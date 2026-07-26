Πώς έγινε η φονική επίθεση στο φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο: «Απόλυτο χάος» οι έρευνες - Οι μαρτυρίες

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των τοπικών αρχών για τον εντοπισμό του δράστη της φονικής επίθεσης στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια φεστιβάλ Pride.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστός- στις γερμανικές αρχές- υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κρτάτους», ο οποίος αναζητάται από χθες το βράδυ από την αστυνομία ως ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του Pride.

Από την επίθεση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Το «προφίλ» του δράστη της επίθεσης

Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005.

Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει.

Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάσταση; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Σε συναγερμός οι τοπικές αρχές μετά την επίθεση στο Βερολίνο

Το περιοδικό FOCUS μεταδίδει ότι ειδικές δυνάμεις παρακολουθούν ιδιαίτερα σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του μετρό, καθώς και τα σύνορα της χώρας, ενώ οι γερμανικές αρχές ενημερώνουν τις γειτονικές χώρες και δεν αποκλείουν ο Αμπντούλ Μπαλούτ να είχε συνεργό.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο Χ έκανε εκ νέου λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», κατά τη διάρκεια «ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» από όλον τον κόσμο. «Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία - και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με την μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης».

Βερολίνο: Πώς έγινε η χθεσινή φονική επίθεση

Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BILD, FOCUS