«Πολύ άρρωστοι και πολύ κουρασμένοι»: Η πραγματικότητα του λιμού στη Γάζα που το Ισραήλ αρνείται

Στους υπερπλήρεις, γεμάτους ερείπια δρόμους της Γάζας, η ανακοίνωση ότι οι ειδικοί που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ θεωρούν ότι οι σκηνές απελπισίας μπορούν πλέον να περιγραφούν επίσημα ως λιμός δεν προκαλεί έκπληξη.

«Αυτό είναι κάτι που λέμε εδώ και μήνες, το έχουμε ζήσει, υποφέρουμε από αυτό. Νιώθουμε πολύ ανίσχυροι, πολύ άρρωστοι και πολύ κουρασμένοι», δήλωσε ο Αμτζάντ Σάουα, διευθυντής του Palestinian NGO Network, ο οποίος βρίσκεται στη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια των 22 μηνών πολέμου.

Την Παρασκευή, ο Integrated Food Security Phase Classification (IPC), ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός που ταξινομεί τη σοβαρότητα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της υποσιτισμού, διαπίστωσε ότι τρία βασικά κριτήρια για την κήρυξη λιμού είχαν επιτευχθεί στο άλλοτε πολυσύχναστο εμπορικό και διοικητικό κέντρο.

Μόλις τέσσερις λιμοί έχουν ανακοινωθεί από τον IPC από την ίδρυσή του το 2004, πιο πρόσφατα στο Σουδάν πέρυσι. «Αυτός ο λιμός είναι καθαρά ανθρωπογενής, μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί», αναφέρει η έκθεση, προειδοποιώντας για εκθετική αύξηση των θανάτων αν «δεν εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός… και δεν αποκατασταθούν άμεσα βασικά τρόφιμα και υπηρεσίες».

Οι πιο ευάλωτοι μεταξύ των Παλαιστινίων που ζουν στη Γάζα, εκτιμώμενοι μεταξύ 500.000 και 800.000 ανθρώπων, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ιδίως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι ασθενείς ή οι κοινωνικά απομονωμένοι, σύμφωνα με αξιωματούχους ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δεν έχω τίποτα να μαγειρέψω και δεν έχω χρήματα για ξύλα. Τρώμε λίγο το πρωί για να σταματήσει η πείνα και λίγο το βράδυ. Τρώω μόνο ζάαταρ, τυρί ή αλάτι με ψωμί, χωρίς λαχανικά, τίποτα μαγειρεμένο», είπε η Σαμπάχ Αντάιζ, 55 ετών, η οποία εκτοπίστηκε από τη γειτονιά Τούφα ανατολικά της Γάζας από πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις.

Η Αντάιζ έχει υπέρταση, διαβήτη και καρδιακή πάθηση. Ο σύζυγός της, 60 ετών, είναι πολύ άρρωστος και δεν μπορεί να εργαστεί ή να συλλέξει τρόφιμα. «Δεν έχουμε κανέναν, κανέναν να μας στηρίξει ή να φέρει φαγητό. Έχασα περίπου 10 μέλη της οικογένειάς μου σε αεροπορική επίθεση στη γειτονιά Τούφα: τον πατέρα, τη μητέρα, ανιψιούς και ανιψιές», δήλωσε.

Οι ισραηλινές αρχές ενίσχυσαν τον αποκλεισμό της Γάζας από την αρχή της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023 και επέβαλαν πλήρη απαγόρευση προμηθειών για δύο μήνες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Παρά την αύξηση των προμηθειών τις τελευταίες εβδομάδες, μόνο ένα μικρό ποσοστό από τα απαραίτητα έχει φτάσει, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η τιμή της ζάχαρης έχει ανέλθει από περίπου $1/kg σε $7/kg, ενώ άλλα βασικά αγαθά παραμένουν εξαιρετικά ακριβά για το 90% του πληθυσμού χωρίς εισόδημα. Οι ντομάτες κοστίζουν $30/kg.

Η Ιμπτισάμ Σαλέχ, 50 ετών, που ζει σε σκηνή στη Γάζα μετά από 20 εκτοπισμούς, δήλωσε ότι δεν έχει φαγητό και καμία πηγή εισοδήματος. «Ό,τι έχουμε τώρα προέρχεται μόνο από βοήθεια ή δώρα. Πριν τον πόλεμο, λάμβανα $100 κάθε μήνα από την πρεσβεία του Κατάρ επειδή ήμουν διαζευγμένη και είχα γιο. Από την έναρξη του πολέμου, δεν λάβαμε τίποτα», είπε.

Η Σαλέχ τρώει ένα γεύμα την ημέρα, συνήθως φακές, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μια γειτόνισσα της έδωσε μικρή ποσότητα ρυζιού. «Δεν έχω τη δύναμη να περιμένω στη σειρά για τη μερίδα μου. Μία φορά λιποθύμησα ενώ περίμενα. Ο ήλιος ήταν πολύ ζεστός και έχω υπέρταση. Λόγω της ζέστης, η πίεση έπεσε και έχασα τις αισθήσεις μου», πρόσθεσε.

Μαζί με τους ασθενείς και ηλικιωμένους, υπάρχουν και όσοι ζουν σε ακραία φτώχεια. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκτοπισμού και στερήσεων, λίγοι στη Γάζα διαθέτουν φυσικά ή οικονομικά αποθέματα.

«Αυτός ο πληθυσμός έχει στερηθεί κάθε ανθεκτικότητα… Δεν έχουν απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ασφάλειας. Είναι στην άκρη του γκρεμού», δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ υπεύθυνος για επιχειρήσεις στη Γάζα.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τα βόρεια της Γάζας, όπου χιλιάδες ζουν ανάμεσα σε ερείπια στις χειρότερες ανθρωπιστικές συνθήκες σε όλη την περιοχή, αν και τα δεδομένα εκεί δεν ήταν επαρκή για τον IPC ώστε να κρίνει την κατηγορία της κρίσης.

Στη Γάζα, οι οικογένειες κοιμούνται στους δρόμους χωρίς καταφύγιο ή στριμώχνονται σε φθαρμένα διαμερίσματα ή σκηνές όπου οι μύγες, τα κουνούπια και οι μολυσματικές ασθένειες είναι παντού. Οι σκουπιδότοποι αυξάνονται και ο καπνός από την καύση πλαστικών προκαλεί χρόνιο βήχα. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί.

Η Ριχάμ Κράιεν, 35 ετών, ζει σε σκηνή με τον άνεργο σύζυγό της και τα 10 παιδιά τους ηλικίας 2–18 ετών. Αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι τους στο Μπεϊτ Χανούν πριν τρεις μήνες, μετά από ισραηλινή επίθεση.

«Τρεις μήνες δεν έχουμε λάβει χρήματα ή βοήθεια. Δεν έχουμε πλέον χρήματα για να αγοράσουμε τίποτα, αν και οι τιμές έχουν πέσει», είπε. «Τα παιδιά μου ζητούν πολλά… Θέλουν γλυκά, αλλά δεν μπορώ. Τρώμε μόνο δύο γεύματα την ημέρα, πρωί και βράδυ. Σήμερα το πρωί μαγείρεψα μια κονσέρβα φακές και το βράδυ συνήθως τρώμε θυμάρι ή τυρί με ψωμί».

Το Ισραήλ απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης του IPC, ισχυριζόμενο ότι δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα και ότι οι διαπιστώσεις βασίζονται σε «ψέματα της Χαμάς μέσω οργανισμών με συμφέροντα».

