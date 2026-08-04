Πορτογαλία: Η πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε ένα κοριτσάκι

Η πριγκίπισσα Ευγενία, κόρη του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, καλωσόρισε το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρουκσμπανκ το βράδυ της Δευτέρας στη Λισαβόνα.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τη βασιλική οικογένεια μέσω των social media και της ιστοσελίδας της με σχετική ανακοίνωση.

Η δήλωση ανέφερε: «Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την γέννηση της κόρης τους, που ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, στις 6.20 μ.μ., σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, έμαθαν με μεγάλη χαρά τα νέα».

Το τρίτο παιδί της πριγκίπισσας Ευγενίας

Το νέο μέλος της οικογένειας θα έχει γενέθλια μία ημέρα μετά από τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες και ευχαρίστησε τους ακόλουθούς της στα κοινωνικά δίκτυα για τις «ευχές γενεθλίων».

Η πριγκίπισσα Ευγενία επιβεβαίωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Τζακ Μπρούκσμπανκ με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα τον Μάιο.

Φωτ.: Επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας

Τα δύο αγόρια τους εμφανίζονταν να κρατούν ένα υπερηχογράφημα του μωρού.

Το βασιλικό ζευγάρι – το οποίο είναι παντρεμένο από το 2018 – διαθέτει ακίνητο νότια της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας.

Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που γεννήθηκε στο εξωτερικό ήταν η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, η οποία γεννήθηκε στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο του 2021.

Με πληροφορίες από Sun