Πώς διέσωσαν τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε από το Ιράν: Η «υψηλού κινδύνου» επιχείρηση κράτησε ώρες

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των ΗΠΑ να βρουν και να διασώσουν τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε από το Ιράν.

Πληροφορίες από αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ χρειάστηκαν «επίλεκτους κομάντος, αεροπορικές δυνάμεις και μυστικά σχέδια» για την υψηλού κινδύνου διάσωση που έγινε βαθιά μέσα στο Ιράν.

«Η δραματική διάσωση έχει φέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο περίπλοκες και υψηλού κινδύνου στρατιωτικές επιχειρήσεις: την ανάκτηση ενός πιλότου από τις εχθρικές γραμμές» επισημαίνουν επίσης τα ξένα μέσα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και Axios, οι αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων πραγματοποίησαν μια τεράστια, πολυεπίπεδη αποστολή για να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο αξιωματικό ο οποίος είχε διαφύγει των ιρανικών δυνάμεων για περισσότερες από 24 ώρες σε ορεινό έδαφος.

«Η επιχείρηση εξελίχθηκε ως ένας αγώνας υψηλού ρίσκου μεταξύ των αμερικανικών ομάδων διάσωσης και των ιρανικών δυνάμεων που αναζητούσαν τον πιλότο- ένα γεγονός που οι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν από τα πιο επικίνδυνα στον σύγχρονο πόλεμο».

Πώς έγινε η κατάρριψη του F-15 και η διάσωση του πιλότου

Το F-15E, που επιχειρούσε στην περιοχή λόγω του πολέμου στο Ιράν, καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις. Και τα δύο μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους, ωστόσο ο ένας πιλότος διασώθηκε μέσα σε λίγες ώρες αλλά ο δεύτερος πιλότος ήταν αγνοούμενος για πάνω από μια ημέρα.

Επέζησε με περιορισμένα εφόδια, κουβαλώντας «κάτι περισσότερο από ένα πιστόλι».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο αεροπόρος κρύφτηκε σε τραχύ έδαφος, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις έψαχναν την περιοχή και μάλιστα ζήτησαν τοπική βοήθεια για να τον συλλάβουν.

Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν, ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμερικανικά αεροσκάφη φέρεται να έπληξαν ιρανικές δυνάμεις για να τις κρατήσουν μακριά, ανοίγοντας δρόμο για τις ειδικές δυνάμεις.

Τελικά, «εκατοντάδες κομάντος, υποστηριζόμενοι από πολεμικά αεροσκάφη, drones και μέσα επιτήρησης, απεγκλώβισαν με επιτυχία τον αξιωματικό».

Ο τραυματισμένος αξιωματικός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τη μεριά του, επιβεβαίωσε αργότερα τη διάσωση, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι ο αξιωματικός ήταν τραυματισμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση.

Γιατί η διάσωση ενός πιλότου είναι τόσο κρίσιμη

Όταν ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίπτεται σε εχθρικό έδαφος, ο στρατός ενεργοποιεί την αποστολή Ανάκτησης Προσωπικού- ένα δόγμα που βασίζεται σε δύο επείγουσες προτεραιότητες:

Σώστε το ιπτάμενο προσωπικό και

Προστατέψτε την ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία.

Όπως περιγράφεται στο στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ που επικαλείται το ρεπορτάζ των NYT, «το αιχμάλωτο προσωπικό μπορεί να αξιοποιηθεί για πληροφορίες, προπαγάνδα ή άσκηση πίεσης στις διαπραγματεύσεις- καθιστώντας την ταχεία ανάκαμψη απαραίτητη».

Για αυτό, το ιπτάμενο προσωπικό των ΗΠΑ υποβάλλεται σε εκπαίδευση SERE- Επιβίωση, Διαφυγή, Αντίσταση.

Το Ιράν προσπάθησε να εμποδίσει την επιχείρηση διάσωσης του πιλότου

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν- ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130- επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

Πολλά «ιπτάμενα αντικείμενα» καταστράφηκαν στη διάρκεια της αμερικανικής αποστολής για τον εντοπισμό και τη διάσωση του πιλότου, ανακοίνωσαν επίσης, νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

«Στη διάρκεια κοινής επιχείρησης (Αεροδιαστημική υπηρεσία, χερσαίες δυνάμεις, Λαϊκές Μονάδες, Μπασίτζ και αστυνομία) καταστράφηκαν εχθρικά ιπτάμενα αντικείμενα», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης, στην επαρχία Ισφαχάν.

Με πληροφορίες από Gulf News, Guardian, Reuters