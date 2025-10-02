Πώς έγινε η επίθεση στο Μάντσεστερ: Οι μαρτυρίες - «Άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους κοντά του»

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από συναγωγή στην οποία είχαν συγκεντρωθεί πολλοί πιστοί λόγω της γιορτής Γιομ Κιπούρ, στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια επίθεσης της οποίας ο ύποπτος ως δράστης είναι νεκρός.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την «τρομοκρατική επίθεση» που διέπραξε ένας άνδρας με ένα όχημα και ένα μαχαίρι έξω από τη συναγωγή του Χίτον Παρκ, στο Κράμπσαλ, μια συνοικία βόρεια της μητροπολιτικής περιοχής του Μάντσεστερ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σε δεύτερο στάδιο ότι ο ύποπτος ως δράστης είναι επίσης, νεκρός από πυρά των αστυνομικών δυνάμεων. Ο άνδρας έφερε πάνω του «ύποπτα αντικείμενα» ενώ μια ομάδα πυροτεχνουργών έσπευσε στο σημείο και επιθεώρησε επίσης, το όχημά του.

Ανακοίνωσε παράλληλα, ότι δύο άτομα συνελήφθησαν και ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό.

Πώς έγινε η επίθεση στο Μάντσεστερ - Οι μαρτυρίες

Οι «πολλοί άνθρωποι» που βρίσκονταν στη συναγωγή την στιγμή του τραγικού περιστατικού, αρχικά κλείστηκαν μέσα αλλά αργότερα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε γύρω στις 9.30 το πρωί (11.30 ώρα Ελλάδας) μπροστά από το κτίριο αυτό, αφότου αυτόπτης μάρτυρας είδε «ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε ανθρώπους και ένας άνδρας να δέχεται επίθεση με μαχαίρι».

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που επικοινώνησαν με την αστυνομία, «ένας φρουρός ασφαλείας χτυπήθηκε με μαχαίρι». Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχτηκε στον δρόμο της συναγωγής, σημείωσε ένας φωτογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

Μέλη της εβραϊκής κοινότητας συγκεντρώθηκαν κοντά σε αυτό τον χώρο λατρείας, μερικοί για να προσευχηθούν.

Η Τσάβα Λεβίν, μια γειτόνισσα που ήταν μάρτυρας της επίθεσης, αφηγήθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι είδε έναν άνδρα «να αρχίζει να μαχαιρώνει τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του. Επιτέθηκε σε έναν φρουρό ασφαλείας και προσπάθησε να μπει στη συναγωγή, κάποιος είχε φράξει την πόρτα, όλοι ήταν πολύ ταραγμένοι».

Μιλώντας στο BBC Radio Manchester, ο κάτοικος της περιοχής, Josh Aronson, αναφέρθηκε στην στιγμή που άκουσε κάτι που σαν πυροβολισμούς. «Η αστυνομία δεν μας επέτρεπε να βγούμε από το διαμέρισμά μας» ανέφερε αρχικά. Λίγο αργότερα του είπαν να απομακρυνθεί από την περιοχή. «Καθώς περπατούσα, είδα τον ραβίνο της συναγωγής. Είδα στο κάτω μέρος της ρόμπας του, υπήρχε λίγο αίμα, και ήταν απλώς, ξέρετε, σοκ».

Μέλος της εβραϊκής κοινότητας Crumpsall, η Esther Aronson δήλωσε ότι γνωρίζει έναν από τους τραυματίες και τον είδε χθες το βράδυ. «Κλαίω, αλλά πρέπει να είμαι δυνατή γιατί οι οικογένειες είναι τριγύρω. Οπότε σε παρακαλώ Θεέ μου, να είναι καλύτερα», τόνισε, περιγράφοντας τη συναγωγή ως ένα μέρος που «ανεβάζει την ψυχραιμία όλων». «Φέρνει σε όλους ένα αίσθημα πληρότητας και ασφάλειας το να πηγαίνουν μαζί στη συναγωγή, να προσεύχονται μαζί, να είναι μαζί και να βλέπουν ανθρώπους που συνήθως δεν βλέπεις».

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

«Πρόσθετα μέσα της αστυνομίας» αναπτύσσονται για την ασφάλεια των συναγωγών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Βρετανία πρέπει να «νικήσει» την άνοδο του αντισημιτισμού, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ένα τηλεοπτικό μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε, λίγες ώρες μετά την επίθεση έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

«Δεν είναι ένα καινούριο μίσος, είναι κάτι που οι Εβραίοι βίωναν ανέκαθεν, πρέπει να είμαστε σαφείς, είναι ένα μίσος που αυξάνεται για άλλη μια φορά και η Βρετανία πρέπει να το νικήσει για άλλη μια φορά», τόνισε. «Νωρίτερα σήμερα, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, ένα άθλιο άτομο διέπραξε τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων επειδή είναι Εβραίοι και επιτέθηκε στη Βρετανία λόγω των αξιών μας», πρόσθεσε.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' δήλωσε ότι είναι συγκλονισμένος από την επίθεση. «Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε συγκλονιστεί και λυπηθεί βαθύτατα μαθαίνοντας για την αποτρόπαια επίθεση στο Μάντσεστερ, ιδιαίτερα αυτή την τόσο σημαντική μέρα για την εβραϊκή κοινότητα», δήλωσε, αναφερόμενος στο Γιομ Κιπούρ. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτό το φρικτό περιστατικό».

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Βρετανία καταδίκασε την «απεχθή και βαθιά ανησυχητική» επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ημέρα της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης του Ιουδαϊσμού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής αυτής, οι πιστοί κατά κανόνα πηγαίνουν αρκετές φορές στη συναγωγή για να προσευχηθούν.

Η εβραϊκή οργάνωση Community Security Trust (CST) έκανε λόγο για «φρικτή επίθεση» στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε μια «αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση» στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του κατά του αντισημιτισμού και του μίσους σε όλες τις μορφές».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» έξω από μια συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα. «Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» κοντά στη συναγωγή του Χίτον Παρκ, το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ». «Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».

Για τον ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, «η Βρετανία που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, κατ’ επανάληψη, να δεχτεί τρομοκράτες, να τους προστατεύσει και να τους στηρίξει, έλαβε σήμερα μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία θα καταλήξουν να γίνουν θύματά της στην ίδια τους τη χώρα».

Ο εβραϊκός πληθυσμός στο Μάντσεστερ ανερχόταν περίπου σε 28.000 το 2021, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Institute for Jewish policy Research. Η Βρετανία γνωρίζει αύξηση του αριθμού των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια, με μια κορύφωση μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η CST κατέγραψε 1.521 περιστατικά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, μια μείωση σε σχέση με το ρεκόρ των 2019 το πρώτο εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, ο αριθμός φέτος είναι ο δεύτερος υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, δήλωσε η φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρακολουθεί τον αντισημιτισμό στη Βρετανία από το 1984.

Η επίθεση έγινε λίγες ημέρες πριν από τη 2η επέτειο της φονικής εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία 1.219 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων. Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας η οποία μετρά 66.055 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Υπενθυμίζεται πως η Βρετανία προκάλεσε την οργή του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αναγνώρισε επισήμως, το παλαιστινιακό κράτος, όπως έκαναν και πολλές άλλες δυτικές χώρες.