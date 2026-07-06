Πώς η Στοκχόλμη προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τις συμμορίες

Με την πρώτη ματιά, το Fryshuset (γνωστό μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Σουηδία, που ασχολείται με θέματα νεολαίας) στη Στοκχόλμη μοιάζει με ένα συνηθισμένο σχολείο, η πραγματικότητα διαφέρει όπως την αναδεικνύει σε δημοσίευμά του το Politico.

Μια παρέα κοριτσιών γελάει στο διάλειμμα, ενώ από το διπλανό γυμναστήριο ακούγεται ο γνώριμος ήχος μιας μπάλας μπάσκετ. Μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι επιτηρητές που περιπολούν διακριτικά στον χώρο, «προδίδουν» ότι κάτι πάει λέθος.

Στο ίδιο δημοσίευμά του, το Politico αναφέρει πως το κτίριο στη Στοκχόλμη λειτουργεί ταυτόχρονα ως σχολείο, κοινωνικό κέντρο και σημείο υποδοχής για νέους που κινδυνεύουν να παρασυρθούν στο έγκλημα. Η αποστολή του έχει γίνει εξαιρετικά επείγουσα στη Σουηδία, καθώς η βία των συμμοριών εξαπλώνεται και η «στρατολόγηση» εφήβων παρατηρείται σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Η Στοκχόλμη, μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, επενδύει εκατομμύρια σε προγράμματα πρόληψης, στοχεύοντας στην ρίζα του προβλήματος.

Youth crime prevention has become increasingly urgent in Sweden, where gang violence has spread and teenagers are being recruited into organized crime at ever-younger ages.https://t.co/BN3aCx0jCN — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 6, 2026

Η πολιτική σύγκρουση για την καταστολή στη Στοκχόλμη

«Έχουμε δύο επιλογές», αναφέρει ο Αλεξάντερ Ογιάνε, αντιδήμαρχος Στοκχόλμης για τις κοινωνικές υποθέσεις και τη δημόσια ασφάλεια. «Ή θα περιμένουμε μέχρι να είναι πολύ αργά, ή θα προσπαθήσουμε να σώσουμε την κατάσταση εκ των προτέρων».

Το ζήτημα της διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας έχει εξελιχθεί σε μία από τις κυριότερες «πολιτικές μάχες» στη Σουηδία, τονίζει το Politico. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον επιχειρεί να περιορίσει τη βία μέσω αυστηρότερων ποινών, διεύρυνσης των αστυνομικών εξουσιών και αυστηροποίησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Μάλιστα, εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο φυλάκισης παιδιών από την ηλικία των 13 ετών για σοβαρά αδικήματα, πρόταση που τελικά αποσύρθηκε καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Στο Fryshuset, ωστόσο, η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική και βασίζεται στην καθοδήγηση, την ανάδειξη ταλέντων και την έγκαιρη παρέμβαση. «Η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τους νέους. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τα σχολεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες», εξηγεί ο Ογιάνε.

Inside Stockholm’s fight to keep children out of gangs https://t.co/krdMKjGpm6 — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) July 6, 2026

Τα αίτια της κρίσης σε Σουηδία και Στοκχόλμη

Σύμφωνα με το Politico, τόσο στη Σουηδία όσο και μεμονωμένα στη Στοκχόλμη, το πρόβλημα με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών, διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευκολύνει τη στρατολόγηση, ενώ οι αυστηρότερες ποινές για τους νεαρούς ενήλικες ώθησαν τις συμμορίες στο να χρησιμοποιούν ανήλικα παιδιά για την εκτέλεση εγκλημάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, το 2025 καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών που εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Σβεν Γκράναθ, εγκληματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, επισημαίνει ότι οι ατομικοί παράγοντες κινδύνου, όπως οι δυσκολίες στο σχολείο, συνδυάζονται συχνά με κοινωνικά προβλήματα, όπως φτώχεια, ανεργία και ενδοοικογενειακή βία με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκληματικότητας. Στατιστικά, αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα σε υποβαθμισμένες περιοχές με έντονο μεταναστευτικό στοιχείο, κυρίως για κοινωνικοοικονομικούς λόγους.

«Πρόκειται συχνά για πολύτεκνες οικογένειες, όπου οι γονείς δυσκολεύονται να στηρίξουν εκπαιδευτικά τα παιδιά τους λόγω της γλώσσας», αναφέρει ο Γκράναθ, προσθέτοντας ότι ο έντονος οικιστικός διαχωρισμός στις σουηδικές πόλεις έχει βαθύνει το πρόβλημα.

Πώς προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση ο οργανισμός στη Στοκχόλμη

«Η ιδέα μας είναι να φέρουμε κοντά παιδιά από κάθε γωνιά της Στοκχόλμης, ώστε να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες», εξηγεί η κοινωνική λειτουργός, Καμίλα Σαλαζάρ Ατίας, η οποία εργάζεται με παιδιά από ευάλωτα περιβάλλοντα για πάνω από δύο δεκαετίες. «Πάνω από το 90% των παιδιών που παρανομούν ήταν ήδη γνωστά στις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει πολλούς αν είχαμε επενδύσει σε αυτά αρκετά νωρίς».

Σήμερα, οι συμμορίες εκμεταλλεύονται συστηματικά όλο και μικρότερα παιδιά. «Πολλά έρχονται σε εμάς και λένε: "Δεν το επέλεξα. Με παρέσυραν και τώρα δεν ξέρω πώς να βγω"», σημειώνει η Ατίας.

Κεντρικό ρόλο στο Fryshuset παίζει το σχολείο του. Εκτός από τα βασικά μαθήματα, οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα που ονομάζεται «Πάθος», το οποίο μπορεί να είναι το μπάσκετ, το skateboard, η μουσική ή ο χορός. Στους τοίχους κρέμονται φωτογραφίες πρώην μαθητών που έγιναν επιτυχημένοι αθλητές ή καλλιτέχνες. Στόχος είναι να δοθεί στους νέους μια ταυτότητα και ένα υγιές αίσθημα του ανήκειν.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή της Στοκχόλμης προσπαθεί να απαντήσει χρηματοδοτώντας προγράμματα στήριξης γονέων, προσλαμβάνοντας περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς και παρέχοντας δωρεάν δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο. Ωστόσο, το τοπίο του οργανωμένου εγκλήματος αλλάζει. Οι αρχηγοί των συμμοριών κινούν πλέον τα νήματα από το εξωτερικό, πιέζοντας τους ανηλίκους στη Σουηδία να διαπράξουν βίαια εγκλήματα.

Ο αντιδήμαρχος Ογιάνε υποστηρίζει ότι η συνεχής ροή νέων στρατολογούμενων συνδέεται με τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μετά τη σταδιακή συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Από την πλευρά του, ο εγκληματολόγος Γκράναθ τονίζει ότι η αυστηρή αστυνόμευση έχει φέρει κάποια αποτελέσματα στη μείωση των ανοιχτών αγορών ναρκωτικών και στη σύλληψη ορισμένων ηγετικών στελεχών, αλλά η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί.

Το Fryshuset επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό βοηθώντας τους νέους να βρουν εργασία και συνδέοντάς τους με μέντορες που έχουν εγκαταλείψει οι ίδιοι τον κόσμο της παρανομίας. «Είναι οι πιο αξιόπιστοι πρεσβευτές, γιατί έχουν ζήσει την ίδια ακριβώς κατάσταση», καταλήγει η Ατίας.

Με πληροφορίες από Politico