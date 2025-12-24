Πορτογαλία: 13χρονος δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του, σύμφωνα με τις αρχές

Ένας 13χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του στην Πορτογαλία, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, σε περιστατικό που οι αρχές αποδίδουν στον πρώην σύντροφο της μητέρας του.

Το παιδί, που κατονομάζεται τοπικά ως Άλφι Χάλετ, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κατοικία της οικογένειας στο χωριό Κασάις, στον δήμο Τομάρ, περίπου 145 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας. Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε επίσης νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την επίθεση ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι, ενώ ακολούθησε διαρροή αερίου που προκάλεσε έκρηξη. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας αστυνομικός της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς, που είχε σπεύσει στο σημείο.

Η Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για περιστατικό που έμοιαζε με ενδοοικογενειακή βία. Η μητέρα του παιδιού βρέθηκε «με ενδείξεις ότι είχε δεθεί και δεχθεί επίθεση» και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, τόσο ο ανήλικος όσο και ο φερόμενος δράστης έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και, παρότι αρχικά διαπιστώθηκαν ζωτικά σημεία, λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός τους διαπιστώθηκε επί τόπου.

Οι πορτογαλικές αρχές σημειώνουν ότι ο άνδρας είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ η οικογένεια είχε τεθεί υπό παρακολούθηση λόγω καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας που είχαν καταγραφεί το 2022 και το 2023.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι γείτονες άκουγαν συχνά καβγάδες από το σπίτι και ότι η μητέρα είχε καταθέσει καταγγελία σε βάρος του πρώην συντρόφου της το 2023.

Η ομάδα μπάσκετ στην οποία αγωνιζόταν ο 13χρονος αποχαιρέτησε τον Άλφι με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι «σήμερα γίναμε φτωχότεροι». Σύμφωνα με το μήνυμα, ο νεαρός έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα το περασμένο Σάββατο.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμο να παράσχει προξενική συνδρομή.

Με πληροφορίες από Guardian