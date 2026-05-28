Πώς η πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Σάρα Φέργκιουσον ήρθαν σε ρήξη, σύμφωνα με βιβλίο

Η στενή σχέση ανάμεσα στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της δεύτερης, σύμφωνα με νέο ισχυρισμό βασιλικού βιογράφου.

Ο ιστορικός και συγγραφέας, Άντριου Λόουνι, μίλησε σε βίντεο της Daily Mail για τη σχέση της πριγκίπισσας Νταϊάνα και της Σάρα Φέργκιουσον, οι οποίες ήταν παιδικές φίλες, μακρινές ξαδέλφες και παντρεύτηκαν μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με διαφορά λίγων ετών.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν μάλιστα εκείνη που είχε γνωρίσει τη Φέργκιουσον με τον τότε πρίγκιπα Άντριου.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα - Σάρα Φέργκιουσον: Πώς οδηγήθηκαν σε ρήξη

Σύμφωνα με τον Λόουνι, η ρήξη ανάμεσά τους ήρθε μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας της Φέργκιουσον το 1996 με τίτλο My Story. Στο βιβλίο, η πρώην δούκισσα της Υόρκης ανέφερε ότι κόλλησε μυρμηγκιά από παπούτσια που είχε δανειστεί από τη Νταϊάνα.

Ο συγγραφέας υποστήριξε πως η πραγματική αιτία της απομάκρυνσης ήταν ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα ανησυχούσε πως η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να πουλά πληροφορίες ή ψεύτικες ιστορίες, που αφορούν την ίδια.

«Η Νταϊάνα φοβόταν ότι η Σάρα Φέργκιουσον ίσως διέρρεε ιστορίες γι’ αυτήν και η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ πραγματικά, παρότι η Φέργκιουσον προσποιούνταν πως όλα ήταν καλά», ανέφερε ο βασιλικός βιογράφος.

Ο Λόουνι ισχυρίστηκε επίσης ότι οι δύο γυναίκες περνούσαν συχνά χρόνο μαζί σχολιάζοντας τη ζωή μέσα στο παλάτι και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τους περιορισμούς της βασιλικής οικογένειας. «Η Νταϊάνα πήγαινε κάθε Κυριακή στη Σάρα Φέργκιουσον και παραπονιόντουσαν για τη βασιλική οικογένεια. Και οι δύο αισθάνονταν εγκλωβισμένες», είπε χαρακτηριστικά.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Θεωρούσε ότι η Φέργκιουσον είχε έντονη συμπεριφορά

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Νταϊάνα θεωρούσε κάποια στιγμή ότι η Φέργκιουσον είχε «υπερβολικά έντονη και εκρηκτική συμπεριφορά», η οποία μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τη δική της εικόνα.

Ο συγγραφέας αποκάλυψε ακόμη ότι η Νταϊάνα φέρεται να είχε προτείνει στη Φέργκιουσον να χωρίσουν ταυτόχρονα από τους συζύγους τους, τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Άντριου. Τελικά, όμως, η Φέργκιουσον βρέθηκε να διαχειρίζεται μόνη της το διαζύγιο, ενώ η Νταϊάνα παρακολουθούσε πώς αντιμετώπιζε η βασιλική οικογένεια τη συγκεκριμένη κατάσταση πριν κινηθεί και η ίδια.

Η Σάρα Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου χώρισαν το 1992 έπειτα από δέκα χρόνια γάμου, αλλά παρέμειναν στενοί φίλοι και συνέχισαν για χρόνια να ζουν μαζί στο Royal Lodge.

Η Νταϊάνα και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκαν το 1981 στον αποκαλούμενο «γάμο του αιώνα», χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Παρά τις φήμες για τη ρήξη, η Φέργκιουσον είχε δηλώσει στο περιοδικό People το 2021 ότι εκείνη και η Νταϊάνα στήριζαν μοναδικά η μία την άλλη την περίοδο που κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα ως οι «σύζυγοι του Ουίνδσορ». «Η Νταϊάνα κι εγώ είχαμε και οι δύο θέματα ψυχικής υγείας και μιλούσαμε συχνά γι’ αυτά», είχε πει τότε.

Σύμφωνα με τη Φέργκιουσον, η Νταϊάνα της έλεγε συχνά: «Όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του βάθρου, είναι πολύ εύκολο να πέσεις. Αν είσαι χαμηλά, απλώς ξανανεβαίνεις».

Με πληροφορίες από People