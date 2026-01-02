Πώς ένα άδειο νησί στην Ιαπωνία γέμισε με κουνέλια - Η σκοτεινή ιστορία του

Στην Ιαπωνία ένα ακατοίκητο νησί έγινε σπίτι για πλήθος κουνελιών, αποτελώντας πλέον πόλο έλξης επισκεπτών.

Η ιστορία του ξεκινάει τον 20ο αιώνα, αλλά το μέλλον των κουνελιών του είναι εξαιρετικά αβέβαιο.

Ένα αλλιώτικο νησί στην Ιαπωνία

Μία ηλιόλουστη μέρα το πλοίο έφτασε σε ένα νησί γεμάτο κουνέλια, το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φαινόταν να έχει τίποτα το διαφορετικό. Τότε, λίγα λεπτά μετά την αποβίβαση των επιβατών, παρατηρείται κίνηση στο υπόστρωμα. Ένα κουνέλι τρέχει έξω, εντελώς ατάραχο από τους επισκέπτες. Και μετά ένα άλλο.

Μια σύντομη βόλτα κατά μήκος της ακτής οδηγεί τους επισκέπτες βαθιά στο έδαφος των κουνελιών στο Οκουνοσίμα, ένα από τα 3.000 νησιά της Εσωτερικής Θάλασσας Σέτο της Ιαπωνίας. Μερικά ζώα διώχνουν ένα άλλο που προσπαθεί να τους κάνει παρέα στο κοινό γεύμα τους. Η σκηνή ξετυλίγεται μπροστά σε χαμογελαστούς τουρίστες με φωτογραφικές μηχανές, που δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο κοντά βρίσκονται στους θρυλικούς – αλλά ταλαιπωρημένους – τριχωτούς κατοίκους του Οκουνοσίμα.

Τα δύο γκρίζα κουνέλια που υποδέχτηκαν το πλοίο από την ηπειρωτική χώρα επιστρέφουν στους θάμνους που έχουν χάσει τα φύλλα τους. Ρηχά μπολ με νερό που έχουν αφήσει εθελοντές βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί, σε μέρη όπου τα περίπου 400-500 κουνέλια τείνουν να συγκεντρώνονται, περιμένοντας τροφή που αφήνουν οι επισκέπτες, καθώς δεν έχουν τη φυσική τους διατροφή από πεσμένα φύλλα, φλοιούς, ρίζες και χόρτα.

Παρά τη φυσική ομορφιά και τη δημοτικότητά του ως τουριστικός προορισμός, το Οκουνοσίμα – ακατοίκητο εκτός από το προσωπικό που εργάζεται στο μοναδικό ξενοδοχείο και τους επισκέπτες του – αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον, όπως και οι τετράποδοι κάτοικοί του.

Η ιστορία του Οκουνοσίμα

Από το 1929 μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το νησί φιλοξένησε εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής δηλητηριωδών αερίων που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του ιαπωνικού αυτοκρατορικού στρατού. Η επιχείρηση ήταν τόσο μυστική που το Οκουνοσίμα δεν περιλαμβανόταν στους χάρτες της Ιαπωνίας της εποχής.

Εργάτες με στολές από καουτσούκ, γάντια, μακριές μπότες και αντιασφυξιογόνες μάσκες κατασκεύαζαν αέριο μουστάρδας και μικρότερες ποσότητες δακρυγόνου και κυανίου.

Η κατασκευή όπλων χημικού πολέμου – η οποία δεν αποκαλύφθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1980 – σηματοδότησε επίσης την αρχή της σύνδεσης του νησιού με τα κουνέλια. Περίπου 200 κουνέλια χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του αερίου που χρησιμοποίησε ο ιαπωνικός στρατός κατά τη διάρκεια του σινοϊαπωνικού πολέμου και, αργότερα, για να εξοπλίσουν μπαλόνια-βόμβες που στόχευαν τις ΗΠΑ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένα κοντινό δημοτικό σχολείο απελευθέρωσε έναν μικρό αριθμό κουνελιών στο εγκαταλελειμμένο νησί, ελπίζοντας ότι θα του έδιναν ξανά ζωή. Το 2024, σχεδόν 200.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το Οκουνοσίμα, έχοντας βρει ενδιαφέρον στην εξαιρετικά instagram-friendly ακτογραμμή του και στην υπόσχεση ότι θα έμπαιναν σε έναν παράδεισο κουνελιών.

