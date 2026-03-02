Πώς η Αυστραλία έγινε η «απρόσμενη πρωτεύουσα» της κοκαΐνης

Η Αυστραλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης κοκαΐνης στον κόσμο, μετατρεπόμενη σε μία από τις πιο κερδοφόρες αγορές για τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα, παρά τη γεωγραφική της απομόνωση.

Σύμφωνα με την τελευταία Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ, περίπου το 4,5% των Αυστραλών κάνει χρήση κοκαΐνης κάθε χρόνο, ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ. Ανάλυση λυμάτων από την Australian Criminal Intelligence Commission έδειξε ότι η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 69% σε διάστημα 12 μηνών έως τον Αύγουστο του 2024, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Ο Μάικλ Μπαρνς, που αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση του επικεφαλής της Επιτροπής Εγκλήματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, απευθύνει αυστηρό μήνυμα στους εύπορους επαγγελματίες που συντηρούν τη ζήτηση: «Δεν υπάρχει “δίκαιο εμπόριο” στην κοκαΐνη. Είναι βουτηγμένη στο αίμα». Όπως λέει, δικηγόροι, λογιστές και γιατροί αγοράζουν άνετα ναρκωτικά, την ώρα που η ίδια αγορά τροφοδοτεί δολοφονίες, τράφικινγκ και εκβιασμούς.

Αυστραλία: Πώς «μπαίνει» η κοκαΐνη

Στο Σίδνεϊ, ένα γραμμάριο κοκαΐνης κοστίζει περίπου 300 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 213 δολάρια ΗΠΑ), σχεδόν τα διπλάσια από το Λονδίνο. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι τεράστιο: το 2024 το οργανωμένο έγκλημα κόστισε στην αυστραλιανή οικονομία 82,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας, ποσό που ξεπερνά τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας.

Η εκτεταμένη ακτογραμμή της Αυστραλίας επιτρέπει σε μεγάλο μέρος των φορτίων να περνά απαρατήρητο. Συμμορίες στρατολογούν υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών, λιμενεργάτες και εργαζόμενους σε μεταφορικές εταιρείες για να διευκολύνουν τη διακίνηση.

Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση, το 2023 επιχειρήθηκε η εισαγωγή 100 κιλών κοκαΐνης με πτήση της Qantas Airways Ltd από το Γιοχάνεσμπουργκ στο Σίδνεϊ. Υπάλληλοι με πρόσβαση σε ασφαλείς ζώνες του αεροδρομίου φέρονται να συνεργάστηκαν με το κύκλωμα. Η επιχείρηση αποκαλύφθηκε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία στο πλαίσιο της «Operation Lucian» και οδήγησε σε πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Παρά τις επιτυχίες των αρχών, όπως η κατάσχεση άνω του ενός τόνου κοκαΐνης από σκάφος βόρεια του Σίδνεϊ, εκτιμάται ότι οι συνοριακοί έλεγχοι αναχαιτίζουν μόλις το ένα τέταρτο των εισερχόμενων ποσοτήτων.

Αυστραλία: Η κουλτούρα της «κανονικοποίησης»

Η διάθεση γίνεται πλέον με ένα μήνυμα στο WhatsApp. Ανώνυμοι διακινητές προσεγγίζουν πελάτες τακτικά, προσφέροντας «εκπτώσεις» για μεγαλύτερες ποσότητες. Σε μπαρ του Σίδνεϊ, οι αποδείξεις από ΑΤΜ συχνά αντιστοιχούν ακριβώς στην τιμή ενός «σακουλιού».

Εκτός από την κοκαΐνη, η χρήση έκστασης (MDMA) στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είναι από τις υψηλότερες παγκοσμίως, ενώ η κάνναβη καταναλώνεται από περίπου 12% του πληθυσμού, σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι αρχές ενισχύουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, επεκτείνοντας την εποπτεία σε μεσίτες ακινήτων, δικηγόρους και λογιστές, επαγγέλματα που χρησιμοποιούνται για «ξέπλυμα» εσόδων. Ωστόσο, ο Μπαρνς παραμένει απαισιόδοξος: «Όσο υπάρχει κόσμος που πληρώνει αυτά τα ποσά, θα υπάρχει κάποιος που θα βρει τρόπο να το προμηθεύσει».

Με πληροφορίες από Bloomberg