Pop Mart: Εκρηκτική άνοδος στα κέρδη με «αιχμή» τα Labubu - Εκτιμήσεις για $ 2,78 δισ. 

Η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart - που παράγει τα Labubu - προβλέπει ότι θα πετύχει τον φετινό στόχο των 20 δισ. γιουάν (περίπου 2,78 δισ. δολάρια) σε έσοδα, ενώ εκτιμά πως ακόμη και τα 30 δισ. γιουάν (4,18 δισ. δολάρια) είναι «εύκολα εφικτά μέσα στο 2025».

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γουάνγκ Νινγκ, προχώρησε στη δήλωση αυτή κατά την ενημέρωση αναλυτών, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου που κατέγραψαν ρεκόρ. Η Pop Mart παρουσίασε αύξηση σχεδόν 400% στα καθαρά κέρδη, χάρη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τα συλλεκτικά παιχνίδια της, με έμφαση στις διεθνείς αγορές που αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Φωτογραφία: EPA

Η μετοχή της εταιρείας αντέδρασε άμεσα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5% στις πρωινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ.

Στελέχη της Pop Mart αποκάλυψαν ότι η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω διείσδυση σε αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Λατινικής Αμερικής.

Φωτογραφία: EPA

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήδη λειτουργούν περίπου 40 καταστήματα, η εταιρεία προγραμματίζει «φάση ταχύτερων εγκαινίων» με την προσθήκη ακόμη 10 σημείων πώλησης έως το τέλος του 2025.

Το φαινόμενο Labubu

Η Pop Mart ειδικεύεται στα συλλεκτικά παιχνίδια σε «τυφλά κουτιά», όπου οι καταναλωτές πληρώνουν 10 - 20 δολάρια χωρίς να γνωρίζουν ποια εκδοχή θα αποκτήσουν.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Labubu - τα λούτρινα τερατάκια με το χαρακτηριστικό χαμόγελο και τα δοντάκια - που ανήκουν στη σειρά “The Monsters” του καλλιτέχνη Κάσινγκ Λουνγκ. Το trend έχει κατακτήσει διασημότητες όπως η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετατρέποντας τα Labubu σε διεθνές φαινόμενο.

Αρχικά σχεδιασμένα ως αξεσουάρ για τσάντες, τα Labubu επεκτείνονται τώρα σε νέες μορφές: η Pop Mart ανακοίνωσε ότι λανσάρει μέσα στην εβδομάδα μια μίνι έκδοση ειδικά για κινητά τηλέφωνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