Πώς η γέννηση της κόρης της πριγκίπισσας Ευγενίας «σπάει» μία οικογενειακή παράδοση

Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρούκσμπανκ έγιναν γονείς για τρίτη φορά, αφού ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα την γέννηση της κόρης τους.

Το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας, που βρίσκεται στη 15η θέση στη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς της, γεννήθηκε σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία, όπου το ζευγάρι διαθέτει κατοικία.

Το ζευγάρι διαθέτει μια πολυτελή οικογενειακή κατοικία αξίας 3,6 εκατομμυρίων λιρών στην Κομπόρτα και μοιράζει το χρόνο του μεταξύ εκεί και του Λονδίνου λόγω της εργασίας του Τζακ.

Η γέννηση του τρίτου παιδιού της πριγκίπισσας Ευγενίας που «σπάει» την παράδοση

Η γέννηση του βρέφους σηματοδότησε μια σαφή απόκλιση από την οικογενειακή παράδοση, καθώς οι Γιορκ συνήθως επιλέγουν το Νοσοκομείο Πόρτλαντ για Γυναίκες και Παιδιά στο Λονδίνο.

Τα δύο πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στο Πόρτλαντ το 2021 και το 2023, αντίστοιχα.

Φωτ.: Επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας

Η Ευγενία και η μεγαλύτερη αδελφή της, η πριγκίπισσα Βεατρίκη, γεννήθηκαν και οι ίδιες στο νοσοκομείο αυτό, αφού το είχαν επιλέξει οι γονείς τους, η Σάρα Φέργκιουσον και ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Είναι πολύ σπάνιο ένα βασιλικό μωρό να γεννιέται στο εξωτερικό, αν και η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 2021 στο Santa Barbara Cottage Hospital της Καλιφόρνιας.

Πού γεννιούνται συνήθως τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας;

Ωστόσο, δεν γεννιούνται όλα τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας στο Πόρτλαντ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας γέννησε τα τρία της παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, στο Νοσοκομείο Σεντ Μέρι στο Πάντινγκτον του Λονδίνου, το 2013, το 2015 και το 2018.

Η Κέιτ ακολούθησε τα βήματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την απόφασή της να γεννήσει τα παιδιά της στην ιδιωτική πτέρυγα μαιευτικής.

Παραδοσιακά, τα βασιλικά μωρά γεννιόνταν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπως συνέβη με τον βασιλιά Κάρολο, τον Άντριου και τον πρίγκιπα Έντουαρντ, ενώ η πριγκίπισσα Άννα γεννήθηκε στο Κλάρενς Χάους.

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η δούκισσα Σόφι, από την άλλη, επέλεξαν το νοσοκομείο «Φρίμλεϊ Παρκ» στο Σάρρεϋ για τα δύο παιδιά τους, τη λαίδη Λουίζ και τον Τζέιμς.

Ο πρίγκιπας Άρτσι, ο γιος της Μέγκαν και του Χάρι, ωστόσο, γεννήθηκε στο Πόρτλαντ το 2021.

Με πληροφορίες από HELLO! Magazine