Πώς η Κίνα κατασκευάζει νησιά από το μηδέν, προκαλώντας αντιδράσεις

Μία νέα τεχνητή νησίδα κατασκευάζει η Κίνα σε αμφισβητούμενα ύδατα της Νότιας Σινικής Θάλασσας, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως και προκαλώντας αντιδράσεις στην περιοχή.

Η κατασκευή πραγματοποιείται στον ύφαλο Antelope Reef, στο σύμπλεγμα των Paracel Islands, όπου η Κίνα, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν διατηρούν αντικρουόμενες διεκδικήσεις.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι μέσα σε λίγους μήνες ένα σημείο που βρισκόταν κάτω από το νερό έχει μετατραπεί σε νησί με κτίρια, ελικοδρόμιο, αποβάθρες και δρόμους. Για την κατασκευή χρησιμοποιούνται πλοία εκβάθυνσης που αντλούν υλικά από τον βυθό και τα εναποθέτουν πάνω στον ύφαλο, ενώ έχει ανοιχθεί και δίαυλος για την πρόσβαση μεγάλων σκαφών.

Σύμφωνα με αναλυτές, το μέγεθος και η ταχύτητα της κατασκευής δείχνουν ότι η νέα νησίδα ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φυλάκια της Κίνας στην περιοχή. Αντίστοιχες εγκαταστάσεις διαθέτουν συνήθως διαδρόμους προσγείωσης, ραντάρ και στρατιωτικές υποδομές που επιτρέπουν στο Πεκίνο να επεκτείνει την επιχειρησιακή του εμβέλεια μακριά από την ηπειρωτική χώρα.

Η εξέλιξη θεωρείται επιστροφή στην πολιτική εκτεταμένης δημιουργίας τεχνητών νησιών που είχε ακολουθήσει η Κίνα την περίοδο 2013–2017, όταν κατασκεύασε ή επέκτεινε περισσότερα από 20 στρατιωτικά φυλάκια στη Νότια Σινική Θάλασσα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Η νέα δραστηριότητα καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, με το Βιετνάμ να καταγγέλλει την κατασκευή ως παράνομη. Το Ανόι διεκδικεί το σύνολο των νησιών Paracel, τα οποία βρίσκονται υπό κινεζικό έλεγχο από το 1974.

Από την πλευρά της, η Κίνα υποστηρίζει ότι τα νησιά αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της» και ότι οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η νέα κατασκευή μπορεί να συνδέεται με αντίστοιχες κινήσεις του Βιετνάμ σε άλλες περιοχές, αλλά και με ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αντίδραση απέναντι σε τέτοιες ενέργειες εμφανίζεται λιγότερο έντονη.

Με πληροφορίες από New York Times