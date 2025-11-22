Πώς η Γαλλία σκληραίνει την στάση της απέναντι στους επιβάτες που προκαλούν επεισόδια στις πτήσεις

Η Γαλλία προχωρά σε μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση ανάρμοστης συμπεριφοράς μέσα σε αεροσκάφη, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά βίας, ανυπακοής και παρεμπόδισης του πληρώματος αποτελούν «αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων».

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι στην Ευρώπη καταγράφονται 200 έως 500 περιστατικά ανά μήνα, ενώ το 2024 η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) σημείωσε ένα επεισόδιο σε κάθε 395 πτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση δημοσίευσε νέο προεδρικό διάταγμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 8 Νοεμβρίου και δημιουργεί ειδική βάση δεδομένων για την καταγραφή «επιβλαβούς συμπεριφοράς» από τους αερομεταφορείς.

Με βάση το νέο καθεστώς, οι επιβάτες που παραβιάζουν τρεις βασικούς κανόνες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 10.000 ευρώ ή έως 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Στις παραβάσεις περιλαμβάνονται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όταν έχει ζητηθεί να απενεργοποιηθούν, η παρεμπόδιση του πληρώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και η άρνηση συμμόρφωσης με εντολές ασφαλείας. Για τα σοβαρότερα περιστατικά προβλέπεται ακόμη και απαγόρευση επιβίβασης έως τέσσερα χρόνια.

Οι κυρώσεις αυτές ισχύουν για όλες τις πτήσεις αεροπορικών εταιρειών με γαλλική άδεια λειτουργίας και συνυπάρχουν με το υφιστάμενο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις, φυλάκιση έως πέντε έτη και πρόστιμο έως 75.000 ευρώ.

Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρότ τόνισε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος είναι «απόλυτη προτεραιότητα», χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη κάθε συμπεριφορά που διαταράσσει τη λειτουργία της πτήσης. «Με αυτό το διάταγμα εξοπλιζόμαστε με τα μέσα για ταχεία και δίκαιη εφαρμογή των κανόνων. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ανάρμοστη συμπεριφορά δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή», σημείωσε.

Το νέο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τα επεισόδια εντός των καμπίνων. Τον Απρίλιο του 2024 η Ryanair κατέθεσε αγωγή 15.000 ευρώ εναντίον επιβάτη, μετά την αναγκαστική εκτροπή πτήσης από το Δουβλίνο προς το Λανθαρότε στην Πορτογαλία, γεγονός που οδήγησε σε διανυκτέρευση 160 επιβατών στο Πόρτο. Η εταιρεία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του επιβάτη «απαράδεκτη» και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής.

Με την αυστηροποίηση των μέτρων, η Γαλλία επιχειρεί να θέσει σαφή όρια σε ένα φαινόμενο που συνεχώς διογκώνεται, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη.