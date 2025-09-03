Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Glória εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πέντε φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ αρκετοί επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα βαγόνια. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρά τραύματα, όπως κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικούς τραυματισμούς.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργαρίδα Κάστρο Μαρτίνς, επιβεβαίωσε ότι η καμπίνα του τελεφερίκ φέρεται να κατέρρευσε από μεγάλο ύψος. Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες και διασώστες με 19 οχήματα, ενώ η περιοχή γύρω από τη Baixa έχει αποκλειστεί.

Το Elevador da Glória, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους της πόλης, καθώς πρόκειται για σύμβολο της αστικής συγκοινωνίας της πρωτεύουσας.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.