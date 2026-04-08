Πώς Ιράν και ΗΠΑ έφτασαν σε κατάπαυση πυρός: Ο ρόλος του Πακιστάν

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπήρξαν κάποια μικρά σημάδια ελπίδας από το Πακιστάν.

Μιλώντας ανώνυμα, μια πηγή από το Πακιστάν είχε δηλώσει στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν «με γοργούς ρυθμούς», με το Πακιστάν να λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Αυτοί που διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Πακιστάν αποτελούσαν «έναν πολύ μικρό κύκλο» και η διάθεση ήταν «σοβαρή, αλλά ακόμα ελπιδοφόρα ότι το αποτέλεσμα θα είναι η παύση των εχθροπραξιών. Απομένουν λίγες ώρες». Η πηγή είπε ότι δεν ήταν μέλος αυτού του μικρού κύκλου.

Οι καθοριστικές σχέσεις του Πακιστάν με το Ιράν και τις ΗΠΑ

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο. Έχει ιστορικoύς δεσμούς με το Ιράν, με το οποίο μοιράζεται σύνορα, και αναφέρεται τακτικά στις «αδελφικές» σχέσεις του με τη χώρα.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του στρατάρχη και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Η επίτευξη συμφωνίας ήταν κάθε άλλο παρά βέβαιη. Μιλώντας στο κοινοβούλιο το βράδυ της Τρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, δήλωσε: «Μέχρι χθες ήμασταν πολύ αισιόδοξοι ότι τα πράγματα κινούνταν προς θετική κατεύθυνση», πριν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα και το Ιράν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Το Πακιστάν, όπως είπε, «εξακολουθούσε να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα».

Ο στρατάρχης Μουνίρ ήταν ακόμη πιο ανοιχτά επικριτικός. Μιλώντας σε στρατιωτικούς αξιωματούχους την Τρίτη, είπε ότι η επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας «καταστρέφει τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα».

Αυτή ήταν μια από τις πιο σκληρές δηλώσεις που έχει κάνει το Πακιστάν προς το Ιράν από την αρχή της σύγκρουσης.

Ορισμένοι αναλυτές υποθέτουν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν. Το Πακιστάν έχει συνάψει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίτευξη συμφωνίας

Μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας δημοσίευσε στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες… προχωρούν σταθερά, δυναμικά και αποφασιστικά, με προοπτική να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον» και ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες, καθώς και από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρέζα Αμίρι Μογκαντάμ, δημοσίευσε στο X γύρω στις 03:00 τοπική ώρα ότι είχε σημειωθεί «ένα βήμα μπροστά από ένα κρίσιμο, ευαίσθητο στάδιο».

Λίγο πριν τις 05:00, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή, 10 Απριλίου, για να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο μια οριστική συμφωνία».

«Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε η πηγή από το Πακιστάν στο BBC, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά ευαίσθητη». Δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες διατηρούν σθεναρά τις θέσεις τους.

Ενώ το Πακιστάν μπορεί να φιλοξενήσει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το ερώτημα είναι σε τι μπορούν να συμφωνήσουν.

Με πληροφορίες από BBC