Πώς μία έκρηξη πυραύλου της SpaceX έθεσε σε κίνδυνο επιβατικές πτήσεις

Κινδύνους, πολύ μεγαλύτερους απ’ όσους είχαν γίνει αρχικά γνωστοί, για την ασφάλεια των αερομεταφορών ενείχε μία έκρηξη διαστημικού σκάφους SpaceX Starship τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), τουλάχιστον τρία αεροσκάφη με περίπου 450 επιβάτες συνολικά βρέθηκαν αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο να διασχίσουν πεδίο πτώσης διαστημικών συντριμμιών πάνω από την Καραϊβική.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του Starship από το Τέξας. Τα φλεγόμενα υπολείμματα του πυραύλου έπεφταν στην ατμόσφαιρα για περίπου 50 λεπτά, την ώρα που ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προσπαθούσαν εσπευσμένα να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Πώς το σκάφος της SpaceX επηρέασε πτήσεις

Χαρακτηριστικά, ένα αεροσκάφος της JetBlue, που κατευθυνόταν προς το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, τέθηκε αρχικά σε αναμονή.

Όπως προκύπτει από καταγεγραμμένες συνομιλίες, οι πιλότοι ενημερώθηκαν ότι αν συνέχιζαν την πτήση, αυτό θα γινόταν «με δική τους ευθύνη», καθώς υπήρχε κίνδυνος από διαστημικά συντρίμμια. Τελικά, μαζί με ένα αεροσκάφος της Iberia και ένα ιδιωτικό τζετ, οι πιλότοι δήλωσαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καυσίμων και διέσχισαν προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ωστόσο τα έγγραφα της FAA καταγράφουν ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε «εν δυνάμει ακραίο κίνδυνο ασφάλειας», με αυξημένο φόρτο εργασίας για τους ελεγκτές και περιστατικά επικίνδυνης προσέγγισης αεροσκαφών μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η SpaceX δεν ειδοποίησε άμεσα την FAA μέσω της προβλεπόμενης γραμμής έκτακτης ανάγκης για την αποτυχία της εκτόξευσης. Οι πρώτες πληροφορίες για την έκρηξη έφτασαν στους ελεγκτές από πιλότους που έβλεπαν τα συντρίμμια στον ουρανό.

SpaceX: Γιατί η υπόθεση αποκτά βαρύτητα

Μετά το περιστατικό, η FAA συγκρότησε επιτροπή ειδικών για την επανεξέταση των κινδύνων από διαστημικά συντρίμμια, ωστόσο η εσωτερική αυτή αξιολόγηση ανεστάλη τον Αύγουστο, προκαλώντας ερωτήματα, καθώς οι ίδιες οι διαδικασίες της υπηρεσίας προβλέπουν ολοκλήρωση τέτοιων ελέγχων όταν εντοπίζονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς οι εκτοξεύσεις πυραύλων αυξάνονται ραγδαία. Η FAA εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα εποπτεύει 200 έως 400 εκτοξεύσεις ή επανεισόδους ετησίως, έναντι λίγων δεκάδων στο παρελθόν. Η SpaceX, υπό τον Έλον Μασκ, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον ρυθμό με το Starship, τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η έκρηξη του Ιανουαρίου και τα όσα αποκαλύπτονται σήμερα φέρνουν στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: αν ο ουρανός μπορεί να παραμείνει ασφαλής για την πολιτική αεροπορία σε μια εποχή όπου οι διαστημικές πτήσεις πολλαπλασιάζονται - και τα λάθη, όπως δείχνει το περιστατικό, μπορούν να έχουν συνέπειες πολύ πέρα από το διάστημα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal