Πώς έπεσε ο Όρμπαν: Η «συνταγή» που μπορεί να απειλήσει και τον Τραμπ

Για χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν παρουσιαζόταν ως ο πολιτικός που είχε βρει τη «συνταγή» για να παραμένει στην εξουσία ακόμη και μέσα από εκλογές. Ελέγχοντας τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, αλλάζοντας τους εκλογικούς κανόνες υπέρ του κόμματός του και μετατρέποντας την Ουγγαρία σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή ακροδεξιά, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έμοιαζε πολιτικά ανίκητος.

Όμως η εκλογική του ήττα από τον Πέτερ Μαγιάρ, όπως υποστηρίζει ο M. Gessen σε άρθρο γνώμης στους New York Times, προσφέρει ίσως το πιο ουσιαστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να ηττηθεί μέσω της κάλπης ένας σύγχρονος αυταρχικός ηγέτης. Και τα συμπεράσματα αυτής της πολιτικής ανατροπής δεν αφορούν μόνο την Ουγγαρία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ημέρα της ορκωμοσίας του Μαγιάρ, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το ουγγρικό κοινοβούλιο για να γιορτάσουν το τέλος μιας 16χρονης περιόδου κυριαρχίας του Όρμπαν. Για μεγάλο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας, η νίκη του κινήματος Tisza θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα σχεδόν αδύνατη.

Πώς ο Όρμπαν κυριάρχησε στην Ουγγαρία για 16 χρόνια

Ο Όρμπαν είχε δημιουργήσει, σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Μπάλιντ Μαγιάρ, συνθήκες «αυταρχικής υπέρβασης», δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο η εκλογική απομάκρυνση του ηγέτη μοιάζει πρακτικά αδύνατη. Το κυβερνών κόμμα Fidesz είχε σταδιακά αποκτήσει κυριαρχία στους θεσμούς, στα μέσα ενημέρωσης και στους εκλογικούς μηχανισμούς της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Πέτερ Μαγιάρ επέλεξε μια εντελώς διαφορετική πολιτική στρατηγική από εκείνη της παραδοσιακής αντιπολίτευσης. Αντί να περιοριστεί στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών και τοπικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, επισκεπτόμενος εκατοντάδες πόλεις και χωριά μέσα σε λίγους μήνες.

Η προσωπική επαφή με τους ψηφοφόρους αποδείχθηκε καθοριστική σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του Όρμπαν βασιζόταν όλο και περισσότερο σε εκστρατείες φόβου, αντιμεταναστευτική ρητορική και επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η επιλογή του Μαγιάρ να συγκρουστεί ευθέως με το σύστημα εξουσίας του Όρμπαν. Αντί να μιλά γενικά για «διαφθορά», χαρακτήρισε την κυβέρνηση «μαφιόζικο κράτος» και παρουσίασε το καθεστώς ως έναν μηχανισμό οργανωμένης κατάχρησης δημόσιου χρήματος και πολιτικής ισχύος.

Στις ομιλίες του κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι αποδυνάμωσε το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, ενίσχυσε τον κοινωνικό διχασμό και επέτρεψε τη μεταφορά τεράστιων δημόσιων πόρων σε δίκτυα προσκείμενα στην εξουσία.

Η στρατηγική του Πέτερ Μαγιάρ

Η διαφθορά αναδείχθηκε τελικά σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα της εκλογικής αναμέτρησης, περισσότερο ακόμη και από την οικονομική κρίση ή το αυξανόμενο κόστος ζωής. Δημοσκοπήσεις μετά τις εκλογές έδειξαν ότι σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι απέδωσαν την ήττα του Όρμπαν κυρίως στη διαφθορά του καθεστώτος, ενώ ακολούθησαν η κυβερνητική προπαγάνδα, η πολιτική φόβου και η γενικευμένη κοινωνική κόπωση απέναντι στην εξουσία.

Η πολιτική ανατροπή στην Ουγγαρία συνδέθηκε όμως και με τη σταδιακή απομόνωση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για χρόνια ο Όρμπαν αξιοποιούσε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να ενισχύει την οικονομική και πολιτική κυριαρχία του, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούσε συστηματικά αντιευρωπαϊκή ρητορική στο εσωτερικό της χώρας.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει όταν οι Βρυξέλλες προχώρησαν στο μπλοκάρισμα σημαντικών χρηματοδοτήσεων προς την Ουγγαρία λόγω ανησυχιών για διαφθορά και παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Αυτό επέτρεψε στον Μαγιάρ να συνδέσει άμεσα την πολιτική του Όρμπαν με τη διεθνή αποδυνάμωση της χώρας και τη στασιμότητα της οικονομίας.

Η συμβολική διάσταση αυτής της αλλαγής αποτυπώθηκε έντονα και στην τελετή ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Ημέρα της Ευρώπης, ενώ έξω από το κοινοβούλιο υψώθηκε ξανά η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η κυβέρνηση Όρμπαν είχε απομακρύνει τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο της εθνικιστικής ρητορικής της.

Παράλληλα, ο Μαγιάρ απέφυγε να παρουσιαστεί αποκλειστικά ως ηγέτης της φιλελεύθερης ή προοδευτικής Ουγγαρίας. Αντίθετα, προσπάθησε να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλων των πολιτών, ακόμη και εκείνων που είχαν στηρίξει τον Όρμπαν στο παρελθόν.

Το κίνημα Tisza και η δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου

Η προσπάθεια υπέρβασης των παραδοσιακών πολιτικών διαχωρισμών αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκστρατείας του. Το κίνημα Tisza δεν επιχείρησε να λειτουργήσει μόνο ως αντιπολιτευτικό κόμμα, αλλά ως ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο απέναντι στον αυταρχισμό.

Σε αυτό συνέβαλαν και δεκάδες τοπικές οργανώσεις και κοινωνικά κινήματα που είχαν βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στην κυβέρνηση Όρμπαν. Εκπαιδευτικοί που αντιδρούσαν στις αλλαγές στο σχολικό σύστημα, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών, οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και κινήσεις πολιτών συμμετείχαν ενεργά στην εκλογική κινητοποίηση υπέρ του Μαγιάρ.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία απέκτησε και η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε κρατικές δομές φιλοξενίας, την οποία ο Μαγιάρ χρησιμοποίησε ως σημείο μετωπικής σύγκρουσης με το καθεστώς. Το 2024 είχε κατηγορήσει δημόσια την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να συγκαλύψει την υπόθεση, προκαλώντας τελικά σοβαρή πολιτική κρίση και παραιτήσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Υποθέσεις όπως αυτή απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ουγγρική κοινωνία επειδή ανέδειξαν όχι μόνο ζητήματα διαφθοράς αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των πολιτικών δικτύων προστασίας γύρω από την εξουσία.

Μετά τη νίκη του, ο Μαγιάρ υποσχέθηκε τη δημιουργία ειδικού φορέα για τη διερεύνηση οικονομικών σκανδάλων και την ανάκτηση δημόσιων πόρων που, όπως υποστήριξε, χάθηκαν μέσα από το σύστημα εξουσίας του Όρμπαν.

Για μεγάλο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας, η πολιτική αλλαγή δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς λογοδοσία για τις πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς μπορεί να οργανωθεί μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου χωρίς να οδηγήσει σε νέο κύκλο πολιτικού διχασμού.

«Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, υπάρχουν μόνο Ούγγροι»

Ο Μαγιάρ επιχείρησε να αποφύγει τη λογική της πολιτικής εκδίκησης, καλώντας τους υποστηρικτές του να μη βλέπουν τους ψηφοφόρους του Όρμπαν ως «εχθρούς», αλλά ως πολίτες που εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ίδιας εθνικής κοινότητας.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία, κάλεσε τους πολίτες «να μιλήσουν» και «να ακούσουν» όσους φοβούνται ή αισθάνονται ότι χάνουν κάτι μέσα από την πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, υπάρχουν μόνο Ούγγροι».

Η προσπάθεια οικοδόμησης μιας πολιτικής ταυτότητας που βασίζεται περισσότερο στην κοινότητα και λιγότερο στον πολιτικό αποκλεισμό αποτέλεσε ακόμη ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής του.

Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση επιχείρησε να αλλάξει και το ύφος της δημόσιας ζωής στην Ουγγαρία, αντιπαραβάλλοντας μια πιο αισιόδοξη και ενωτική ρητορική απέναντι στον κυνισμό και τη διαρκή πολιτική σύγκρουση που χαρακτήριζαν την περίοδο Όρμπαν.

