Πώς έγινε η επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Την σχεδίαζαν μήνες - Η κωδική ονομασία της επιχείρησης

«Για μήνες» σχεδιαζόταν η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η αμερικανική επιχείρηση περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, όπως δήλωσε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Επίθεση ΗΠΑ σε Βενεζουέλα: Bύθισαν το Καράκας στο σκοτάδι

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία "Absolute Resolve", ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Βενεζουέλα: Έτοιμες οι ΗΠΑ και για δεύτερη επίθεση αν χρειαστεί

Είπε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις ενώ, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί».

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χθες πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι παραμείνουν πιστοί στον Μαδούρο, δεν θα έχουν καλό μέλλον.

«Ο Νικολάς Μαδούρο είχε την ευκαιρία του- μέχρι που δεν την είχε πλέον. Η κυβέρνηση Τραμπ θα υπερασπίζεται πάντα τους Αμερικανούς πολίτες από όλες τις απειλές, ξένες και εγχώριες» ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε νέα του ανάρτηση, δημοσίευοντας βίντεο από την επιχείρηση

Στις ΗΠΑ ο Μαδούρο

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε χθες Σάββατο στη Νέα Υόρκη, μετά τη σύλληψή του από ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση η χώρα του να «κυβερνήσει» ως τουλάχιστον τη «μετάβαση» της Βενεζουέλας και, επίσης, να εκμεταλλευτεί τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει τον ηγέτη της Βενεζουέλας να βγαίνει φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης, κατόπιν να φθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο. Αναμενόταν να οδηγηθεί στα γραφεία της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν σε φυλακή του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, 63 ετών, αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, καθώς η Ουάσινγκτον εννοεί να τον δικάσει για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, 69 ετών, αιχμαλωτίστηκαν τη νύχτα έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και προάστιά του, καθώς και αλλού, έπειτα από μήνες στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης δυνάμεων στην Καραϊβική.

Παρότι η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε επιτυχής από τον Ντόναλντ Τραμπ, που έβαλε στοίχημα με πολλούς κινδύνους, το μέλλον της χώρας των 30 εκατομμυρίων κατοίκων μοιάζει αβέβαιο.

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα ωσότου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μετάβαση ασφαλή, προσήκουσα και δίκαιη», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα ενώ δεν εξήγησε πως θα προχωρήσει η Ουάσινγκτον. Στους δρόμους του Καράκας, δεν υπήρχε πλέον καμιά ένδειξη αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.