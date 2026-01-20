Πώς η AI θα «εξαλείψει» τη μαζική μετανάστευση, σύμφωνα με τον CEO της Palantir

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αντικαταστήσει τόσες πολλές θέσεις εργασίας που θα εξαλείψει την ανάγκη για μαζική μετανάστευση, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Palantir Technologies Inc. Άλεξ Καρπ.

«Θα υπάρχουν περισσότερες από αρκετές θέσεις εργασίας για τους πολίτες της χώρας σας, ειδικά για όσους έχουν επαγγελματική κατάρτιση», δήλωσε ο Καρπ, μιλώντας σε πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Τρίτη. «Πιστεύω ότι αυτές οι τάσεις καθιστούν πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί θα πρέπει να έχουμε μετανάστευση μεγάλης κλίμακας, εκτός αν διαθέτεις πολύ εξειδικευμένες δεξιότητες».

Ο CEO της Palantir, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη φιλοσοφία, χρησιμοποίησε τον εαυτό του ως παράδειγμα του τύπου «ελίτ» υπαλλήλου γραφείου που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο αλλαγών, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επαγγελματίες θα είναι πιο πολύτιμοι «αν όχι αναντικατάστατοι», είπε, επικρίνοντας την ιδέα ότι η ανώτερη εκπαίδευση είναι το απόλυτο κριτήριο για τα ταλέντα και την απασχολησιμότητα ενός ατόμου.

AI: Ποια είναι η εταιρεία Palantir

Ο Καρπ περιέγραψε τον εαυτό του ως «προοδευτικό», αν και εξέφρασε απόψεις που ταιριάζουν, περισσότερο, στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων του διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αρχές μετανάστευσης και το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Αυτές οι σχέσεις έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες εντός και εκτός της εταιρείας, είπε ο ίδιος.

Η Palantir παρέχει εδώ και καιρό υπηρεσίες στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να δημιουργούν φακέλους για άτομα. Έχει επίσης συνεργασίες στον τομέα της άμυνας με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και μια αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Καρπ και τον δισεκατομμυριούχο Peter Thiel, έναν από τους πρώτους συμβούλους του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 130% τους τελευταίους 12 μήνες, ανεβάζοντας την αξία της σε περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Bloomberg