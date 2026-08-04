Πολωνία: Ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από πολωνικά μαχητικά πάνω από τη Βαλτική

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας αναχαίτισαν για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα τριών ημερών ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Θάλασσα της Βαλτικής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πολωνική κυβέρνηση.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 βρισκόταν 56 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κοζαλίν όταν αναχαιτίστηκε από δύο πολωνικά μαχητικά. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, δεν σημειώθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία προχώρησε για ακόμη μία φορά σε προκλητικές ενέργειες κοντά στα σύνορα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμυντικών συστημάτων της Συμμαχίας», έγραψε ο Κοσινιάκ-Κάμις.

Παρόμοια περιστατικά με τη συμμετοχή ρωσικών αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από τη Βαλτική είχαν καταγραφεί και τη Δευτέρα, καθώς και την προηγούμενη Παρασκευή.

🇵🇱 Polish fighters intercepted a Russian reconnaissance aircraft over the Baltic Sea



A duty pair of Polish fighters intercepted a Russian Il-20M reconnaissance aircraft over the Baltic Sea. This was reported by the Minister of National Defence of Poland, Władysław… pic.twitter.com/mzsFeBqDle — Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2026

Οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας αυξήθηκαν και πάλι

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρόσφατα αυξήθηκαν και πάλι. Στα μέσα Ιουλίου πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Σε μία αεροπορική αναχαίτιση, οι πιλότοι είχαν οπτική επαφή με το πλήρωμα του ρωσικού αεροσκάφους και του έκαναν σήμα ότι πρέπει να απομακρυνθεί.

Η Πολωνία και τα κράτη Βαλτικής φοβούνται πως η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να αυξήσει τις προκλήσεις σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνωριστικών αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