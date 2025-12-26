Πώς γιόρτασαν τα Χριστούγεννα 2025: Εικόνες από όλο τον κόσμο

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά κάθε χώρα τους δίνει το δικό της ξεχωριστό χρώμα, συνδυάζοντας την παράδοση με τοπικά έθιμα και πολιτισμικά στοιχεία.

Στην Ευρώπη, τα Χριστούγεννα συνδέονται έντονα με τις αγορές, τα φωτισμένα δέντρα και τα παραδοσιακά φαγητά. Στη Γερμανία και την Αυστρία, οι χριστουγεννιάτικες αγορές γεμίζουν τις πλατείες με μυρωδιές από ζεστό κρασί και γλυκά, ενώ στη Σκανδιναβία κυριαρχούν τα κεριά και τα έθιμα που φέρνουν φως στον σκοτεινό χειμώνα. Στην Ελλάδα, οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι.

Στην Αμερική, τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα λαμπερά, με εντυπωσιακούς στολισμούς, ανταλλαγή δώρων και τον Άγιο Βασίλη να πρωταγωνιστεί. Στη Λατινική Αμερική, οι γιορτές συνοδεύονται από μουσική, χορό και θρησκευτικές πομπές, όπως οι «Ποσάδες» στο Μεξικό.

Σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, όπου ο χριστιανισμός δεν είναι η κύρια θρησκεία, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται πιο διακριτικά, αλλά συχνά με έμφαση στη χαρά, τη διακόσμηση και την κοινωνική προσφορά. Και παρά τις διαφορές, το μήνυμα των Χριστουγέννων παραμένει παγκόσμιο: αγάπη, ειρήνη και ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

«Από τη Βηθλεέμ μέχρι το Πεκίνο, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την περίοδο των Χριστουγέννων. Κολυμβητές βουτούν στα παγωμένα νερά της Βόρειας Ιρλανδίας για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Τραγουδιστές γεμίζουν ένα στάδιο στην Ινδονησία» γράφει το Associated Press.

Το εορταστικό πνεύμα φέρνει τους ανθρώπους κοντά, «χορεύοντας κάτω από τα φώτα και περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη», σχολιάζουν οι New York Times, προσθέτοντας πως σε κάποιες περιοχές «ο Άγιος Βασίλης έφτασε με θαλάσσια σκι, αναπνευστήρα ή βάρκα. Στην Ουκρανία, οι τάφοι στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον υπαρξιακό αγώνα της χώρας εναντίον της Ρωσίας στολίστηκαν για την εορτή. Στον Ισημερινό, πυροτεχνήματα σηματοδότησαν έναν εορτασμό καθώς τα παιδιά χόρευαν στους δρόμους. Τα Χριστούγεννα τιμούν τη γέννηση του Ιησού και οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την ημέρα εδώ και αιώνες με στολισμούς και δώρα».

Πώς γιόρτασαν τα Χριστούγεννα 2025 στον κόσμο

Παιδιά έχουν βαμμένα τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων στο Λάγος της Νιγηρίας:

Φωτ.: EPA

Ουκρανοί στρατιώτες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στη θέση τους στην πρώτη γραμμή στην περιοχή του Ντόνετσκ:

Φωτ.: EPA

Ένας άνδρας από τη Μολδαβία, ντυμένος Άγιος Βασίλης, κάθεται μπροστά από το Χρηματιστήριο στο κέντρο των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, την ημέρα των Χριστουγέννων:

Φωτ.: EPA

Μέλη της χριστιανικής μειονοτικής κοινότητας παρακολουθούν μια χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Ιερής Καρδιάς στη Λαχόρη του Πακιστάν:

Φωτ.: EPA

Ένας Ρουμάνος oρθόδοξος ιερέας τελεί τη λειτουργίας των Χριστουγέννων σε ορθόδοξη εκκλησία στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας:

Φωτ.: EPA

Πιστοί παρακολουθούν μια χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην κατεστραμμένη εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Αλ-Κιγιάμ, στο νότιο Λίβανο:

Φωτ.: EPA

Κόσμος παρευρίσκεται στο χριστουγεννιάτικο γεύμα για άτομα που έχουν ανάγκη, που διοργανώνεται από την Κοινότητα του Sant'Egidio, στην εκκλησία Santa Maria in Trastevere, στη Ρώμη:

Φωτ.: EPA

Κολυμβητές κάνουν μπάνιο κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού Copa Nadal στο λιμάνι της Βαρκελώνης, στην Ισπανία:

Φωτ.: EPA

Ο πάπας Λέων κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου μηνύματος Urbi et Orbi από το κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στην Πόλη του Βατικανού:

Φωτ.: EPA

Κολυμβητές συμμετέχουν στον ετήσιο χριστουγεννιάτικο αγώνα για το Κύπελλο Peter Pan στη λίμνη Serpentine στο Hyde Park, στο Λονδίνο:

Φωτ.: EPA

Οι λάτρεις του πατινάζ διασκέδασαν την ημέρα των Χριστουγέννων στον φυσικό πάγο στο παγοδρόμιο Zeist στο Zeist της Ολλανδίας:

Φωτ.: EPA

Με πληροφορίες από Associated Press και New York Times