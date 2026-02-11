Πώς έγινε το μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: «Ένιωθα σαν να ήμουν σε μέρος που είχα δει μόνο στην τηλεόραση»

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, έχασαν τη ζωή τους μετά την επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στον Καναδά, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα μαζικά περιστατικά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Το μακελειό σημειώθηκε σε σχολείο στον Καναδά, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας και συγκεκριμένα, στην πόλη Tumbler Ridge.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για γυναίκα δράστιδα, «μια ασυνήθιστη εξέλιξη», όπως σχολιάζει το Reuters, καθώς οι δράστες πολύνεκρων επιθέσεων στη Βόρεια Αμερική είναι σχεδόν πάντα άνδρες.

Όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, οι αρχικές περιγραφές έκαναν λόγο για «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά». Οι αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα της δράστιδας αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Sky News, πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα μαζικά περιστατικά στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά και «ταιριάζει περισσότερο με το είδος των περιστατικών που παρατηρούνται στις ΗΠΑ, όπου οι νόμοι για τα όπλα δεν είναι τόσο αυστηροί. Είναι η χειρότερη μαζική επίθεση με όπλα από την ένοπλη επίθεση του Απριλίου 2020 στο Portapique της Νέας Σκωτίας», τονίζεται στο διεθνές μέσο.

Το BBC μεταδίδει, ότι «δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε σπίτι κοντά στο σημείο και η αστυνομία πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει».

Μακελειό στον Καναδά: Η περιγραφή μαθητή του σχολείου

Ο Darian Quist, μαθητής στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge, και η μητέρα του Shelley Quist, περιέγραψαν στο CBC Radio West, τι συνέβη.

Όπως είπε, λίγο μετά την άφιξή του στη σχολική αίθουσα, στη 1:30 μ.μ. τοπική ώρα, ακούστηκε συναγερμός στους διαδρόμους με οδηγίες να κλείσουν οι πόρτες. Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για λίγο, όταν ο ίδιος και οι συμμαθητές του συνειδητοποίησαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Έμειναν μέσα για περισσότερες από δύο ώρες, είπε, μέχρι που η αστυνομία τους συνόδευσε έξω από το σχολείο.

Μόλις βγήκε έξω, συνάντησε τη μητέρα του. Σύμφωνα με τον Darian, το σχολείο εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με την RCMP για να βοηθήσει τους μαθητές να επανενταχθούν μόλις ξαναρχίσουν τα μαθήματα. Είπε ότι η κατάσταση είναι «σχεδόν σουρεαλιστική» και πως: «Ένιωθα σαν να βρισκόμουν σε ένα μέρος που είχα δει μόνο στην τηλεόραση».

Μακελειό στον Καναδά: Οι αντιδράσεις του δημάρχου του Tumbler Ridge και του Μαρκ Κάρνι

Ο δήμαρχος του Tumbler Ridge, Darryl Krakowka δήλωσε συντετριμμένος και είπε στους δημοσιογράφους ότι «είναι καταστροφικό», περιγράφοντας την κοινότητα των 2.400 κατοίκων ως «μια μεγάλη οικογένεια». «Ζω εδώ 18 χρόνια. Πιθανότατα γνωρίζω όλα τα θύματα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε «συγκλονισμένος» από τους πυροβολισμούς. «Συμμερίζομαι τη θλίψη των Καναδών για όσους είδαν τη ζωή τους να αλλάζει ανεπανόρθωτα σήμερα και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των πρώτων ανταποκριτών που ρίσκαραν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους. Η ικανότητά μας να ενωνόμαστε σε περιόδους κρίσης είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό της χώρας μας – η ενσυναίσθηση, η ενότητα και η συμπόνια που δείχνουμε ο ένας για τον άλλον».

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Κάρνι ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γερμανία την Τετάρτη.

Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται -οι δύο με τραύματα που απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Guardian- σε αυτό που ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, David Eby, χαρακτήρισε ως «αδιανόητη τραγωδία». «Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να πεις σε μια νύχτα όπως η σημερινή. Είναι το είδος του γεγονότος που νιώθεις ότι συμβαίνει σε άλλα μέρη και όχι κοντά στο σπίτι σου», δήλωσε ο Eby στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από Sky News, BBC, The Guardian