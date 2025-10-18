Πορτογαλία: Ενέκρινε νομοσχέδιο για απαγόρευση της μπούρκας

Η πορτογαλική Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου για «θρησκευτικούς ή έμφυλους λόγους» σε δημόσιους χώρους — μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι στοχοποιεί μουσουλμάνες γυναίκες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Chega και απαγορεύει τη χρήση ενδυμάτων όπως η μπούρκα (που καλύπτει ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπο) και το νικάμπ (που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο, αφήνοντας μόνο τα μάτια ακάλυπτα) σε δημόσιους χώρους, με εξαίρεση τα αεροπλάνα, τις διπλωματικές εγκαταστάσεις και τους χώρους λατρείας.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη την υπογραφή του προέδρου Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, ο οποίος μπορεί είτε να το επικυρώσει είτε να το επιστρέψει στη Βουλή με βέτο ή να το παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο.

Εάν τελικά τεθεί σε ισχύ, η Πορτογαλία θα ενταχθεί στη λίστα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ολλανδία, που έχουν επιβάλει μερική ή πλήρη απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Αν και στη χώρα οι γυναίκες που φορούν τέτοια καλύμματα είναι ελάχιστες, το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αντίστοιχη με εκείνη που έχει παρατηρηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Το κόμμα Chega υποστήριξε ότι η απαγόρευση «προστατεύει την ελευθερία, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», καθώς —όπως αναφέρει— «η απόκρυψη του προσώπου οδηγεί σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και κατωτερότητας».

Αντίθετα, τα κόμματα της Αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καταψήφισαν την πρόταση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτική στοχοποίηση μειονοτήτων.

«Αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει καμία σχέση με την ισότητα των φύλων ή τη δημόσια ασφάλεια· χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να στοχοποιήσει ξένους και ανθρώπους διαφορετικής πίστης», δήλωσε ο βουλευτής Πέδρο Ντελγκάδο Άλβες.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω πολιτική ένταση, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι το μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης και να ενισχύσει τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά στην Πορτογαλία.

Με πληροφορίες από Guardian