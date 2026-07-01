Πορτογαλία: Σαρώνει το κύμα καύσωνα - Προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Η Πορτογαλία βρίσκεται σε συνθήκες έντονου καύσωνα, με τις αρχές να προειδοποιούν για ένα από τα πιο εκτεταμένα κύματα υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων χρόνων.

Το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA) στέλνει προειδοποιήσεις, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος θα κινηθεί σημαντικά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις πιο θερμές περιοχές να εντοπίζονται στο εσωτερικό της Κοιλάδας του Τάγου και την Αλεντέζου, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 40°C έως 43°C προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Ασυνήθιστα υψηλές τιμές αναμένονται και στα παράκτια τμήματα, όπου η εξασθένηση των θαλάσσιων ανέμων θα επιτρέψει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Το IPMA αποδίδει το φαινόμενο σε ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων που βρίσκεται βορειοδυτικά των Αζορών, το οποίο μεταφέρει θερμές και ξηρές αέριες μάζες προς την Ιβηρική Χερσόνησο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν κατά 3°C έως 7°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου.

Πορτογαλία: Προειδοποιήσεις κίτρινου συναγερμού για αρκετές περιοχές

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνοδευτεί και από τροπικές νύχτες, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να μην υποχωρούν κάτω από τους 20°C σε πολλές περιοχές. Οι συνθήκες αυτές δυσχεραίνουν την αποφόρτιση του οργανισμού από τη ζέστη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ήδη έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις επιπέδου «κίτρινου συναγερμού» για αρκετές εσωτερικές περιοχές, με το ενδεχόμενο αναβάθμισης των προειδοποιήσεων να παραμένει ανοιχτό, εφόσον τα προγνωστικά δεδομένα επιδεινωθούν.

Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών σε μεγάλα τμήματα της χώρας

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού όπου η βλάστηση είναι ήδη επιβαρυμένη.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, παραμονή σε σκιερά ή δροσερά σημεία και τακτική φροντίδα ευάλωτων ατόμων.

Εφόσον οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδας, με σταδιακή υποχώρηση των θερμοκρασιών το Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από The Portugal News