Το ενδιαφέρον για την ιστορία του πολέμου έφερε τον Κότζι Γιαμαμότο στο Οκουνοσίμα για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια. Αλλά είναι τα κουνέλια που τον κάνουν να επιστρέφει. «Αυτή είναι η 30ή φορά που έρχομαι εδώ», λέει ο συνταξιούχος καθώς παρακολουθεί τα γκρίζα κουνέλια να καταβροχθίζουν με ευγνωμοσύνη το φαγητό που τους έχει αφήσει.

«Δεν υπάρχει πολλή φυσική βλάστηση, οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να έρχομαι τακτικά και να τα ταΐζω, ειδικά το χειμώνα, όταν δεν υπάρχουν πολλοί τουρίστες».

Ένα επισφαλές μέλλον για τα κουνέλια

Οι ηττημένες ιαπωνικές δυνάμεις προσπάθησαν να καταστρέψουν τα αποδεικτικά στοιχεία των πολεμικών τους δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης της συλλογής τους από λευκά πειραματόζωα.

Οι ειδικοί δεν έχουν αποκλείσει την ύπαρξη γενετικής σύνδεσης μεταξύ των κουνελιών που χρησιμοποιήθηκαν για πειράματα κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκείνων που περιφέρονται σήμερα στην Οκουνόσιμα. Ωστόσο, οι πιθανότητες είναι «πολύ χαμηλές», σύμφωνα με τον Σίνγκο Κανέκο, καθηγητή στη σχολή επιστήμης συμβιωτικών συστημάτων του Πανεπιστημίου της Φουκουσίμα, ο οποίος μελετά το DNA των κουνελιών για να μάθει περισσότερα σχετικά με τη γενεαλογία τους.

«Ακόμα και αν ένα μεμονωμένο κουνέλι επέζησε [από τα πειράματα του πολέμου], θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει τη γενεαλογία του. Αλλά δεν μπορώ να πω 100% όχι, και είναι μια ιστορία που οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι αληθινή».

Η μελέτη του Κανέκο σε εκατοντάδες περιττώματα αποκάλυψε ότι τα κουνέλια έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά DNA, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ζώα έχουν αφεθεί στο νησί σε πολλές περιπτώσεις, πιθανώς από ανθρώπους που ήθελαν να δώσουν ένα νέο σπίτι σε ανεπιθύμητα κατοικίδια.

Αδυνατώντας να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα ζώα για τις μειωμένες ποσότητες φυσικής τροφής, τα κουνέλια εξαρτώνται πλέον εξ ολοκλήρου από τους επισκέπτες και τους εθελοντές για τη διατροφή τους, σύμφωνα με τον Κανέκο. «Εξαρτώνται από τους ανθρώπους για τροφή, και αυτό δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει αρκετή φυσική τροφή», λέει. «Τα κουνέλια φαίνονται αρκετά ευτυχισμένα στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η ύπαρξή τους γίνεται όλο και πιο επισφαλής».

Ο Γιαμαμότο δεν φεύγει από τη θέση του μέχρι τα κουνέλια να φάνε και την τελευταία μπουκιά. «Πρέπει να μείνεις μαζί τους μέχρι να τελειώσουν, αλλιώς άλλα ζώα έρχονται και τα τρώνε», λέει. Τα αρπακτικά ζώα – συνήθως αγριογούρουνα και κοράκια – όχι μόνο τρώνε την τροφή των κουνελιών, αλλά είναι γνωστό ότι τους επιτίθενται.

Καθώς αυξάνεται η ανησυχία για το μέλλον του πληθυσμού των κουνελιών, ορισμένοι φοβούνται ότι το παρελθόν του νησιού θα ξεχαστεί.

«Περίπου το 85% των ανθρώπων που επισκέπτονται το Οκουνοσίμα έρχονται για να δουν τα κουνέλια και αγνοούν αυτό το μέρος», λέει ο Καζουχίτο Τακασίμα, ο οποίος διαχειρίζεται το Μουσείο Δηλητηριωδών Αερίων, όπου εκτίθενται στολές που φορούσαν οι εργάτες του εργοστασίου και φωτογραφίες των παραμορφώσεων που υπέστησαν μετά την έκθεση σε επικίνδυνα χημικά. «Οι περισσότεροι Ιάπωνες δεν έχουν ιδέα για τις εγκαταστάσεις δηλητηριωδών αερίων... δεν μάθαμε για τέτοια πράγματα στο σχολείο».

Με πληροφορίες από Guardian