters: «Είναι προειδοποιητικό σύμβολο για την κυβέρνηση, για να κοιτάξει τον λαό της. Πολλοί Ινδονήσιοι υψώνουν τη σημαία του One Piece επειδή θέλουν η κυβέρνηση να τους ακούσει».

Με πληροφορίες από CNN