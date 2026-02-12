Πορτογαλία: Ισχυρές βροχοπτώσεις χτυπούν εκ νέου τη χώρα - Χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Νέες πλημμύρες προκάλεσαν καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της Πορτογαλίας.

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται προληπτικές εκκενώσεις σπιτιών, τουλάχιστον 3.000 ανθρώπων.

Παράλληλα, φράγματα κινδυνεύουν να υπερχειλίσουν γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα.

«Βρισκόμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας για να συγκρατήσουμε αυτά τα νερά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έχει γίνει, μεταξύ άλλων το πιο ακραίο προληπτικό μέτρο, η εκκένωση», είπε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο σε δημοσιογράφους, από την περιοχή Κοΐμπρα.

Συνεχείς καταιγίδες στην Πορτογαλία από τον Ιανουάριο

Διαδοχικές φονικές καταιγίδες έχουν πλήξει τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας από τα τέλη Ιανουαρίου, καταστρέφοντας στέγες σπιτιών, πλημμυρίζοντας πόλεις και αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ημέρες.

Φωτ. ΕΡΑ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κοΐμπρα για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφού η υπουργός Εσωτερικών Μαρία Λουσία Αμαράλ παραιτήθηκε μετά τις επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και τοπικούς αξιωματούχους για αυτό που περιέγραψαν ως αργή και αποτυχημένη ανταπόκριση των αρχών στην καταστροφική καταιγίδα Κριστίν πριν από δύο εβδομάδες.

Φωτ. ΕΡΑ

Αν και οι καταιγίδες κόπασαν αυτήν την εβδομάδα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι», προκάλεσε νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττοντας κυρίως τον βορρά.

Φωτ. ΕΡΑ

Οι δημοτικές αρχές στην Κοΐμπρα διέταξαν αργά χθες το βράδυ, για προληπτικούς λόγους, την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 3.000 ανθρώπων, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Μοντέγκο, με την αστυνομία να κάνει ελέγχους από πόρτα σε πόρτα και να μεταφέρει κατοίκους με λεωφορεία σε καταφύγια.

Τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης της Κοΐμπρα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος από κάτω, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

Με πληροφορίες από Reuters