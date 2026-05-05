Pornhub: Επιστρέφει για μερικούς χρήστες στη Βρετανία - Τι άλλαξε στους ελέγχους ηλικίας

Η πρόσβαση στο Pornhub θα επανέλθει για ορισμένους χρήστες στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τη μητρική εταιρεία Aylo, μετά από μήνες περιορισμών που συνδέονται με τη νέα νομοθεσία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία είχε περιορίσει την πρόσβαση για τους περισσότερους Βρετανούς χρήστες του Pornhub από τον Φεβρουάριο, επιτρέποντας μόνο σε όσους είχαν ήδη εγγραφεί και επαληθεύσει την ηλικία τους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Η απόφαση αυτή σχετιζόταν με τον Online Safety Act, που επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ηλικίας σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η Aylo είχε τότε υποστηρίξει ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται με δίκαιο και ενιαίο τρόπο σε όλη τη βιομηχανία και είχε αποχωρήσει από το σύστημα.

Pornhub: Πρόσβαση μέσω Apple και iOS

Τώρα, η μητρική εταιρεία του Pornhub ανακοίνωσε ότι χρήστες της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν επιβεβαιώσει την ηλικία τους μέσω της πιο πρόσφατης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος iOS, θα μπορούν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Η τελευταία έκδοση του iOS εισάγει ελέγχους ηλικίας σε επίπεδο συσκευής για iPhone και iPad, κάτι που η Aylo θεωρεί πιο αποτελεσματική λύση για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Όπως δήλωσε ο Alex Kekesi, υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας, πρόκειται για «ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια παγκόσμια λύση που θα προστατεύει καλύτερα τα παιδιά».

Pornhub: Πώς λειτουργεί η επιβεβαίωση ηλικίας

Η Ofcom, που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα αξιολογήσει τα νέα μέτρα. «Η ευθύνη για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο ανήκει ξεκάθαρα στις πλατφόρμες», ανέφερε εκπρόσωπος της αρχής.

Ως προς το πώς λειτουργεί η επιβεβαίωση ηλικίας, οι έλεγχοι της Apple περιλαμβάνουν επιβεβαίωση της ηλικίας μέσω του λογαριασμού χρήστη, χρήση στοιχείων πληρωμής, ή ταυτοποίηση μέσω εγγράφων, όπως διαβατήριο.

Ωστόσο, το σύστημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οργανώσεις όπως η Big Brother Watch υποστηρίζουν ότι περιορίζει την ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ ορισμένοι χρήστες διαμαρτυρήθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς πιστωτική κάρτα ή δίπλωμα οδήγησης.

Η Apple έχει ήδη επεκτείνει τις επιλογές επαλήθευσης, προσθέτοντας και τα διαβατήρια ως αποδεκτό έγγραφο.

Με πληροφορίες από BBC