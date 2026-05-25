Πορτογαλία: Ο πατέρας των παιδιών που εγκαταλείφθηκαν στον δρόμο ζητά διακριτικότητα

Ο πατέρας των δύο μικρών παιδιών που εγκαταλείφθηκαν στην Πορτογαλία από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της δήλωσε ότι περιμένει την έγκριση των αρχών προκειμένου να επανενωθεί μαζί τους, λίγες ημέρες μετά τη διεθνή διάσταση που πήρε η υπόθεση.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Ici Alsace TV, ο άνδρας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι παραμένει συνεχώς διαθέσιμος περιμένοντας επικοινωνία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στο μέσο ενημέρωσης, σημείωσε πως «είναι θέμα ημερών» να πάρει πίσω τα παιδιά του.

«Σκέφτομαι τα παιδιά μου κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που το αστυνομικό τμήμα του Κολμάρ επικοινώνησε μαζί μου για να με ενημερώσει ότι είχαν εξαφανιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, εντοπίστηκαν στις 19 Μαΐου στη νότια Πορτογαλία, κοντά στην εθνική οδό 253, στην περιοχή του Σετούμπαλ. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά έκλαιγαν και περιφέρονταν μόνα τους όταν τα εντόπισε διερχόμενος οδηγός.

Η μητέρα τους, η 41χρονη Marine Rousseau, και ο 55χρονος σύντροφός της Marc Ballabriga συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα σε καφέ κοντά στην πόλη Φάτιμα, στην περιοχή Ουρέμ.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση στην Πορτογαλία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με εγκατάλειψη και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Η Rousseau πρόκειται να κρατηθεί στις φυλακές Tires, στην περιοχή Κασκάις της Λισαβόνας, ενώ ο σύντροφός της μεταφέρθηκε επίσης στη Λισαβόνα.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ο πρόεδρος της δικαστικής περιφέρειας του Σετούμπαλ, António José Fialho, ανέφερε ότι τα παιδιά ζούσαν με τη μητέρα τους στη Γαλλία και ότι οι γονείς ήταν σε διάσταση, με τον πατέρα να διαθέτει περιορισμένο και υπό επιτήρηση δικαίωμα επικοινωνίας.

Στη δήλωσή του προς το Ici Alsace TV, ο πατέρας των παιδιών ζήτησε παράλληλα να περιοριστεί η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

«Τα παιδιά μου θα πρέπει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, όπως έκανα κι εγώ, και δεν χρειάζεται να τους υπενθυμίζεται αυτή η τραγωδία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει να δικαιολογήσει ή να υποβαθμίσει τις πράξεις που αποδίδονται στη μητέρα και τον σύντροφό της.

«Τα γεγονότα παραμένουν σοβαρά και βαθιά σοκαριστικά. Αρνούμαι όμως να προσθέσω λόγια μίσους, προσβολές ή χαρακτηρισμούς που αποστερούν την ανθρώπινη υπόσταση ενός προσώπου, ακόμη κι αν θεωρείται ένοχο», σημείωσε.

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να κάνει άλλες δημόσιες δηλώσεις μέχρι να επανενωθεί με τα παιδιά του.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για την επιστροφή των δύο παιδιών στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από Euronews