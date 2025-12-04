Το πόρισμα για το SignalGate: Ο Χέγκσεθ «έθεσε σε κίνδυνο» τον στρατό των ΗΠΑ

Μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ δημοσίευσαν χθες το πόρισμα για το SignalGate που συνέβη όταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μοιράστηκε επιχειρησιακές λεπτομέρειες για θανατηφόρα χτυπήματα κατά των Χούτι στην Υεμένη.

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έθεσε σε κίνδυνο υφισταμένους του χρησιμοποιώντας εφαρμογή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, το πρόγραμμα Signal, για να συζητά με αξιωματούχους σχετικά με τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη, ανέφεραν χθες Τετάρτη μέσα ενημέρωσης.

Η εσωτερική έρευνα ανεξάρτητου οργάνου του υπουργείου Άμυνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υπουργός Χέγκσεθ, που αναρτούσε μηνύματα σε αυτή την ομάδα συζήτησης, έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε κίνδυνο, ανέφεραν ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα Washington Post.

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου βρισκόταν ήδη σε δύσκολη θέση, εξαιτίας των πληγμάτων που διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο στον ανατολικό Ειρηνικό και- κυρίως- στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί ποτέ αποδείξεις για τη σχέση των πλεούμενων που γίνονται στόχοι με καρτέλ των ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν εκστρατεία εναντίον των ανταρτών Χούτι, «στο πλαίσιο της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα».

SignalGate: Απομακρύνθηκε ο Μάικ Γουόλτς

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Γουόλτς, απομακρύνθηκε από το αξίωμα στις αρχές Μαΐου, μετά τις αποκαλύψεις δημοσιογράφου του περιοδικού The Atlantic- τον Μάρτιο- ο οποίος είχε προστεθεί από αβλεψία σε ομάδα συζήτησης στο Signal στην οποία ανταλλάσσονταν μηνύματα για τις επιχειρήσεις.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων, σε κάποια από τα μηνύματά του προς άλλα μέλη της ομάδας συζήτησης ποιες ώρες θα εξαπολύονταν βομβαρδισμοί καθώς επίσης και τι μέσα θα χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένα.

Πάντως, ο υπουργός δεν κρίνεται πως παραβίασε τους κανόνες περί απορρήτων και για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αναφέρεται στο πόρισμα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενο του κειμένου.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνεται για τα πλήγματα αυτά, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ. Στην καρδιά της πολεμικής βρέθηκε πρόσφατα επιχείρηση κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχαν βομβαρδίσει ήδη, για να αποτελειώσουν επιζώντες.

Συνολικά πάνω από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο των πληγμάτων.

Στην Υεμένη, οι αμερικανοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν τον Μάιο, κατόπιν συμφωνίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των Χούτι.

Το κίνημα των ανταρτών της Υεμένης διεξήγαγε σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ισραήλ, καθώς και συμμάχων του, όπως οι ΗΠΑ, λέγοντας πως με τον τρόπο αυτό υποστήριζε τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένους και υπό αδιάκοπους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον πόλεμο που είχε έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με πληροφορίες από NBC, CBS και ΑΠΕ-ΜΠΕ