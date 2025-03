Πώς η ισχυρή «μηχανή λάσπης» του Χόλιγουντ συγκαλύπτει σκάνδαλα

Οι αντιπαλότητες στο Χόλιγουντ δεν είναι φυσικά κάτι καινούργιο, ωστόσο οι συγκρούσεις σήμερα σπάνια εξελίσσονται δημόσια σε τέτοια έκταση όπως η κόντρα της Μπέτι Ντέιβις με την Τζόαν Κρόφορντ, ή εκείνη μεταξύ Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι.

«Είναι ψεύτικη, αλλά υποθέτω ότι αυτό αρέσει στο κοινό...»: Αυτή είναι η ατάκα που η ηθοποιός Τζόαν Κρόφορντ φέρεται να δήλωσε για την πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου Μπέτι Ντέιβις. Η κόντρα των δύο έπαιζε δημοσίως τις δεκαετίες του 1930 και του 40. «Η Μπέτι είναι μια επιζώσα... Επιβίωσε από τον ίδιο της τον εαυτό», φέρεται επίσης να σημείωσε η Κρόφορντ. Η θυελλώδης σχέση τους ήταν τόσο διαβόητη που το 2017 έγινε τηλεοπτική σειρά βραβευμένη με Emmy.

Το γεγονός ότι οι κόντρες του Χόλιγουντ σπάνια παίρνουν τέτοια έκταση ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο η διαμάχη μεταξύ των ηθοποιών Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι, η οποία βγήκε στη φόρα τον Δεκέμβριο του 2024, εξακολουθεί να βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τρεις μήνες μετά.

Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε έφερε στο φως μια αντιπαράθεσ κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας It Ends With Us. Η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι και άλλους ότι διεξήγαγαν εκστρατεία λασπολογίας εναντίον της, αφότου παραπονέθηκε για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα. Ο Μπαλντόνι με τη σειρά του κατηγόρησε τη Λάιβλι, τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων τους ότι έκαναν εκστρατεία λάσπης εναντίον του. Και οι δύο πλευρές αρνούνται όλους τους ισχυρισμούς.

Αυτό που προέκυψε, καθώς όλα αυτά διαδραματίζονταν, είναι ότι είχαν προσληφθεί διαχειριστές κρίσης δημοσίων σχέσεων. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Λάιβλι έλαβαν πολυάριθμα γραπτά μηνύματα μεταξύ της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι, Τζένιφερ Άμπελ και της ομάδας κρίσης που είχε προσλάβει, με επικεφαλής τη Μελίσα Νέιθαν, στους προηγούμενους πελάτες της οποίας περιλαμβάνονται ο Τζόνι Ντεπ και ο Ντρέικ. Η Νέιθαν φέρεται να έστειλε μήνυμα στην Άμπελ: «Ξέρεις ότι μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε».

Η Λάιβλι φέρεται τώρα να έχει προσλάβει τον πρώην αναπληρωτή προσωπάρχη της CIA, Νικ Σαπίρο, για να τη συμβουλεύσει σχετικά με τη νομική επικοινωνιακή στρατηγική της.

Ενώ τα αποτελέσματα των αγωγών μένει να φανούν, η διαμάχη έχει ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας σε μια βιομηχανία που κανονικά θα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αόρατη: δηλαδή στη μηχανή της δημοσιότητας που δουλεύει στα παρασκήνια του Χόλιγουντ.

«Σε κάθε πλατό, υπάρχουν καβγάδες, σχέσεις... συμβαίνουν κάθε λογής πράγματα», εξηγεί ο Ρίτσαρντ Ράσφιλντ, ιδρυτής και αρθρογράφος στο ενημερωτικό δελτίο του Χόλιγουντ «The Ankler». «Το Χόλιγουντ είναι ένας κόσμος γεμάτος από πολύ ακατάστατους ανθρώπους που συναντιούνται για αυτά τα γιγαντιαία έργα, όπου συγκροτούν γρήγορα ομάδες για να φτιάξουν αυτά τα πράγματα και διαλύονται αμέσως μετά. Ανάμεσα σε όλα αυτά συμβαίνουν πολλά πράγματα και τα αντιμετωπίζουν αθόρυβα - έχουν μεγάλη εμμονή με τον έλεγχο των αφηγημάτων. Όταν αυτά τα πράγματα εκρήγνυνται στο κοινό, πέρα από τον έλεγχο, αυτό τους κάνει όλους πολύ νευρικούς».

Αλλά ο κόσμος των δημοσίων σχέσεων του Χόλιγουντ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν αλλάξει τη σχέση μεταξύ διασημοτήτων και θαυμαστών, φέρνοντάς τους σε άμεση επαφή και αφαιρώντας μέρος του μυστηρίου.

