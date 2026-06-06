Πορτογαλία: Γιατί κάθε καλοκαίρι «χάνει» σχεδόν τους μισούς της ναυαγοσώστες

Παρόλο που η Πορτογαλία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Ευρώπης και εκατοντάδες οργανωμένες παραλίες, κάθε χρόνο καταγράψει πτώση στον αριθμό των πιστοποιημένων ναυαγοσωστών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ναυαγοσωστών της Πορτογαλία (FEPONS), η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου κάθε χρόνο χάνει σχεδόν τους μισούς επαγγελματίες ναυαγοσώστες της, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια λουόμενων και επισκεπτών.

«Αν οι ναυαγοσώστες στην Πορτογαλία εργάζονταν μόνο 40 ώρες την εβδομάδα, θα χρειαζόμασταν από 6.000 έως 6.500 άτομα. Σήμερα διαθέτουμε περίπου 5.000 πιστοποιημένους ναυαγοσώστες και από αυτούς δεν εργάζονται όλοι. Στην πράξη έχουμε μόλις τους μισούς από όσους θα έπρεπε», δήλωσε στο Euronews ο πρόεδρος της FEPONS, Αλεξάντρ Ταδέια.

Portugal: todos os anos "perdemos metade dos nadadores-salvadores" https://t.co/G7CiqJx6ii — Euronews Português (@euronewspt) June 5, 2026

Πορτογαλία: «Σημαντικές» οι ελλείψεις σε ναυαγοσώστες

Η κολυμβητική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετούς δήμους της χώρας, όμως οι ελλείψεις προσωπικού παραμένουν σημαντικές. Χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία, οι περισσότεροι ναυαγοσώστες είναι νέοι και φοιτητές, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να εργάζονται υπερωρίες, για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ναυτικής Αρχής, τα οποία επικαλείται η εφημερίδα Jornal de Notícias, ο αριθμός των πιστοποιημένων ναυαγοσωστών μειώθηκε κατά 265 άτομα μέσα σε δύο χρόνια. Ωστόσο, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι η πραγματική εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική.

Με βάση έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2020, περίπου το 49% των ναυαγοσωστών δεν επιστρέφει στο επάγγελμα την επόμενη χρονιά. «Ουσιαστικά χάνουμε σχεδόν τους μισούς κάθε χρόνο», σημείωσε ο Ταδέια.

#ForbesPortugal | APA esclarece regras nas praias, concessionários do Algarve alertam para riscos de segurança https://t.co/gCiX0eVhF1 — Forbes Portugal (@Forbes_Portugal) June 4, 2026

Πορτογαλία: Πού αποδίδεται το πρόβλημα με τους ναυαγοσώστες

Το πρόβλημα δεν φαίνεται να βρίσκεται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το Euronews. Περίπου 1.500 άτομα ολοκληρώνουν κάθε χρόνο τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, πολλοί δεν ανανεώνουν την πιστοποίησή τους, η οποία απαιτείται ανά τριετία, ή εγκαταλείπουν εντελώς το επάγγελμα.

Οι χαμηλές αμοιβές, το εποχικό επάγγελμα, οι ασταθείς συμβάσεις και η έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής αποτελούν τους βασικούς λόγους αποχώρησης των ναυαγοσωστών. Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία στην Πορτογαλία, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι διαφορετική, καθώς η χώρα διαθέτει περίπου 700 δημόσιες πισίνες που χρειάζονται μόνιμη ναυαγοσωστική κάλυψη όλο τον χρόνο.

«Μιλάμε για περίπου 1.500 θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να προσφέρουν απασχόληση πέρα από τους θερινούς μήνες», εξήγησε ο Ταδέια.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η απουσία εθνικής στρατηγικής βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος. Όπως τονίζει, οι ναυαγοσώστες δεν διαθέτουν ειδικό επαγγελματικό καθεστώς στη δημόσια διοίκηση και κατατάσσονται στην κατώτερη βαθμίδα των δημοσίων υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου και να εργάζονται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

«Πρόκειται για ένα επάγγελμα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα και όχι ως μια απλή εμπορική δραστηριότητα», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από Euronews