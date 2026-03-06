Πώς το Ισραήλ σκότωσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ με πύραυλο από το διάστημα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε έναν ισχυρό βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος πέταξε έως τα όρια του διαστήματος πριν επιστρέψει στη Γη και πλήξει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώνοντας τον ίδιο και δεκάδες κορυφαίους συνεργάτες του, το Σάββατο.

Ο πύραυλος Blue Sparrow, ικανός να πετάει μέχρι 2.000 χιλιόμετρα και να εξέρχεται από την ατμόσφαιρα της Γης πριν συντριβεί στον στόχο του, χρησιμοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury», σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ και τους συνεργάτες του.

Μάλιστα, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που θραύσματα εντοπίστηκαν στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Ισραηλινά μαχητικά F-15 και άλλα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν γύρω στις 7:30 π.μ. ώρα Ιράν, εκτοξεύοντας περίπου δύο ώρες αργότερα 30 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των Blue Sparrow, στο συγκρότημα του Αγιατολάχ.

Η ικανότητα του πυραύλου να εξέρχεται και να επανεισέρχεται στην ατμόσφαιρα τον καθιστά σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστεί, επιτρέποντας στις βόμβες να παρακάμπτουν τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας.

Οι Blue Sparrow εκτοξεύονται συνήθως από μαχητικά αεροσκάφη, με τους ενισχυτές τους να τους στέλνουν στο διάστημα, ώστε η βόμβα να «αιωρείται» πάνω από τον επιλεγμένο στόχο.

Ο πύραυλος είχε αρχικά σχεδιαστεί για να παρακάμπτει τα συστήματα αεράμυνας χάρη στην υψηλή του ταχύτητα, με το Ισραήλ να τον έχει χρησιμοποιήσει, όπως εκτιμάται, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ιράν το 2024.

Η επιχείρηση του Σαββάτου και το τελειωτικό πλήγμα στον Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε αφού η ισραηλινή κυβέρνηση είχε δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας για τους Ιρανούς ηγέτες πριν τις αεροπορικές επιδρομές. Την Παρασκευή πριν από την επίθεση, αξιωματούχοι είχαν δώσει την εντύπωση ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα υποχωρούσαν για το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο BBC.

Ωστόσο, οι ηγέτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) επέστρεψαν στη βάση τους λίγες ώρες πριν την έναρξη των θανατηφόρων επιδρομών σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, που οδήγησαν στη θανάτωση του Χαμενεΐ και πολλών κορυφαίων αξιωματούχων.

Αν και οι επιθέσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί για νύχτα, το χρονοδιάγραμμα άλλαξε για να εκμεταλλευτεί μια πρωινή συνάντηση των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο, όπως αποκάλυψαν πηγές που γνώριζαν την επιχείρηση στο New York Times.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των επιδρομών, τα στρατηγεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν πλήρως συγχρονισμένα για να προσαρμόζονται άμεσα στην αντίδραση του Ιράν. Παράλληλα, οι IDF διέκοψαν τη λειτουργία περίπου δώδεκα κινητών πύργων τηλεπικοινωνιών κοντά στο συγκρότημα του Χαμενεΐ, εμποδίζοντας την ασφάλειά του να λάβει οποιοδήποτε προειδοποιητικό μήνυμα.

Η επίθεση αποφασίστηκε επειδή το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μεταφερόταν σε υπόγειες εγκαταστάσεις πολύ βαθιά για να καταστραφεί με συμβατικά μέσα, ενώ η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων είχε κλιμακωθεί, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.