Λίγες διαφωνίες βγήκαν στη φόρα τα τελευταία χρόνια - και όσες βγήκαν, επιλέχθηκαν απλά επειδή είναι τόσο σπάνιες. Ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε «μια θεμελιώδη διαφορά στις φιλοσοφίες για το πώς προσεγγίζουμε τη δημιουργία ταινιών και τη συνεργασία» με τον συμπρωταγωνιστή του στο Fast & Furious, Βιν Ντίζελ, σε συνέντευξή του το 2018. Οι πρωταγωνιστές μιας άλλης ταινίας δράσης, Mad Max: Fury Road, Σαρλίζ Θερόν και Τομ Χάρντι, φέρονται να έχουν γυρίσει πολλές από τις σκηνές τους χωριστά. Και παλιότερα υπήρχαν οι υποτιθέμενες εντάσεις μεταξύ της Κιμ Κατράλ και της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, συμπρωταγωνίστριες στο Sex and the City, το οποίο έπαιξε για έξι χρόνια.

Στο παρασκήνιο, εκατοντάδες καβγάδες δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας. «Τώρα, έχεις να αντιμετωπίσεις έναν ανώνυμο αλγόριθμο και λογαριασμούς όπου δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Είναι πιο δύσκολο να το ελέγξεις από ποτέ άλλοτε», λέει ο Ντάνιελ Μπι δημοσιογράφος.

Σίγουρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει προκλήσεις για όσους προσπαθούν να ελέγξουν τις αφηγήσεις γύρω από τις μεγάλες ταινίες και τους αστέρες τους - ενώ παράλληλα προαναγγέλλουν νέες μορφές «σκοτεινών τεχνών» μέσω των οποίων οι δημοσιογράφοι μπορούν να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν τη γνώμη.

Μια από τις τακτικές είναι η μεταμφίεση μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας σε αυθόρμητη αύξηση της κοινής γνώμης. Αυτό λειτουργεί με τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία μιας ψευδούς εντύπωσης υποστήριξης από τη βάση ή αντιπολίτευσης, που συχνά συντονίζεται μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που να φαίνεται οργανικός.

Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά έχει αποκτήσει νέα ζωή με την έλευση των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν και οι αναρτήσεις μπορεί να φαίνονται ως γνήσια κοινή γνώμη, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ψεύτικο πλήθος - είτε αυτό αποτελείται από bot είτε από πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να πληρωθούν για να συντονίσουν τις αναρτήσεις τους.

Αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια νέα πλατφόρμα για μια πανάρχαια τάση που υπήρχε πολύ πριν από την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον Μπι. «Οι αφανείς εκστρατείες λάσπης ήταν πάντα στο τραπέζι», επισημαίνει.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι, με τα στούντιο να παρέχουν σε ορισμένες εκδόσεις σημαντικά διαφημιστικά έσοδα, καθώς και να προμηθεύουν ταλέντα για ειδικές εκδηλώσεις και εξώφυλλα, οι αποκαλύψεις συχνά εμφανίζονται αλλού στα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα το σκάνδαλο του Χάρβεϊ Γουάινστιν, το οποίο αποκαλύφθηκε από τους New York Times και New Yorker.

Το σίγουρο είναι ότι καμία από αυτές τις βιομηχανίες δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η όρεξη και αν το τηλεοπτικό κοινό δεν ήθελε να ξεδιαλύνει λεπτομέρειες για τις ζωές τους - και τους καβγάδες τους. Και όμως, η στάση απέναντι στις διασημότητες έχει αναμφίβολα αλλάξει μετά την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πλέον μια αμφίδρομη επικοινωνία, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ πριν», επισημαίνει ο Μπι. «Γενικά οι διασημότητες, ή ο δικηγόρος ή η κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, απλώς έλεγαν κάτι που αναφερόταν και αυτό το μήνυμα μεταφερόταν. Τώρα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για μια αμφίδρομη συζήτηση». Πιστεύει όμως ότι υπάρχει διαφορετική στάση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης σήμερα απ' ό,τι στην εποχή των κουτσομπολίστικων περιοδικών για διασημότητες.

Όσο για τις αγωγές Λάιβλι και Μπαλντόνι, δεν είναι σαφές πώς αυτές θα εξελιχθούν - αλλά και μόνο το γεγονός ότι έχει διαρρεύσει τόσο ασυνήθιστα στη δημοσιότητα είναι μια υπενθύμιση του πόσο καλά λαδωμένη είναι η μηχανή δημοσιότητας του Χόλιγουντ τον υπόλοιπο καιρό. Και αυτό είναι απίθανο να αλλάξει σύντομα.

Με πληροφορίες από BBC