Πώς «βλέπουν» Τουρκία και Ελλάδα τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα και τι σημαίνει για το Κυπριακό

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουμάν είναι ο νικητής της ψηφοφορίας στα Κατεχόμενα, εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ.

Ο Τουρκοκύπριος Ερσίν Τατάρ, ο μέχρι πρότινος εκλεκτός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Πώς «βλέπουν» Τουρκία και Ελλάδα τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του. «Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στο πλευρό των αδελφών Τουρκοκυπρίων, σε όλα τα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο τούρκος πρόεδρος.

Την προσδοκία του για μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουμάν, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συγχαρητήριο μήνυμά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Στην ανακοίνωση της είδησης, ο επικεφαλής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ όπου έγραψε: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης».

«Νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» χαρακτήρισε σε δήλωση του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας προσβλέπει στην από κοινού εργασία των χωρών στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, και σημείωσε ότι η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης, γιατί όπως επισήμανε «οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο σκηνικό».

Συγκεκριμένα ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε: «Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας».

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια. Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανάσα διπλωματικής ελπίδας» για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν.

«Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως «σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική».

«Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική- παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής», καταλήγει.

«Θετική εξέλιξη» χαρακτηρίζει το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. «Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει σε ανάρτησή του.

«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι σημαίνει για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν

Η σαρωτική νίκη του Ερχιουρμάν δημιουργεί νέα δεδομένα στο Κυπριακό και επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, αν και ταυτόχρονα εγείρει προβληματισμό στην Κύπρο λόγω των όσων έχει δηλώσει κατά καιρούς.

Παρά το γεγονός ότι ο Ερχιουρμάν με δηλώσεις του έχει πει ότι απορρίπτει τη λύση δύο κρατών την οποία τόσο πεισματικά επιδιώκει τον τελευταίο καιρό ο Ερντογάν και μέσω αυτού ο Τατάρ, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έσπευσε να καθυσηχάσει την Άγκυρα ως προς το που βρίσκεται η πίστη του.

«Η εξωτερική πολιτική θα διεξαχθεί φυσικά σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία, ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Ερχιουρμάν μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που τον βγάζουν νικητή.

Η εκλογή Ερχιουρμάν ίσως να λειτουργήσει και ως άλλοθι για την Άγκυρα για να βγει από το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θέση για λύση δύο κρατών η οποία απορρίπτεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

«Αν και κρίνεται πολύ θετική εξέλιξη η απομάκρυνση του Ερσίν Τατάρ, ο Ερχιουρμάν δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο Κυπριακό στις δηλώσεις του, ενώ ευχαρίστησε τον Σερντάρ Ντενκτάς, κάνοντας ξεκάθαρο ότι τον έχουν υποστηρίξει οι δυνάμεις οι οποίες είναι κατηγορηματικά ενάντια στη λύση ομοσπονδίας» σχολιάζει η ΕΡΤ.

Όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος, το 63% δεν είναι όλο δικό του, αλλά και ενός μέρους της Δεξιάς του Τατάρ.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η «εξωτερική πολιτική» θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα και όπως και οι προηγούμενοι Τουρκοκύπριοι «ηγέτες», θα εργαστεί σε συνεννόηση με τον Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα συγχαρητήριά τους.

Πάντως, οι χθεσινές δηλώσεις από πλευρά Τουρκίας ήταν προσεκτικές, αποφεύγοντας την αναφορά σε δύο κράτη αλλά «ήταν σαφείς οι υπαινιγμοί και τα μηνύματα που έστειλαν στα Κατεχόμενα».