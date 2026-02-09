Πορτογαλία: Ο Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξελέγη πρόεδρος

Ο κεντρώος σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο εξελέγη επόμενος πρόεδρος της Πορτογαλίας, επικρατώντας του ακροδεξιού αντιπάλου του.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, η εθνική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Σεγκούρο έλαβε την υποστήριξη του 67%. Ο Αντρέ Βεντούρα, ηγέτης του υπερεθνικιστικού κόμματος Chega, εξασφάλισε το 33% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Σεγκούρο, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμπολίτες του -«τους καλύτερους στον κόσμο», όπως τους αποκάλεσε- επειδή αψήφησαν τις ακραίες συνθήκες και εκπλήρωσαν το καθήκον τους, προσέρχοντας στις κάλπες.

Ο Σεγκούρο είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο στις 18 Ιανουαρίου και παρουσίασε τον εαυτό του ως μια ασφαλή επιλογή για να αποκλειστεί ο υποψήφιος του Chega. Από το 2019, η υπερεθνικιστική παράταξη συντάσσεται με αντι-Ρομά, αντιμεταναστευτικές και αντικαθεστωτικές ιδέες. Ο Βεντούρα παραδέχθηκε την ήττα του και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το αποτέλεσμα οφειλόταν στις ακραίες καιρικές συνθήκες. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Αυτή η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που αναλαμβάνουν ευθύνες», δήλωσε.

Παρότι ο Σεγκούρο και οι δυνάμεις που ενώθηκαν γύρω του για να κρατήσουν την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, οι εορτασμοί «θα είναι πιθανότατα συγκρατημένοι», σχολιάζει το Politico, υπενθυμίζοντας, ότι «τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους σφοδρούς κυκλώνες που έπληξαν την Ιβηρική Χερσόνησο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες».

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά στην Πορτογαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η λειτουργία των δικτύων δημόσιων μεταφορών έχει διακοπεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, περίπου το ήμισυ των πολιτών με δικαίωμα ψήφου προσήλθε στα εκλογικά τμήματα.

Με πληροφορίες από Politico