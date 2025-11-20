Πορτογαλία: Περιστατικό bullying οδήγησε σε ακρωτηριασμό 9χρονου μαθητή

Ένα εννιάχρονο αγόρι από τη Βραζιλία έχασε δύο δάχτυλα ύστερα από επίθεση συμμαθητών του σε δημοτικό σχολείο στο Σινφάες της Πορτογαλίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι το παιδί δεχόταν επιθέσεις εδώ και εβδομάδες.

Την υπόθεση χειρίζεται ομάδα 27 δικηγόρων, τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 10 Νοεμβρίου στις τουαλέτες του σχολείου Fonte Coberta. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, δύο μαθητές τον εγκλώβισαν στον χώρο και έκλεισαν απότομα την πόρτα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Το παιδί, αιμόφυρτο και χωρίς άμεση βοήθεια, φέρεται να σύρθηκε κάτω από την πόρτα για να αναζητήσει ενήλικα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο São João στο Πόρτο, όπου υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση επανασυγκόλλησης. Παραμένει σε φαρμακευτική αγωγή, ενώ η οικογένεια αναφέρει ότι παρουσιάζει έντονο ψυχολογικό στρες και αϋπνία από το περιστατικό.

Πορτογαλία: «Το παιδί στοχοποιούνταν καιρό»

Σε δηλώσεις της σε πορτογαλικά και βραζιλιάνικα μέσα, η μητέρα είπε ότι το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις από συμμαθητές επί εβδομάδες, κάνοντας λόγο για κλωτσιές, τραβήγματα μαλλιών και ακόμη και απόπειρες στραγγαλισμού. «Τις τελευταίες μέρες ξαναζεί το περιστατικό κάθε βράδυ», δήλωσε.

Οι δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο στοχοποιημένος χαρακτήρας των επιθέσεων να σχετίζεται και με την καταγωγή του παιδιού.

Η μητέρα κατηγόρησε τη διεύθυνση ότι καθάρισε τον χώρο του συμβάντος πριν φτάσουν οι αρχές, «σαν να ήταν φάρσα που ξέφυγε», όπως είπε. Το σχολείο απάντησε ότι η καθαριότητα έγινε βάσει υγειονομικών πρωτοκόλλων και ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως.

Η νομική ομάδα, με επικεφαλής την Ana Paula Filomeno, δηλώνει ότι η υπόθεση αφορά όχι μόνο τους δράστες αλλά και την ευθύνη του σχολείου να διασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι έκαναν οι μαθητές, αλλά τι δεν έκανε το σχολείο για να προστατεύσει το παιδί», είπε η Filomeno.

Η ψυχολόγος Melanie Tavares σημείωσε ότι τα περιστατικά βίας σε σχολεία της Πορτογαλίας αυξάνονται σταθερά, από 4.620 την περίοδο 2020–21 σε 7.804 στο σχολικό έτος 2024–25. «Τα παιδιά δυσκολεύονται να ελέγξουν την παρορμητική επιθετικότητα, ειδικά σε σχολεία με περιορισμένο χώρο παιχνιδιού και λιγότερη ανθρώπινη επαφή», ανέφερε.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Souselo, στον οποίο ανήκει το σχολείο, πραγματοποιεί εσωτερική έρευνα, ενώ η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος και τη συμμετοχή των ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Euronews