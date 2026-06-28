Πώς η έξυπνη τεχνολογία βοηθάει τους ηλικιωμένους της Ρώμης εν μέσω καύσωνα

Η Ντίνα Γκαζέλα, μια 85χρονη από τη Ρώμη, δεν έχει πλέον καμία συντροφιά στο σπίτι της από τότε που έχασε τον σύζυγό της το 2023 και τη γάτα της ένα χρόνο αργότερα.

Ωστόσο, χάρη στην έξυπνη τεχνολογία, δεν είναι μόνη.

Ένα πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους της Ρώμης

Μια ομάδα κοινωνικών λειτουργών την παρακολουθεί εξ αποστάσεως, μέσω ενός ηλεκτρονικού βραχιολιού που ελέγχει τον καρδιακό της ρυθμό και τα πρότυπα ύπνου της, ενώ της επιτρέπει να καλέσει βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η συσκευή αποτελεί μέρος ενός προγράμματος στήριξης για ηλικιωμένους ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εισήγαγε πέρυσι ο δήμος της Ρώμης με χρηματοδότηση της ΕΕ για την περίοδο μετά την πανδημία του COVID-19 και το οποίο καλύπτει επί του παρόντος περίπου 700 άτομα.

Οι τοπικές αρχές χαιρετίζουν τη συσκευή ως βασικό εργαλείο πρόληψης για την υγεία, ειδικά εν μέσω του συνεχιζόμενου θανατηφόρου καύσωνα στην Ευρώπη, που έχει οδηγήσει τις θερμοκρασίες στη Ρώμη να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

«Το βραχιόλι είναι ζωτικής σημασίας για τους ηλικιωμένους σε αυτή την περίοδο καύσωνα, ειδικά επειδή η αρτηριακή τους πίεση πέφτει, ο καρδιακός τους ρυθμός είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το φυσιολογικό και πραγματικά υποφέρουν», δήλωσε η κλινική ψυχολόγος Πιέρα Πομέντε.

Το μαύρο πλαστικό βραχιόλι, που φοριέται όπως ένα ρολόι, περιλαμβάνει αισθητήρες κίνησης που μπορούν να ανιχνεύσουν τυχαίες πτώσεις, ενώ παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις της Γκαζέλα — τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι της στα ανατολικά προάστια της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Αν αισθανθώ αδιαθεσία, αυτό είναι σωτήριο», δήλωσε η Γκαζέλα στο Reuters.

Η ηρεμία που προσφέρει η τεχνολογία στους ηλικιωμένους

Η 85χρονη φαινόταν γεμάτη ζωντάνια καθώς ασχολούνταν με τις δουλειές του διαμερίσματός της, δείχνοντας φωτογραφίες των εγγονιών της, ετοιμάζοντας εσπρέσο και μιλώντας με ενθουσιασμό για την επίσκεψή της την προηγούμενη μέρα σε ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με μια τοπική κοινοτική ομάδα.

Είπε ότι το βραχιόλι της έδινε ηρεμία.

«Με έπεισαν (να το πάρω) επειδή μου είπαν ότι ήταν απαραίτητο, καθώς είμαι μόνη στο σπίτι και αν συμβεί κάτι, αν πέσω, κανείς δεν θα με σηκώσει. Αντίθετα, αυτό εδώ θα ηχήσει και κάποιος θα έρθει».

Η ψυχολόγος Πομέντε συντονίζει ένα γραφείο υποστήριξης για το πρόγραμμα των βραχιολιών στο τοπικό φαρμακείο, όπου αυτή και η ομάδα της επεξεργάζονται τις αιτήσεις συμμετοχής και παρακολουθούν τα δεδομένα των συνδρομητών μέσω οθόνης υπολογιστή.

Το βραχιόλι διατίθεται δωρεάν, αλλά ορισμένοι έχουν επιφυλάξεις λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Από τα 70 άτομα που αρχικά εγγράφηκαν στο φαρμακείο, μόνο περίπου 45 έχουν παραμείνει στο πρόγραμμα, είπε η Πομέντε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να τους πείσει να επιστρέψουν.

«Δεν είναι σαν να κατασκοπεύουμε μέσα στα σπίτια τους με κάμερες», είπε.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Πομέντε αντιμετώπισε δύο επείγουσες καταστάσεις – έναν άνδρα που έπεσε στο δρόμο και έναν άλλο που γλίστρησε από το αναπηρικό του καροτσάκι στο σπίτι – και οι δύο επιλύθηκαν ειδοποιώντας τους συγγενείς, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας που προσφέρει ο δήμος, οι κοινωνικοί λειτουργοί τηλεφωνούν καθημερινά για να ελέγξουν αν οι άνθρωποι έχουν πάρει τα φάρμακά τους, να ρωτήσουν αν αντέχουν τη ζέστη ή απλώς να τους προσφέρουν ένα φιλικό «αυτί» αν νιώθουν μοναχικοί.

Με πληροφορίες από Reuters