Στην τελετή ορκωμοσίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα πολιτισμού, εθνικής συμφιλίωσης και κοινωνικής ένταξης. Στο κοινοβούλιο εμφανίστηκε μουσικό σύνολο παιδιών Ρομά, μια κίνηση με έντονο συμβολισμό σε μια χώρα όπου η κοινότητα των Ρομά αντιμετωπίζει διαχρονικά υψηλά ποσοστά φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων.

Ταυτόχρονα, η νέα πολιτική ηγεσία προσπάθησε να επαναφέρει σύμβολα που είχαν συνδεθεί με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, χωρίς όμως να απορρίπτει συνολικά τα εθνικά αφηγήματα που αξιοποίησε πολιτικά ο Όρμπαν.

Παρά τη σαφή πολιτική αλλαγή, αρκετοί αναλυτές εκτός Ουγγαρίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τον Μαγιάρ. Ορισμένοι θεωρούν ότι αρκετές από τις θέσεις του παραμένουν ασαφείς ή ότι εξακολουθεί να διατηρεί στοιχεία εθνικιστικής ρητορικής, ενώ άλλοι αμφισβητούν κατά πόσο η στροφή του προς πιο φιλελεύθερες θέσεις είναι ουσιαστική ή κυρίως πολιτικά αναγκαία ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόλα αυτά, η πολιτική ανατροπή στην Ουγγαρία θεωρείται ήδη από πολλούς ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα εκλογικής ήττας ενός βαθιά εδραιωμένου αυταρχικού συστήματος στην Ευρώπη των τελευταίων ετών.

Η αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια θεωρούσαν σχεδόν αδύνατη μια εκλογική ήττα του Όρμπαν.

Την ημέρα της ορκωμοσίας, χιλιάδες πολίτες παρέμειναν για ώρες έξω από το κοινοβούλιο παρακολουθώντας τις ομιλίες από γιγαντοοθόνες, ενώ πολλοί πανηγύριζαν στους δρόμους της Βουδαπέστης φωνάζοντας συνθήματα για το τέλος της εποχής Όρμπαν.

Η εικόνα αυτή είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Τα προηγούμενα χρόνια, η κυβέρνηση Όρμπαν είχε αναδιαμορφώσει την πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο με τρόπο που, σύμφωνα με επικριτές της, δυσκόλευε τη συγκέντρωση μεγάλων διαδηλώσεων και μαζικών πολιτικών εκδηλώσεων.

Όταν ο Μαγιάρ εμφανίστηκε τελικά μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, κάλεσε τους πολίτες να πλησιάσουν περισσότερο προς το κοινοβούλιο. Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν τότε να διασχίζουν μια ρηχή δεξαμενή νερού που είχε κατασκευαστεί στην πλατεία κατά την περίοδο Όρμπαν, καταλαμβάνοντας συμβολικά έναν χώρο από τον οποίο αισθάνονταν για χρόνια πολιτικά αποκλεισμένοι.

Το πολιτικό μοντέλο που μπορεί να απειλήσει τον τραμπισμό

«Αυτό είναι πλέον το σπίτι σας», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος.

Η πολιτική και συμβολική διάσταση αυτής της στιγμής καταλαμβάνει κεντρική θέση στην ανάλυση του M. Gessen, ο οποίος βλέπει στην ουγγρική εμπειρία ένα πιθανό μοντέλο αντιμετώπισης σύγχρονων αυταρχικών κινημάτων.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η ήττα ενός ηγέτη όπως ο Όρμπαν δεν προήλθε μόνο από οικονομική δυσαρέσκεια ή κομματικούς συσχετισμούς, αλλά από τη δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού κινήματος που συνδύασε πολιτική οργάνωση, έντονη κοινωνική κινητοποίηση και ένα αφήγημα εθνικής επανασύνδεσης.

Η ουγγρική περίπτωση παρουσιάζεται έτσι όχι απλώς ως αλλαγή κυβέρνησης, αλλά ως προσπάθεια επαναφοράς μιας διαφορετικής πολιτικής κουλτούρας, απέναντι σε ένα σύστημα που για χρόνια στηριζόταν στον φόβο, τον διχασμό και την αίσθηση ότι η πολιτική αλλαγή ήταν αδύνατη.

Με πληροφορίες από New York Times