Πολωνία: Πιθανότατα ρωσικός πύραυλος έπεσε 90 χλμ. μέσα στη χώρα

Πύραυλος που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πολωνικών αρχών, ήταν ρωσικός Kh-101 εισήλθε βαθιά στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και εξερράγη σε χωράφι, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Ο πύραυλος κατέπεσε κοντά στο χωριό Ταρνάβα-Κολόνια, στην περιφέρεια Λούμπλιν, αφήνοντας μεγάλο κρατήρα σε ακατοίκητη έκταση.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη της έρευνας.

Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία είχε εντοπίσει τον πύραυλο ενώ βρισκόταν ακόμη πάνω από τη δυτική Ουκρανία και απογείωσε μαχητικό F-16 για να παρακολουθήσει την πορεία του.

Πολωνία: «Ήμασταν προετοιμασμένοι να καταρρίψουμε τον πύραυλο»

Ο επικεφαλής της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Ιρένεους Νόβακ, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει συνολικά 20 έως 22 πυραύλους Kh-101 κατά της Ουκρανίας. Δύο από αυτούς εκτιμήθηκε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την πολωνική επικράτεια.

Το F-16 ακολούθησε έναν από τους πυραύλους και, σύμφωνα με τον Νόβακ, παρατήρησε τη στιγμή που συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Ταρνάβα-Κολόνια.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η πολωνική αεράμυνα ήταν έτοιμη να επέμβει. «Ήμασταν προετοιμασμένοι να καταρρίψουμε τον πύραυλο, αν συνέχιζε την πτήση του», είπε κατά την έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη.

Παρότι όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό Kh-101, ο Πολωνός πρωθυπουργός απέφυγε να παρουσιάσει το συμπέρασμα ως οριστικό.

«Δεν πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η λεπτομερής έρευνα. Θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για το είδος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σοβαρό».

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίσλαβ Κοσινιάκ-Κάμις συμφώνησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο Kh-101, προσθέτοντας ότι η Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Donald Tusk:



„Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot”



Na szczęście łaskawa rakieta sama spadła bo przestraszyła się konsekwencji, czuję się bardzo bezpiecznie, dzięki panie premierze! 🥹 pic.twitter.com/BvHIKkMyb2 — chrzanik (@chrzanikx) July 30, 2026

Μεγάλη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε τη νύχτα «μαζικό πλήγμα με όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα», καθώς και με επιθετικά drones, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η επίθεση περιλάμβανε περισσότερους από 70 πυραύλους και πάνω από 280 drones. Δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε περισσότερα από 260 drones, όμως ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «κρίσιμη έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων» από τους συμμάχους της.

Ο Τουσκ αποκάλυψε επίσης ότι είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λούμπλιν λίγες ώρες πριν από το περιστατικό. «Ο Ζελένσκι με είχε προειδοποιήσει ότι διέθεταν ακριβείς πληροφορίες για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση», είπε, χαρακτηρίζοντας τη χρονική συγκυρία «ασυνήθιστη σύμπτωση».

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προειδοποίησε παράλληλα για προσπάθειες παραπληροφόρησης που ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποδώσουν τον πύραυλο στην Ουκρανία. «Οι Kh-101 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη στρατηγική αεροπορία της Ρωσίας», ανέφερε.

❗️Russian X-101 rocket crashed in Poland at night, - Ukrainian Foreign Ministry



Prime Minister Tusk urgently convened a coordination group in connection with the incident and went to the crash site. pic.twitter.com/oHVKDR4i5F — Strategic News of Ua (@2_vatalive) July 30, 2026

Η παραβίαση επαναφέρει το ζήτημα της αντιαεροπορικής άμυνας

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Μετά το νέο κύμα επιθέσεων, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία κατάφερε να αναχαιτίσει περισσότερα από 260 drones, παρά την «κρίσιμη έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων από τους εταίρους μας». Η είσοδος του πυραύλου στην Πολωνία ενισχύει το επιχείρημα του Κιέβου ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν απειλούν μόνο την Ουκρανία, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και κράτη του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνέδεσε ευθέως τα δύο γεγονότα. «Κατά τη διάρκεια της επίθεσης παραβιάστηκε και ο πολωνικός εναέριος χώρος, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη στήριξή της προς την ουκρανική αντιαεροπορική και αντι-drone άμυνα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Πολωνία και την Ουκρανία.

Η Βαρσοβία απογειώνει συχνά μαχητικά όταν η Ρωσία πλήττει τη δυτική Ουκρανία, όμως οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου παραμένουν σχετικά σπάνιες.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μαχητικά του ΝΑΤΟ είχαν καταρρίψει ρωσικά drones που πέρασαν στην Πολωνία, με τη Συμμαχία να καταγγέλλει «απολύτως επικίνδυνη συμπεριφορά» από τη Μόσχα.

Το πιο θανατηφόρο προηγούμενο είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2022, όταν δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Πσεβόντουφ, περίπου έξι χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Η έρευνα είχε καταλήξει ότι επρόκειτο για ουκρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο που είχε παρεκκλίνει κατά την προσπάθεια αναχαίτισης ρωσικής επίθεσης.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian

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